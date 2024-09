¿Será el mal EDM algo bueno para la cultura dance?

Ilustraciones por Joel Benjamin



Hemos estado viviendo en medio de una invasión EDM que está cobrando impulso como la roca rodante del filme de Indiana Jones. La música electrónica hoy en día es la música pop, con sus correspondientes gemas y basuras—así como sus francos detractores. Como Seth Troxler lo dijo en THUMP en una reciente entrevista, hablando en nombre de todos los productores underground, «somos parte de una cultura dance que está haciendo música basada en la idea de que es completamente autentica, mientras ellos están haciendo música basados en las ganancias.» Aún así, etiquetar todo el movimiento EDM como «una violación sónica por el oido,» como él lo hizo en Tomorrowland, puede ser más reductivo que perspicaz. En una reciente entrevista en el New York Times, Nick Sabine de Resident Advisor mostró una interpretación alternativa, sugiriendo que la así-llamada «música mainstream» podría servir como una puerta a sonidos más aventureros: «Mira la absoluta cantidad de gente que ahora recibe el EDM como algo disfrutable,» mencionó. «Sólo necesitas el 5% de esos millones y millones que vayan más adentro para que descubran que la música electrónica es más profunda.»

¿Puede la exposición a la mala música llevar a los escuchas a una mejor música? ¿Es el EDM mainstream una candente marea de basura? ¿En realidad existe tal cosa como la buena y la mala música? Mientras la música electrónica continúa viajando de pequeños nichos en cuartos obscuros hacia espectáculos multimillonarios, estas preguntas han estado burbujeando más y más en la comunidad dance. Le preguntamos a nuestros artistas y personalidades musicales favoritas su opinión, incluyendo a DJ Sprinkles, The Black Madonna, Ben Klock, A-Track, Move D e incluso a un profesor de Berklee. Estas son las respuestas de aquellos que fueron suficientemente amigables para respondernos.

THUMP: ¿Cuál es tu opinión sobre esta teoría?

Siempre se reduce a los contextos y situaciones a través de las cuales estamos expuestos a ciertos audios. Las relaciones entre los sonidos y los contextos son generalmente lo que motiva a alguien para averiguar más acerca de algo. Se trata de las relaciones sociales, no sólo de la música en sí. Quiero decir, lo que usualmente hace que la música sea una mierda no es tanto cómo suena, sino a quien sirve culturalmente, ¿verdad?

Cuando era niño, me sentí atraído por la música electrónica—específicamente, el primer techno-pop (no debe confundirse con techno)—precisamente porque era algo diferente a la banda sonora de rock & roll la cual asociaba con los chicos populares que me acosaban y golpeaban diariamente. Los mismos chicos metidos en la campaña homofóbica y racista «Disco Sucks». Me sentí desempoderado por la cultura que les dio poder, así que me inclinaba a los otros espacios culturales y esos espacios tenían una banda sonora diferente. Yo diría que a ellos (y a la mayoría de la gente) les gustaba el rock & roll precisamente por las relaciones culturales asociadas con esos sonidos—ya sea que encajaran en esos espacios o simplemente aspiraban a ellos.

Aunque tuve un montón de amigos punk, no me gustaba el punk rock porque para mis oídos seguía siendo rock, dominado por la guitarra. Sin embargo, fue a través de la compilación punk P.E.A.C.E./War que escuche el rock ambiental de Crass por primera vez, el cual me llevo a interesarme en los primeros materiales de SPK, Lustmord, Laibach, etc- Y a pesar de lo influyente e importante que estos discos fueron y continúan siendo para mi, el tenerlos también cristalizó mi disgusto por la música industrial mainstream y la electrónica industrial, como NIN, etc. Por lo tanto los limites del gusto están a menudo en cambio y hay una constante relación con la «mierda» que da a conocer nuestros gustos—a veces incluso más que los sonidos que nos gustan. Todo está entretejido en la dinámica de poder social y dónde se sitúa a si misma dentro de esas dinámicas.

¿Crees que la música es subjetiva, o que existe la «buena» y la «mala» música?

Creo que lo subjetivo esta condicionado por la experiencia y el contexto; permite un grado de variabilidad en cuanto a gusto y opinión, pero usualmente es sobre la aceptación o el rechazo del status quo, no las posibilidades ilimitadas o la imaginación sin fin, etc. «Buena» o «mala» son obviamente también contextuales y no inherentes. Por ejemplo, uno puede asumir que la mayoría de la gente se siente «moralmente indignada» por la idea de que las mujeres que cometen adulterio sean apedreadas públicamente hasta la muerte, aún así en ciertas localidades, es precisamente «moralmente indignante» ese mandato como una sanción. Así que es una posición extremadamente peligrosa para cualquiera el esencializar nociones morales de lo «bueno» y «malo», así como sobre-priorizar el alcance de su capacidad subjetiva de elegir.

