Seven Davis Jr. te sumerge en un nuevo viaje con su más reciente sencillo «Church»

Seven Davis Jr. está de vuelta en Ninja Tune con otro maravilloso disco cargado de misiles listos para descabezar cualquier club que se divise en el horizonte. Programado para ser lanzado el 27 de mayo, Dancing on the Sun es una prueba más de que Davis Jr. es uno de los productores más interesantes en el escenario actual.



Con un poquito de todo, desde funk infectado con algo de glitch, hasta house con mucho soul al que hemos venido a venerar, Dancing on the Sun es material de primer nivel. Por eso nos alegra estar trayendo por primera vez el ingenioso vídeo del sencillo promocional «Church». El corte suena como si Moodymann hubiera formado parte de la escena hardcore inglesa de los noventa, y el video te sumerge en un viaje bastante denso.



Puedes escuchar el disco en su totalidad por acá.

