Sexo, drogas e hipnoterapia: hablamos con Caitlin Moran

La prolífica escritora, presentadora de televisión y autodenominada «feminista estridente» Caitlin Moran es una de esas personas que parece destinada a hacer lo que hace. Criada en una familia con escasos recursos, esta británica, la mayor de siete hermanos, enseguida aprendió a buscarse la vida por su cuenta. A los 18 años empezó a escribir su columna en The Times of London –y todavía hoy, a los 40, sigue haciéndolo–, pero ya tenía a sus espaldas una novela, un premio del Observer para jóvenes periodistas. Además, ya había empezado a trabajar en un semanario musical y como presentadora en un programa musical de televisión llamado Naked City, aderezando todas sus intervenciones con su sentido del humor tan atrevido y efectivo. Por sus preguntas han pasado artistas como Lady Gaga y Courtney Love. Posteriormente publicó How to Be a Woman (Cómo ser mujer) su exitosa colección de ensayos para el New York Times y actualmente compagina su trabajo como guionista de la serie Raised By Wolves, basada en su, al parecer, caótica infancia, con sus frecuentes publicaciones en Twitter.

En este episodio de Broadly Meets, Lauren Oyler asiste a la lectura de Moran de un fragmento de su última novela, How to Build a Girl (Cómo se hace una chica), y se sienta a charlar con la querida y controvertida escritora sobre su educación en un entorno de clase obrera, la fama, la importancia de las primeras experiencias sexuales, las drogas y sobre la hipnoterapia como panacea.