Cuando WHAM! llegó por primera vez, realmente los desprecié mucho, por la playera de «Choose Life» que George Michael vestía en el video de «Wake Me Up Before You Go-Go» (la cual aún diría que es una horrible canción). En los Estados Unidos eso se puede entender como un eslogan anti-aborto. De hecho, a muchos de los locos religiosos de mi escuela les gustaba WHAM! por la forma en que interpretaban esa playera. Ninguno de nosotros tenía idea de que era el eslogan de una campaña anti-drogas en Reino Unido. Estoy deliberadamente citando una clase de referencias musicales «tontas» para que entiendan el punto de que nunca es tan simple como «se trata sólo de la música.» Todo depende del tiempo, el contexto y la experiencia. Ese era el mensaje detrás del título de mi álbum K-S.H.E., «Routes Not Roots.»

¿Cuál es tu opinión sobre esta teoría?

He visto gente argumentar que a todos les gusta alguna clase de mierda al principio y que todos llegan al buen material de esta forma. Para mi, ese no fue el caso. Mayormente a mi no me prendía la música rave popular de mediados de los 90s, hasta que escuché el jungle. El jungle tiene una conexión directa con el hip-hop y el reggae a través del sampleo, y sólo hasta que pasé por esa puerta fui capaz de comprender las raíces del techno y la música house y que tan lejos estaban estas cosas de la cultura rave. Y así es como entré a la música dance. Si en esa época me hubiera expuesto al trance o a los otros géneros populares, probablemente no hubiera tomado el camino que tomé.

La peor música dance viene de esas tonterías cheesy sin funk. La mejor manera de eso no le llegue a un montón de personas es premiar la música de calidad. Di lo que quieras sobre las explosiones de música alternativa y hip-hop de los 90s, pero esas fueron lideradas por artistas de calidad que vendían en grandes números, que sonaban en la radio y que tenían toneladas de fans. Una de las razones por la que la música dance nunca despegó en los Estados Unidos es porque siempre era la peor mierda la que sonaba, sin tomar en cuenta el éxito masivo del house comercial a principios de los 90s. Aún espero por el equivalente de Nirvana en la música dance para que llegue a cambiar las expectativas de la gente lejos de lo que actualmente esta sucediendo.

¿Crees que la música es subjetiva, o que existe la «buena» y la «mala» música?

La gente se equivoca sobre su derecho a escoger lo que sea como si todo fuera igualmente bueno. Ese no es el caso. La gente come en McDonald’s todos los días y les gusta, pero eso no convierte esa comida en algo bueno como lo que encontrarías en los mejores restaurantes, preparado por los mejores chefs. El EDM es hoy en día el McDonald’s de la música dance y el problema con toda la cultura superficial, sin creatividad, con el denominador más bajo es que no provee un camino para que la gente se vuelva más perspicaz.

La ola de techno y house que actualmente está llegando a América está ganando fuerza primeramente porque se origina en las historias de estos géneros, especialmente los géneros de música negra y no tiene nada que ver con la escena rave o el EDM. En ciudades como Nueva York, Detroit y Chicago, hay culturas para esta música que han estado por más de 40 años en algunos casos, al EDM le falta eso, como lo hizo el rave y es por eso que nunca servirá como puerta de entrada a algo mejor. Sólo encoger nuestros hombros colectivos y esperar que en algunos años algunos de estos niños podrían mágicamente y de repente gustar lo que hago no va a ayudar a nada.

¿Cuál es tu opinión sobre esta teoría?

No creo que esto sea una teoría. Sabemos lo que pasa. Está pasando ahora. El EDM sirve para una audiencia muy joven y los gustos de la mayoría de la gente se desarrollan entre su juventud y sus primeros años como adultos. En la estación de radio de mi colegio, había gente que se volvió DJ porque amaban Dance Dance Revolution o les gustaba la música electrónica de los animes. Y esto siempre ha sucedido; debes darte cuenta que alguien que ama la canción «Kung Fu Fighting» eventualmente finalmente encontraba su camino a The Warehouse y se quedaba ahí.

