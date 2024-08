«Sería lindo no celebrar el día de la mujer, y no tener que discutir estas cosas» — Julia Holter

Julia Holter tiene más de diez años lanzando discos firmados con su nombre, ella, radicada en Los Angeles, se ha consolidado con el pasar de esta década como una peculiar protagonista de la música independiente norteamericana gracias a una carrera donde ha tenido lo mismo campo para explorar música de corte un tanto experimental y electrónica —como hizo en su álbum Ekstasis, lanzado en el sello RVNG Intl en 2012— que canciones de arreglos minuciosos que funcionan como una delicada pieza de la más fina relojería.

Hoy por primera vez Julia se presentará en Ciudad de México, y hablando con ella, queda claro que no es un personaje que se piense las cosas, ella simplemente, las hace. Y suelen quedarle bien.

Aquí la charla previa al concierto que tendrá lugar hoy en el Ex-Convento de San Hipólito

Videos by VICE

Noisey en Español: Hola Julia, hoy es el «Día Internacional de la Mujer, quiero saber tu opinión al respecto de cuáles son los obstáculos más difíciles y comunes con los que topa una mujer que quiere hacer carrera al interior de la música independiente y creativa en el mundo occidental.

Julia Holter: Primero, quiero decir que sería bueno no tener que celebrar tal cosa como el “Día de la Mujer” así como no tener que discutir estas cosas. Pero veo y entiendo por qué lo hacemos y es bueno hablarlo. Personalmente, me siento afortunada en mi mundo y en general siento que he sido tratada con justicia.Pero sé que las cosas no son perfectas en un mundo donde existen desequilibrios en la proporción de hombres y mujeres en muchos campos. Creo que mi campo es especialmente difícil cuando estás empezando, antes de que haber ganado, confianza y respeto, porque la gente inevitablemente intenta etiquetarlo por cualquier tipo de estereotipo basándose en quién eres, cómo te ves, etcétera.

Y sí, puedo pensar que hubo momentos temprano en mi carrera en los que hombres músicos más grandes que yo me desalentaron con respecto a seguir adelante haciendo música e incluso lograron hacerme sentir incómoda.Esto obviamente es más extremo en otras partes del mundo, incluso hay rincones del planeta en los que resulta peligroso para las mujeres acceder a la educación.

Y hacer música sin duda que fue infinitamente más difícil para las mujeres de generaciones anteriores. Me alegra que esté mejorando y parece que la comunicación sobre todo esto es la forma correcta de cambiar las cosas. En general, supongo que todo lo que diría es que cada mujer parece tener al menos una historia sobre haber sido ignorada, maltratada, atacada y / o incomodada en su profesión -sin mencionar en la vida en general- como resultado de, simplemente, ser mujer. Sería bueno imaginar un mundo con menos de esto, pienso qué más decir pero me concretaré a cerrar diciendo que la gente necesita escuchar diferentes perspectivas y educarse al respecto de la equidad de género.

Artísticamente, pero no necesariamente musicalmente, ¿quiénes fueron las tres mujeres vivas más importantes para ti en 2017 y por qué?

¡Diosssss! En 2017 … bueno, desde el ámbito creativo, estoy pensando en amigas míos con quienes he trabajado. De hecho, tengo amigas que son mujeres que me inspiran y sería raro ennumerarlas aquí, pero mira el historial de todos los shows que hice el año pasado con ellas y ¡puedes ver quién me ayudó a pasar el 2017. Algunos ejemplos son Laura Steenberge, Catherine Lamb, Yelena Zhelezov y Zoe Aja Moore.

Travis Peterson fue un video artista / director / productor que hizo un gran trabajo con músicos amigos míos en Los Ángeles, incluyendo a Geneva Jacuzzi, Ramona Gonzalez, Nedelle Torrisi y Ariel Pink. Produjo el video de mi canción «Everytime Boots» y habíamos hablado ya sobre hacer un video de «Betsy on the Roof» brevemente después, pero desafortunadamente esto nunca sucedió. Siempre fue una personalidad creativa amante de la diversión, emocionado y motivado para hacer cualquier cosa loca a partir de los videos locos que él y a veces otros ideaban. Hacer en su memoria el cover a “Condemnation» de Depeche Mode junto con Nedelle Torrisi y Ramona Gonzalez (y Cole MGN en Harmonium) fue algo que originalmente hicimos solo para su memorial, porque Depeche Mode era su banda favorita, más bien era una cosa privada, y era catártica pero también un poco difícil de hacer. Cantar y tocar acústicamente fue un cambio para todos nosotros (son 3 voces y armonio).

Pero luego tuvimos la idea de hacer un lanzamiento con ilustraciones y escritos de sus amigos, donde todas las ganancias irían a Didi Hirsch Mental Health Services en Los Ángeles.

Cuéntanos sobre tu experiencia tocando y haciendo la curaduría para el festival «Le Guess Who?» Festival. ¿Qué bandas integraste a la formación y por qué? ¿Cómo fue ver a los Swans en su última gira?

¡»Le Guess Who?» es un gran festival! Fue maravilloso pensar en mi line-up de ensueño y ver que la mayor parte de ésta sí pudo ser programada.

Cuéntanos sobre tres artistas, mujeres y jóvenes, de Loas Ángeles, a quienes deberíamos estar escuchando YA

De acuerdo, aquí hay algunas artistas de Los Angeles a quienes admiro y que quizás no mencioné antes —a algunas de ellas seguramente ya las conocerás: Laura Steenberge, Carmina Escobar, Jessica Pratt, Sudan Archives, Itasca, Weyes Blood, Sarah Davachi. No sé, ¡hay como un millón de artistas interesantes en Los Ángeles! y muchos de ellos son mujeres ¡jaja!. Tengo que forzarme a descubrir más cosas nuevas y escuchar más..



¿Qué podemos esperar de su primer show en la Ciudad de México?

¡Canciones nuevas! Y vieja. ¡Y a Tashi Wada acompañándome en el sintetizador!