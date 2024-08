Seth Troxler celebra 10 años de estar radicado en Europa con nuevo compilado

Con motivo de su primera década radicado en Europa, Seth Troxler ha decidido lanzar un compilado donde conmemora las historias vividas en el viejo continente. Titulado This Is Then, el trabajo estará compuesto, en su mayoría, por tracks del mismo artista de Detroit, contando además con colaboraciones y remixes de otros productores allegados a Troxler.

«Esta es una reseña de mi trabajo hasta la fecha. Realmente es una compilación de puntos altos y una marca de estar diez años en Europa. Estoy orgulloso de todo lo que ha pasado hasta ahora, pero ya me toca avanzar hacia un nuevo capítulo, y estoy ansioso de cambiar un poco las cosas», aseguró.

Para lanzar el compilado, Troxler se presentará de manera gratuita en la capital polaca, Varsovia, el próximo 14 de enero.