En 1991 me gustaba mucho «James Brown Is Dead», así que soy prueba del concepto. «Sesame’s Treet» y «Speed Racer» de Alpha Team eran canciones que amaba y no es ahí donde terminé. Pero en general, el crossover de música dance de finales de los 80s y 90s era mejor que el sonido de festivales que flota hoy en día. Más allá de ser buenas canciones, mi puerta de entrada fue la buena música pop. New Order, CeCe Peniston, Crystal Waters, Deee-Lite, Depeche Mode—todos ellos envejecieron hermosamente. No creo que el EDM vaya a envejecer bien, porque además de ser música dance de mierda, es música pop de mierda. Pero estoy seguro que mucha gente pasará por las puertas del EDM y encontrará su camino a todo tipo de lugares asombrosos.

¿Crees que la música es subjetiva, o que existe la «buena» y la «mala» música?

¿No puede ser ambos? Intelectualmente, se que la música es subjetiva, pero visceralmente, se que alguna es simplemente mala. Más allá de «buena» o «mala», probablemente diría que la música funciona o no. Me gusta y toco mucha supuesta mierda. Algunos dirán que es «mala música,» pero espero ser capaz de dibujar una línea entre las cosas de baja calidad y las cosas que están en la columna de lo «bueno». Si tus pies se están moviendo y sientes un poco más de afección por la persona a tu lado, entonces funciona y es «buena música». Por el otro lado, el EDM es simplemente malo, ¿o no?

¿Cuál es tu opinión sobre esta teoría?

Cuando era adolescente, descubrí a WKTU & WBLS en la radio, la cual tenía una muy buena programación de dance. Pensaba que era muy cool, porque escuchaba lo que la gente más grande. En el vecindario escuchaban salsa, soul, mierda del Top 40, los principios del hip-hop, pero los chicos más grandes iban a los clubes.

Así que fui a los clubes, pero no fue hasta que entré a Paradise Garage que supe que la música era diferente. Quede enganchada instantáneamente—¿Qué carajo era ese sonido? ¿Esas canciones? ¿Los beats? Eso era el underground en aquellos días: era gay y escondido de la sociedad mainstream. No había canal LOGO, no Caitlyn Jenner. Los gays eran marginados junto a la gente de color y la música gay era dance y disco. El Garage estaba llenó de negros y puertoriqueños así que conecté. Y a pesar de que la música era una locura, se conectaba con los ritmos de salsa y soul que escuchaba en el Bronx en la calle. Era nueva pero familiar de algun modo; me hablaba. Creo que sucede diferente hoy por las computadoras y el social media, pero las ansias de seguir explorando y creciendo musicalmente son las mismas. [La buena música] es más fácil de encontrar ahora.

¿Cuál es tu opinión sobre esta teoría?

Entré a la música electrónica por el 2005, cuando me hice amigo de algunos de los chicos franceses, como la gente de Ed Banger y las familias Institubes. No me gustaban las cosas limpias—me gustaba lo distorsionado, sucio, beats asesinos, los swing raros del sonido británico y la distorsión de Mr. Oizo, SebastiAn y Justice. Productores como Laidback Luke y Angello & Ingrosso ayudaron a afinar mi oído a lo que llamamos «big room». Sus tracks eran la onda. Eventualmente, comencé a entrar en tracks más grandes; se reducía a lo que yo creía que era bueno y malo.

Creo en esta teoría porque la he visto de primera mano. Alguien escuchará primero sobre el EDM a través de lo comercial, el pop vocal o, hace algunos años, el dubstep. El siguiente año estarán hablando de Gesaffelstein o Art Department o yendo a Croacia un verano para escuchar house «puro» hasta que el sol salga.

¿Crees que la música es subjetiva, o que existe la «buena» y la «mala» música?

Definitivamente creo que la música, como el arte, debe ser objetivamente evaluada como buena o mala. Puedes tener preferencias y zonas grises en medio, pero algo que es bueno es universalmente bueno. Hay fans allá afuera que piensan que lo comercial y lo underground no son compatibles, cuando en realidad, sus héroes del underground también aprecia los buenos hits. Muchas canciones comerciales son mierda de molde. Lo divertido es que, hay mucha imitación en la escena underground. Nunca pusé atención a esas categorías. Cuando firmamos artistas para Fool’s Gold, no depende de en dónde encajan, simplemente les preguntamos, ¿está chingón?

¿Cuál es tu opinión sobre esta teoría?

Creo que hay más probabilidades de encontrar «buena» música a través de los canales de baja calidad que si no existieran estos medios. Sin embargo, depende mucho del individuo, así que encuentro difícil hacer una declaración general sobre esto. La primera música que escuche conscientemente fue música pop mainstream que pasaban en la radio. Obviamente, cuando eres niño, comienzas a adquirir un gusto y tienes que escuchar mucha mierda para encontrar lo que realmente te gusta. Después de un rato, terminé escuchando pura electrónica pop mainstream, pues resonaba más conmigo que otras cosas. Refine mi gusto más y más y terminé escuchando música electrónica underground y abandoné lo mainstream. Así que de un modo fui de música arbitraría a una muy refinada y a estilos musicales específicos. Pero no puedo realmente decir porque sucedió de esta forma; mirando hacia atrás, parece un desarrollo sobre el cual no tuve control.

