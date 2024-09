¿Será que los entrenadores de la Premier League etiquetan a los futbolistas negros?

En su libro más reciente, el sitio The Secret Footballer asegura que los entrenadores de la Premier League etiquetan a jugadores en diferentes posiciones del campo basándose en su origen étnico.

«Los entrenadores en el futbol moderno no confían en los futbolistas negros en ciertos roles», se lee en un pasaje, «y el mediocampista que controla el ritmo, la posición más importante en el futbol relativo a cómo se desempeña el equipo, es el puesto en donde se les confían menos a los jugadores negros.»

Echando un vistazo a las alineaciones de la semana pasada en la Premier League (Enero 23/24), esto parece ser cierto. Al escoger un jugador a cargo del ritmo de juego de cada equipo, obtuve 17 jugadores blancos europeos (ver lista y gráfica abajo), al turco-alemán Mesut Özil, y sólo dos jugadores negros: Alex Song y Yaya Toure (dos futbolistas que aparecen en las alineaciones tanto por su físico, como por su habilidad para controlar el juego). Con un 35% de jugadores negros titulares, uno esperaría que representaran más del 10% como jugadores a cargo del ritmo de juego.

¿Entonces por qué los entrenadores no confían en los futbolistas negros para esta posición? De acuerdo a The Secret Footballer (TSF): «Dictar los tiempos en el juego requiere de absoluta concentración, 100% del tiempo. No hay algo que nos diga que los jugadores negros no puedan hacerlo, pero no hay duda de que hoy en día —ha sido el caso desde tiempos inmemorables— no son reconocidos en el futbol por esta habilidad.»

Los centrales negros son también víctimas de este prejuicio, según TSF, que asegura que los entrenadores han declarado que nunca pondrían a dos centrales juntos por tener «visión túnel» y porque «siempre necesitas a un jugador blanco para asegurarte de que los otros dos no se pierdan en las jugadas.» TFS añade que la mayoría de los entrenadores estarían de acuerdo su respondieran con honestidad.

Las alineaciones de la semana pasada parecen apoyar esta noción, al menos hasta cierto punto. Mientras que el 31% de defensas centrales son negros, apenas el número que uno esperaría, sólo dos clubes alinearon a dos juntos. De dichos equipos, el Liverpool sólo lo hizo porque su titular Martin Skrtel estaba lesionado y Kolo Toure lo reemplazó. Sólo Aston Villa tiene una defensa conformada por dos centrales negros. (De hecho, Villa salió con una línea de cuatro defensas negros en contra de West Brom).

Aunque TSF no lo menciona, la otra posición más codiciada es la portería, donde los jugadores negros también son escasos. De los 20 guardametas de los juegos de la semana pasada en la Premier League, 18 eran blancos europeos, y dos de raza mixta, el estadounidense Tim Howard y el brasileño Heurelho Gomes.

Por otra parte, TSF menciona que los entrenadores sí consideran a los jugadores negros en cuanto a velocidad y fuerza —los atributos ideales para jugar por las bandas—. Una vez más, la evidencia apoya esta noción, ya que exactamente la mitad de los extremos de la semana pasada eran negros.

Sin embargo, este no sólo es un problema exclusivo del futbol: los mismos estereotipos pueden verse en otros deportes y en la sociedad. Investigaciones en la Rugby League han mostrado que los jugadores negros son alineados en las bandas por su supuesta velocidad, o en la segunda fila por su supuesta fuerza. Las posiciones para controlar los tiempos y crear jugadas están ocupadas en su mayoría por jugadores blancos.

Podría decirse que este prejuicio no es tan dañino. Los jugadores negros son discriminados como creadores de juego, pero discriminados a favor de las bandas. Sin embargo, no es algo halagador para los jóvenes jugadores de raza negra en formación. El riesgo es que son obligados a convertirse en extremos, una posición para la cual tal vez no sean aptos y no tan exitosos, pero en la cual podrán venderse más fácilmente a los entrenadores de la Premier League. Si este es el caso, los perdedores no sólo son los jugadores involucrados, sino el futbol inglés en general.

Nota: Los futbolistas escogidos a cargo de los tiempos de juego fueron: Hoolahan, Henderson, Cabaye, Eriksen, Drinkwater, Affelay, Herrera, Cattermole, Watson, Shelvey, Fletcher, Westwood, Barry, Sigurðsson, Fabregas, Clasie, Arter, Özil, Song, and Yaya Toure.