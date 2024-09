Seth Troxler contra la ketamina, la falta de autenticidad y Aoki (de nuevo)

Incluso si nunca lo has escuchado mezclar, probablemente sepas quien es Seth Troxler. Con una eminente presencia tanto en festivales como en el circuito de fiestas underground, el 29añero ha gozado de un asiento de primera fila para observar el tumultuoso crecimiento de la música dance durante la última década. Nativo de Michigan, Troxler ha asumido la responsabilidad de defender el legado de Detroit como la cuna del techno, de manera concurrente se ha convertido en la voz más abierta en contra de la comercialización en la música dance dentro del mundo de los DJs. Mientras navega con las banderas de Detroit y el techno, mucho de lo que da forma a la perspectiva de Troxler en contra del EDM se remite a su idea de autenticidad.

«El legado es lo más importante para mí», le dice a THUMP. «Es algo muy Detroit, pensar acerca del legado, y convertirse en parte de eso no es algo sencillo. Todo el tiempo, Carl Craig decía ‘¡Seth no forma parte de esto! ¡Él es de Kalamazoo!’ Cuando llegué al número 1 de [la votación de los lectores] de Resident Advisor hace dos años, la primer cosa que leí en Twitter fue «Seth Troxler de Detroit …» le pregunté, ‘Carl, ¿ya formo parte?’ y me dijo A huevo que sí’»

Desde que afirmó su legitimidad como artista, Troxler ha sido claro al denunciar la falta de autenticidad en la música dance en general. «Aunque me haga el gracioso y juegue, lo que hago artísticamente es muy auténtico», dice. «Esa es la conversación que intento poner sobre la mesa en contra del EDM. Somos parte de una cultura de la música dance que está basada en una idea que es completamente auténtica, mientras que ellos están haciendo música que está basada en las ganancias».

Como un invitado regular en los escenarios de los festivales grandes – el nexo de la cultura del EDM – Troxler está consciente del hecho de que él mismo se enriquece de la misma industria de la cual está en contra. Aunque habló abiertamente en su contra en una editorial que escribió para THUMP el año pasado, él está menos preocupado con respecto a su oposición actualmente. «No estoy completamente en contra de los festivales», dice. «Hay muchos festivales sorprendentes en el mundo. Sólo estoy en contra de que la gente organice festivales sin ningún concepto o valor de producción real. La idea de organizar un festival en los EEUU en un estacionamiento con una pantalla grande y música horrible – eso no es algo que me interese».

Troxler se considera a sí mismo un defensor de la autenticidad de frente a la falsedad, en virtud a su presencia en lineups llenos de EDM. Cuando cualquiera lo acusa de ser un agente doble, Troxler no tiene ningún empacho en responder. «Con el flujo monetario de la cultura contemporánea de la música dance, mucha gente está cambiando», dice. «Mantenerlo real depende del peso moral de tu personalidad. Si tomas el éxito de la forma correcta y utilizas el éxito para desarrollar los ideales que representas, puede ocurrir un cambio positivo».

No sólo los festivales han sido objeto del fuego cruzado de Troxler. DJ Sneak y Nina Kraviz han tenido enredos con el DJ. En su editorial abierta en THUMP, golpeó verbalmente a Avicii y Steve Aoki, una elección que conllevó un drama más prolongado: «Estuve viviendo en Ibiza durante el verano; había una barra de jugos cerca de mi casa y una mañana fui a desayunar», explica. «Estaba pagando y Steve Aoki se me acercó y me dijo ‘Güey, soy Steve, ¿Qué chingados?’ y tuvimos una especie de conversación. Me dijo, ‘Vamos a comer. Vamos a hablar’. Y yo le contesté, ‘No lo sé. Estoy un poco ocupado’».