¿Crees que la música es subjetiva, o que existe la «buena» y la «mala» música?

Por los últimos 15 años o algo así, me he convertido de un «relativista» a un «objetivista» [en cuanto a puntos de vista]. Creo que las «cosas»—entidades o emisiones inmateriales—tienen una forma «de ser buenas o correctas». Digamos que cuando estudias los antecedentes físicos y matemáticos de la música, uno llega a la conclusión de que hay emisiones de música buenas y malas. Uno diría que el fondo cultural, histórico y personal de cada ser humano resulta en «opiniones» o «gustos» subjetivos, aún así me gustaría apelar por el «núcleo» dentro de los seres humanos, que yo considero que, si se separá de estos antecedentes, se conecta con lo universalmente «bueno». Al final, todo queda en frecuencias y resonancias y estas contienen una objetividad sorprendentemente profunda.

¿Cuál es tu opinión sobre esta teoría?

Tuve suerte de crecer con una enorme colección de discos, tenía casi de todo, pero los Beatles fueron mi primera adicción musical intensa. Una vez que escuchas algo hasta el cansancio, estás listo para explorar cosas nuevas. De los Beatles, [fui a] Vanilla Fudge a Kraftwerk a Syd Barrett a Rare Bird a Jimi Hendrix a Stevie Wonder a Deep Purple a Led Zeppelin a AC/DC a Aerosmith a Run-D.M.C. a Grandmaster Flash a Malcolm McLaren a Joao Gilberto a Serge Gainsbourg a Paolo Conte a Lonnie Liston Smith a The J.B.s a Aphex y de vuelta a los Beatles… Y si, algunos de estos no eran tan buenos, pero querías meter tu nariz en todo, ¿o no?

¿Crees que la música es subjetiva, o que existe la «buena» y la «mala» música?

Hay diferentes criterios objetivos para caracterizar la música y son validos. Sin embargo, no puedes hacer la ecuación: mientras más (o menos) complejo, mejor. La respiración de la música y lo que ella te provoca es totalmente subjetivo. La música que alcanza los corazones de la gente trasciende sin importar su análisis o definición. También, la música puede ser nostálgica, a la fecha o adelantada a su tiempo—y todo es valido. Es como un buen plato o una vida sexual completa: es una variación y refinación de «lo ya conocido» lo que hace la diferencia, en última instancia.

¿Cuál es tu opinión sobre esta teoría?

En los primeros días de la música electrónica en América, descubrir lo que te gustaba era como ir a una aventura: ir a fiestas para escuchar a diferentes DJs, obtener mixtapes (usualmente sin tracklist), ir a tiendas de discos para encontrar las canciones o los mixtapes en los diferentes géneros, coleccionar flyers, ordenar revistas. Para abreviar, la primera cosa en la que me clavé fueron los grandes actos de dance de aquella época como Orbital, Moby, Prodigy, cosas industriales como Meat Beat Manifesto y Skinny Puppy y el trance, que en aquellos días significaba R&S Records y Sven Väth. Me tomó mucho tiempo ir a todo tipo de fiestas antes de que pudiera entender la diferencia entre estilos y en que me estaba metiendo.

Como yo lo veo, un cierto porcentaje de adolescentes que terminan en raves y festivales son cautivados por la música y una cierta cantidad sólo están ahí por las drogas y la fiesta porque sus amigos están ahí. Si te gusta la música, naturalmente querrás ir más lejos y descubrir más artistas. A veces comienzas con EDM genérico (o rock malo o música pop) porque eso es lo que tienes disponible y luego descubres que hay un montón de cultura con diferentes tipos de música y estados de animo. Y este descubrimiento te cambia. Creo que la gente está buscando su tribu donde se sientan confortables y aceptados y la música puede ser muy importante para eso.

¿Crees que la música es subjetiva, o que existe la «buena» y la «mala» música?

Algo del EDM es exactamente como la música pop mainstream—se guia por una formula para hacerte sentir de cierta manera—pero para mi, le hace falta el misterio o la «voz» o la personalidad que me hará gravitar a su alrededor. Hoy en día, como los artistas de pop, los músicos electrónicos y DJs se sienten muy manufacturados, lo cual les quita el punk/DIY/underground/crudo/verdadero sentimiento que me llevó a la música electrónica y a la escena rave en primer lugar.

