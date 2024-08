Sets de 24 horas en YouTube, siempre listos para estudiar, relajarte o dormir

No sé exactamente en qué momento las transmisiones las 24 horas los 7 días de la semana se volvieron una realidad, al menos dentro de un par de mis canales de consumo habituales, Facebook y YouTube. En cuanto al primero, existen canales donde transmiten a Los Simpsons, South Parkasí me la he pasado viendo los Simpsons con mi novia, sobre todo cuando solo queremos dejar de pensar y reírnos un poco, para no pensar siquiera en cuál será el siguiente capítulo por elegir y que solo corra el aleatorio que algún amable ser está transmitiendo desde una fanpage o grupo con nombres como Simpsonizados en Vivo, Los Simpson en vivo directos, Los Fansons, Fansonizados, Television en vivo 24 horas, etc.

He visto otras series transmitidas 24/7 como Malcom in the Middle o Dinosaurios pero sólo Los Simpsons tienen un repertorio tan amplio, con el cual tendrán que pasar demasiadas horas antes de que te llegues a aburrir por ver capítulos repetidos.

No obstante, eso nos lleva a la segunda opción, los beats 24/7 en youtube para estudiar, relajarte, o dormir, esa es la consigna principal de algo que inicio como una serie de mixes con música inspirada en el legado de J Dilla y Nujabes.

https://youtube.com/watch?v=hPO1V2L4urY

La escena de Los Angeles y los disciplinados pero relajados japoneses, sin dejar de lado nombres como MF Doom, Madlib a.k.a Quasimoto representando Stones Throw Records, incluso actos más recientes provenientes del sello de Flying Lotus, Brainfeeder; hasta pasar por una mezcla extraña con el tema retrofuturista que aborda lo vaporwave, específicamente con la imagen onda animé que tomaron muchos adeptos al future funk y su relación con la cultura del sonido Lo Fi.

Esto es lo interesante y bondadoso de los sincretismos culturales con la globalización y el internet. Algunos podrán llamarlo simple música de elevador, pero no podrán negar que al menos es más emocionante.

Podemos mencionar el Lo Fi House también, pero lo que nos concierne en este preciso momento es el hip hop tradicional mezclado con elementos de jazz y con un sonido de «baja calidad» siempre tratando de emular lo que te posibilita obtener el uso de samplers análogos clásicos, o en su defecto, sus copias digitales para la computadora.

Música que fácilmente puedo clasificar de bonita y amigable, casi nostálgica muchas veces y perfecta para los días lluviosos. La verdad es que encajan en cualquier situación donde se busque la calma.

https://youtube.com/watch?v=XDA7WSMyiro

Ese tipo de música con una animación que no es más que una escena de algún animé sentado en un sillón relajándose con su gato o con 10 libros a lado para el examen de mañana. O un bonito atardecer. O la visión de alguien recorriendo una carretera donde se visualiza un bosque sin fin y gotas en el parabrisas. O algún personaje de la cultura popular como un Simpson aparentemente drogado y chilleando, algo que definitivamente vimos venir tras la propagación por el mundo del término vaporwave, un suceso ligado íntimamente a la cultura del internet.

https://youtube.com/watch?v=GSb6eDzAWtE

Ahora pareciera entonces, que también podemos hablar del Lo Fi Hip Hop como una estética en sí, y para canales de música en ese mood 24/7, mi favorito definitivamente es STEEZYASFUCK. Además, usan a Quasimoto de estandarte.

https://www.youtube.com/watch?v=rFoyE3Ap3rY&feature=youtu.be

Por ahí sería necesario mencionar a Chillhop, estación de radio por internet y sello discográfico, tal vez los más de más popularidad al referirnos a la presencia en youtube. Ya se pueden visualizar millones de visitas en lo que han subido. Se cuenta que principalmente gracias a estudiantes buscando música que los relaje pero no los aburra para estudiar, tal vez también a colaboradores de revistas digitales como yo, escribiendo ahora mismo al ritmo de beats emotivos que no se detienen.

Simplemente adoro pasar horas con este tipo de música. Volviendo a la gente de Chillhop Records, se dice les bajaron un video por copyright de los estudios de anime Shizu, por usar un loop de 5 segundos del filme Wolf Children, en particular del personaje Yuki estudiando.

Aunque he visto que se las arreglan y han hecho lo que pareciera ser canales subsidiarios para hacer de las suyas. Pareciera que siguen tomando prestadas imágenes de animé para que no se olvide ese pequeño toque punk hasta en las cosas que parecen ser las más tranquilas.

https://youtube.com/watch?v=p8r2mLhRFBQ

Basta con poner en la búsqueda de youtube «lo fi beats 24/7». Mixes de música de 227 horas de duración que se venden como un streaming las 24 horas, genios.