«Todo el verano Aoki estuvo llamándome y luego publicó su propio manifiesto acerca de lo que hace», continúa. «Estaba leyéndolo, riendo como loco, y pensé que debía ser una broma. Mis amigos me dijeron que le peguntara si era una broma. Así que me le acerco y le digo ‘Oye. Eso que escribiste. Estás bromeando, ¿verdad?’ y me contesta, ‘No. No es broma’, y me dijo ‘Creo que no hay nada más que tengamos que platicar’. Él habla de crecer como miembro de una minoría … ¡Que se calle! Una minoría en Beverly Hills. ¡A la chingada! No lo sé, me parece una patraña. Algunas veces la gente dice ‘¿Por qué tienes que odiar? ¿Por qué tienes que ser un culero?’ y les contesto ‘Porque no me gustas tú, ni lo que representas’».

Aoki a menudo funge como un villano de pantomima durante las discusiones entre artistas underground y el EDM. Cabe mencionar que Aoki creció en Newport Beach, no en Beverly Hills, y que tanto Aoki como Troxler se benefician de un culto similar como personalidades. Los ataques de Troxler en contra del EDM son un activo comercial como los pasteles de Aoki, y ninguno tiene nada que ver con la producción y ejecución de la música. La historia del origen del sello cuasi-DIY de Aoki, Dim Mak, mientras estudiaba en UCSB comparte un campo común con la mitología del techno underground de Detroit que Troxler promociona, incluso si nadie al este del Río Mississippi quiere admitirlo.

Tan directo como es, Troxler dice que él no lanza palabras agresivas sin un buen motivo. «Si no me gusta algo o alguien, se lo digo en su cara», explica. «No lo hago a sus espaldas. De eso se trata. Me han golpeado en la cara antes. Me han golpeado en la cara algunas veces. Me han pateado en la cara antes. Mi rostro ha sido golpeado. Fue horrible, pero por la vida, se aprenden cosas».

Troxler recuerda una anécdota en la cual, cuando era joven, se burló de un amigo por ser tartamudo, sólo para ser golpeado entre ceja y oreja como resultado de su mofa. Regresó llorando a casa, sólo para que su madre lo mandara a la parada del autobús para cumplir su penitencia. El chico lo golpeó de nuevo. Cuando finalmente regresó a casa, con la cabeza en sus manos, su mamá lo mandó a su habitación. «Aprendí algo ese día», dijo Troxler. «Puedes ser insolente, pero nunca un completo hijo de puta. Cuando te patean el trasero por ser un idiota, aprendes mucho respecto a la vida».

Troxler y Jamie Jones

Un aspecto esencial de la persona de Troxler es su accesibilidad. A menudo convive con la audiencia en los festivales, divirtiéndose tanto como los ravers a su alrededor. Como corresponde, es muy franco con respecto al tema prohibido del uso de las drogas dentro del mundo de la música dance.

«He tenido experiencias con psicodélicos», dice Troxler. «He tenido locos viajes al purgatorio donde descubrí que, para mí, ser una buena persona es lo más importante. No quiero vivir en el más allá de una forma en la que no llegue a un lugar más elevado. Y creo completamente en el más allá. Creo que he visto el más allá a través del DMT y otros químicos».

«Probé el sapo el otro día», añade. «Una chica ordeñó un sapo en el Amazonas y tuve un orgasmo tántrico fuera de mi cuerpo, salí, y dejé de inhalar cocaína y fumar cigarrillos. ¡Así de simple!» Aunque podría ser un partidario de las cualidades psicodélicas del jugo de la piel del sapo y la molécula de Dios, Troxler dice que al contrario de la creencia popular, él no consume de todo. «Creo que la ketamina es la heroína de nuestra época», dice respecto a la sustancia que es casi omnipresente en la escena techno underground en la que Troxler se desenvuelve.

«Es horrible. Está jodido», dice, a partir de sus propias experiencias. «Me parece que es horrible. Creo que la gente sólo debería tomar éxtasis y viajarse».

Si cualquiera de ustedes piensa que sus rabietas y controversiales declaraciones son parte de una actuación, Troxler les garantizará que no lo son. Se preocupa profundamente acerca del futuro de la música electrónica y su lugar en él. «La gente cree que nuestra escena sólo se trata de drogarse y andar de fiesta», dice. «Pero la música y el buen gusto son en verdad un signo de inteligencia. Si te interesa la cultura de la música dance underground, la gente que conoces es muy educada, profesional y hace cosas sorprendentes. En el EDM, no creo que sea el mismo mundo.