Creo que hay «buen gusto» y «mal gusto» en la música, el arte, la vida, etc. Pero a veces las cosas que no tienen «gusto» o están «bien hechas» pueden hacerte sentir realmente bien. Un día comes un costoso pollo frito orgánico en la cena y otro día son Cheetos y un hot dog, ¿ya sabes? Mientras crece la música electrónica, he visto mucha gente tratar de dibujar estas barreras entre lo que es música «madura» o «adulta» y la que es «adolescente» o «inmadura», pero yo no lo veo así. Quizá es porque vengo de una época cuando todos los headliners de una fiesta—ya sea que hicieran trance, house, jungle o techno—tocaban back-to-back en el mismo escenario.

¿Cuál es tu opinión sobre esta teoría?

Conozco a mucha gente que su punto de entrada a la música dance fue el dance genérico o comercial. Incluso si sólo un pequeño porcentaje de ellos deciden ir más adentro, eso hace un número substancial de gente encontrando su camino hacia la «buena» música. Un intrigante número es la gente que comenzó escuchando «buena música» y se fue al lado opuesto. Hice una noche llamada Pure que funcionó de 1990 hasta el 2000 que en mi opinión presentaba buena música. En ocasiones recibo mensajes de Facebook de gente que solía ir que me cuentan como cambio sus vidas y a veces cuando miro en sus perfiles veo que ahora escuchan terrible música. Encuentro eso algo interesante y creo que es en parte su responsabilidad no salir ni ser guiados por los medios en lugar de escuchar buena música.

¿Crees que la música es subjetiva, o que existe la «buena» y la «mala» música?

Frecuentemente argumento que el gusto es subjetivo y que cuando alguien dice que alguien más tiene un buen gusto, significa que tienen un gusto similar al de ellos. Pero entonces tengo la mala fortuna de escuchar un horrendo track como el de The Chainsmokers, y me hace pensar que hay música que en verdad es simplemente mala.

¿Cuál es tu opinión sobre esta teoría?

Creo que el gusto de las personas puede evolucionar y expandirse con el tiempo, pero no necesariamente en una trayectoria que va de lo accesible a lo complejo. Hay numerosos factores que dirigen esta evolución, como la identidad con un grupo, la exposición a través de la educación y el mercadeo masivo, el ser propensos a seguir a aquellos que han sido ungidos como hacedores de gusto y la habilidad natural de la persona por escuchar y de apreciar la complejidades de la música menos accesible.

Mi propia trayectoria fue de hecho lo opuesto a esta teoría. A través de la influencia de mi familia, la educación y la necesidad de identificarme con un grupo de personas, desarrollé una temprana afinidad por el jazz y la música clásica contemporánea. Mientras me he vuelto más viejo he ganado apreciación por la música que es armónicamente menos compleja, pero mejor hecha y hábilmente interpretada. También estoy más consiente de las estrategias de marketing y las rutas que los artistas están tomando para llegar a sus audiencias.

¿Crees que la música es subjetiva, o que existe la «buena» y la «mala» música?

Es difícil, sino imposible, aplicar estándares objetivos a la música sobre ser buena o mala. Como dice el dicho, el veneno de algunos es la ambrosia de otros. Eso mantiene a la industria avanzando.

¿Cuál es tu opinión sobre esta teoría?

Crecí en la ciudad de Nueva York en los 1980s. Comencé a ir a clubes de dance cuando tenía 14 y a comprar discos—algunos buenos, otros terribles—por recomendación de la gente. Nunca me sentí atrapado en una sola escena. Fui a clubes con DJs y shows de punk rock y shows de gótico industrial y de metal y de rap y de arena rock y a the Grateful Dead. Mi curiosidad me guiaba—y la curiosidad de mis amigos también. La mayoría era prueba y error y mantenerse en las cosas que valía la pena hacer de nuevo.

Teóricamente, creo en esta puerta de entrada: tienes que comenzar en alguna parte. Pero creo que estás mejor si empiezas en un lugar rico y lleno de cosas interesantes, rodeado de gente rara diciéndote de cosas que nunca has escuchado, en lugar de en un espacio genérico. ¿Puedes encontrar cosas buenas si sólo vas a festivales de EDM? Absolutamente. Es raro que un festival de EDM no llevé al menos unos cuantos actos que son de calidad o interesantes incluso para la gente fastidiosa. Y también está la teoría de «¿A quién le importa? Estoy en un festival para divertirme con mis amigos y bailar mucho, no para ser culturalmente cambiado.» Es difícil argumentar contra ese punto de vista porque es verdad. Pero entonces, si ese es tu acercamiento, no estamos jugando el mismo juego de la vida.

¿Crees que la música es subjetiva, o que existe la «buena» y la «mala» música?

Solía creer en lo «bueno» o «malo» más de lo que ahora lo hago. En mis 20s usaba esa frase de Duke Ellington de que sólo había dos tipos de música—»la buena música y la demás»—todo el tiempo. Pero también hay un argumento para «Me gusta—asi que vete a la mierda.» Y creo que un mundo con música mala es mejor que uno sin música.

Habiendo dicho eso, mientras más envejezco, he llegado a creer que «bueno» versus «malo» se reduce a las intensiones. ¿Está hecho con cuidado, con amor y con razones creativas? O ¿está mal hecho, por una decisión de negocios y sin pensarse? Muchas veces estas distinciones no están claras y reconocerlas toma un poco de experiencia. Pero una vez que tienen esa habilidad, puedes identificarla a una milla de distancia—en el sonido de los sintetizadores o de los drum-machine, en el diseño de un logo o el título de la canción. Cuando lo haces, ¿eso convierte un track o un artista en algo «malo» objetivamente? No. Pero creo que de alguna forma lo convierte en un pendejo y mi mundo está muy lleno para dar espacio a eso.

¿Cuál es tu opinión sobre esta teoría?

Creo que la gente escucha música genérica para ser confortados y esta gente jamás espera ser desafiados por nuevas ideas o pasear por nuevas experiencias. Si de alguna forma mi música [ha sido] la puerta de entrada a música menos provocativa—un camino amarillo de artistas populares que usan la estética de la contra-cultura para vender la misma música dance popular se han disfrazado de algo más.

¿Crees que la música es subjetiva, o que existe la «buena» y la «mala» música?

Aún cuando hay pruebas científicas, nos las arreglamos para hacer varios aspectos de la vida subjetivos. La pregunta no es si hay buena o mala música; la pregunta es si la gente tiene interés en mantener la importancia de la habilidad, la artesanía, la influencia y la innovación por encima de los números que hacen a la música popular lo que es.

¿Cuál es tu opinión sobre esta teoría?

Como alguien que ha escrito sobre música dance toda su carrera, he experimentado juicios personales contra mi basados en gusto. Creo que la razón por la cual me siento un poco crudo al respecto es porque la euforia que obtengo de escuchar música dance siempre ha sido algo emocional y afirmador—incluso cuando tenía diez años de edad, escuchar «Heaven» de DJ Sammy en Z100 un sábado por la noche. El gusto es casi siempre personal y los insultos contra el gusto dejan una marca relativa como a una manzana magullada.

Soy culpable de juzgar también, a pesar de la horrible sensación de escrutar las cosas especificas que le gente disfruta—música, películas, TV shows, lo que sea—existe algo clasicista sobre ello. ¿Qué es clasicismo después de todo sino el criticar a otros por esencialmente no tener acceso financiero, de experiencia o lo que sea a los sonidos más originales? Si alguien de 22 años le gusta el terrible cover de tech house de «Strange Condition» de Pete Yorn en lugar de Lit City Trax o lo que sea, ¿cuál es el daño que se está haciendo? Quizá dentro de cinco años, ese mismo individuo estará balbuceando en tu oído sobre lo último del techno hecho por un impecable grupo de adolescentes bosnios que visten como Kevin Arnold de los Años Maravillosos—una situación que sugeriría que él o ella ha «progresado» en gusto. A lo cual yo preguntaría, ¿a quién le importa? ¿Cómo te afecta?

¿Crees que la música es subjetiva, o que existe la «buena» y la «mala» música?

Como con la llamada «cultura nerd», la expresión y la critica sobre el gusto en la música dance es a veces provincial y defensivo—una reiteración de que este pequeño espacio del mundo es tuyo, quizá. El internet hace ver el provincialismo y la actitud defensiva como lo más insufrible, porque expresarte en el internet es todo un acto y no hay nada más performativo que expresar provincialismo y ser defensivo.

Quizá la discusión sobre «¿Qué es tener buen gusto musical?» continúa porque es más fácil apuntar a ella que al verdadero problema—específicamente, olvidarnos de la gente de color y la sexualidad no heteronormativa en la cultura dance mainstream. No creo que sea necesariamente un problema que haya participantes de la cultura EDM—¡dejen que los niños escuchen lo que ellos quieran!—pero no creo que la pregunta «¿Cómo llegamos a este punto de olvido cultural?» valga la pena ser respondida.

¿Cuál es tu opinión sobre esta teoría?

La música popular en los 90s fue muy influenciada por el house. Quiero decir, ¡era house! «Vogue» de Madonna fue producida por Shep Pettibone; artistas de house como C+C Music Factory, Jodi Watley, Crystal Waters y Propellerheads ponían increíbles canciones populares en la radio. Para un niño que apenas va creciendo, quizá se trata menos de EDM como una puerta de entrada y más sobre canciones como «On The Regular» de Shamir o «Latch» de Disclosure, ambos son legítimos crossovers de buena música dance convertida en pop.

¿Cuál es tu opinión sobre esta teoría?

Esa es una pregunta que me hago a mi mismo. Estoy seguro que hay gente que hace su camino hacia la música más investigada a través de la música comercial, fácil de digerir (o no tan fácil, dependiendo el punto de vista). Para mi no fue así. Digamos que yo entendía los viejos y efectivos tracks de Josh Wink tiempo antes de que entendiera el material más pesado de Jeff Mills. No me malentiendan, no comparo a Wink con el EDM, es sólo que Josh Wink era más accesible para mi antes de que entrará a música más complicada. Pero en general, creo que la mayoría de la gente se quedará en el otro lado de la música dance y se moverá a la siguiente moda en lugar de investigar cosas de mayor calidad.

¿Crees que la música es subjetiva, o que existe la «buena» y la «mala» música?

En mi zen socialista todos son iguales de algún modo, quiero decir que todo es subjetivo. Aún así una vista del océano es más hermosa que un bote de basura o un muro gris de concreto o un día gris; hay cosas más hermosas que otras. Incluso en un género con el que no eres tan familiar, aún puedes escuchar si es una producción bien hecha, llena de pasión e ideas originales, o sólo una pobre copia de algo que todos han ya escuchado.

¿Cuál es tu opinión sobre esta teoría?

No estoy de acuerdo con ella. Si estas en el [EDM], eres una persona de un corte distinto con una filosofía diferente sobre la vida. En los viejos días, cuando los niños entraban al house viniendo del grunge, ese era un verdadero cross-over; pero el EDM mantiene a sus fans en él. Si apenas están en la reja y siguen explorando, puede ser. ¿Pero los fans de hueso colorado del EDM? Nunca. Si refleja su estilo de vida y no quieren ir más adentro entonces eso es quienes son.

Llegué a Detroit en un tiempo en que esta música te hacia participar de un modo u otro. Para mi es diferente con el EDM; el EDM es un fenómeno de marketing descerebrado que funciona en el mainstream. En el momento en que tocas algo que es verdadero a sus raíces o al techno, alguien que gusta del EDM huirá. Está muy lejos del verdadero house y techno.

¿Crees que la música es subjetiva, o que existe la «buena» y la «mala» música?

Si yo quiero decir que el EDM es mierda eso es subjetivo. Si quiero decir que la música trap es mierda (que lo es), eso es subjetivo. Quiero decir, quizá es que yo pienso que [trap e EDM] no son espirituales. No encuentras tonos en el trap que te hablen de forma más profunda. Quizá la gente lo hace, pero ciertamente no buscaría ahí para obtener esa experiencia. Trap y EDM son la peor mierda.

¿Cuál es tu opinión sobre esta teoría?

Como sea que llegues ahí es genial. Siempre terminas encontrando la mejor mierda una vez que comienzas con lo artificial, porque es la naturaleza humana querer ir más lejos. Es como comenzar metiéndote oxycotin y terminar con heroína afgana: una vez que comienzas debes llegar a la esencia.

Cuando comencé a comprar discos, estaba comprando «Rhythm Is A Dancer» y «Pump Up The Jam». No todos tenían a alguien que les mostrara dónde estaba lo underground, si es que eso todavía existe. La gente que realmente ama algo siempre buscará más adentro en lo que les apasiona.

¿Crees que la música es subjetiva, o que existe la «buena» y la «mala» música?

Definitivamente hay buena y mala. Mientras pasa el tiempo, incrementa la cantidad a la que te expones. Te das cuenta que algo es una copia de algo hecho muchas veces antes o completamente único. Por ello es bueno revisar cosas diez años después y ver si aún te mueven.

Recuerdo meterme en peleas en las tiendas de discos con DJs que me decían, «realmente me gusta ese disco que me estás enseñando pero no puedo tocarlo.» Esa mierda me volvía loco. Los DJs suelen tener la mente más cerrada cuando se trata de música, porque constantemente están buscando música como una herramienta. La persona promedio suele ser más abierta y tener mejor gusto musical porque se permiten reaccionar con sus emociones.

¿Cuál es tu opinión sobre esta teoría?

Para mi, no se trata de que la gente «aprenda» de buena música a través de escuchar mierda. Es más un problema de aclimatarse a la música electrónica—a la idea del 4/4 (o lo que sea) beats, música sin vocales, música que no siempre tiene ganchos. Más y más, encuentro gente que les gusta ambas cosas, EDM y lo más «profundo» al mismo tiempo y no ven diferencia entre ambos.

«Los niños del EDM» tienen la mente más abierta sobre la música electrónica—lo que les falta en conocimiento lo compensan con hambre y curiosidad. Son esponjas para las nuevas cosas, porque es un nuevo mundo para ellos. Deberían de ser alentados, no espantados por odiosos tipos viejos.

¿Crees que la música es subjetiva, o que existe la «buena» y la «mala» música?

Como crítico musical, creo que se supone que yo crea en lo «bueno» y «malo». Aunque definitivamente hay música que yo considero mala, puedo ver lo que la gente disfruta en la música y lo aprecio. No soy fan del EDM—lo he intentado—pero es difícil pelear contra un estadio lleno de gente pasando el mejor momento de sus vidas. No te tiene que gustar la música pero menospreciar todo es un poco enfermizo.

¿Cuál es tu opinión sobre esta teoría?

Creo en ella en un 100%.Llegue al techno a través de los raves británicos de principios de los 90s—la música en esa época aunque era nueva y excitante, definitivamente no se consideraba «sofisticada». Cuando finalmente escuché «Strings Of Life», creo que Derrick May sampleó Altern8, más o menos resume cómo los niños digieren la música y el hecho de que no hay nada malo con ella. Habiendo dicho eso, los niños también pueden identificar un hit a una milla de distancia y tener cero tolerancia a la pretensión o a la mierda.

¿Cuál es tu opinión sobre esta teoría?

Es muy interesante que gente como David Guetta, Bob Sinclar y Steve Angello comenzaron de forma opuesta: haciendo y conociendo mucho del «underground» y sobre música más obscura y terminaron creando una clase de música odiada (y amada) por el planeta.

Con la música hay una diferencia en tiempo. La cultura EDM alcanza la máxima velocidad creando euforia, pero se apaga casi de inmediato. Una fiesta como el Loft podría quedarse contigo por más tiempo, pero si tus únicas experiencias con la música son buscar la euforia instantánea, el Loft será difícil de entender.

¿Cuál es tu opinión sobre esta teoría?

Para mi, todo es una puerta para algo más en la vida. Sólo depende si tomas la ruta. Creo que el resurgimiento del EDM ha influenciado una nueva generación de gente joven para mirar más allá en el género y sus estilos más introspectivos. Admito que he disfrutado mucha música orientada al pop cuando era joven, pero muchas cosas que pensé que eran un dance pop se han vuelto clásicos ahora. La música popular me llevó a música más interesante y trabajar en la tienda, por supuesto, me disparó a ello. Pero decir que la «buena música» es mejor que la popular no es necesariamente verdad.

¿Crees que la música es subjetiva, o que existe la «buena» y la «mala» música?

La música es subjetiva, ¡punto! Pero puede haber una abrumadora mayoría de gente que está de acuerdo que algo no es atractivo, como «Barbie Girl» de Aqua o «Cotton Eye Joe» de Rednex.

¿Cuál es tu opinión sobre esta teoría?

La música es un viaje. Vas a tragar lo que está directamente en frente de ti hasta que te des cuenta del mundo que hay afuera. Ahí es cuando comienza la exploración. No creo que alguien salga de la cuna e inmediatamente tenga un gusto perfecto. Tienes que escuchar mucha música mala para saber lo que es bueno.

¿Crees que la música es subjetiva, o que existe la «buena» y la «mala» música?

100% subjetiva. No puedo decirte cuantas veces he odiado algo y luego regreso a ello y me doy cuenta que lo amaba. La mayoría de las cosas no son así pero creo que hay algo para todos.

¿Cuál es tu opinión sobre esta teoría?

Todos tienen su punto de inicio en su viaje musical. En Holanda, solía ser un happy hardcore el que metió a muchos en el techno y el house. Hoy en día es el EDM. Mientras sólo afecte a los niños pre pubertos no le veo problema. Pero si sigues en el EDM en tu adolescencia o incluso como adulto, creo que no tienes viaje musical—sólo un viaje anual a un resort en Marbella sin aventuras en lo profundo del bosque de la música. La mayoría de la gente está perfectamente bien con ese viaje anual a la misma locación, ¡pero se están perdiendo toda la magia!

¿Crees que la música es subjetiva, o que existe la «buena» y la «mala» música?

¡Claro que hay buena y mala! Pero tienes que hacer reglas para juzgar lo bueno y lo malo. De otra forma, no tiene sentido discutir sobre lo que es bueno para hacer dinero y lo que es bueno desde un punto de vista artístico.

