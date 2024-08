Cómo hacerte un perfil de Tinder perfecto para zorrear

Cuando Tinder se hizo popular, se podían escribir en el perfil unas pocas palabras de cachondeo, como “podemos contar a nuestros nietos que nos conocimos en una librería”. Afortunadamente, desde entonces ha ido despareciendo la vergüenza por utilizar aplicaciones sobre sexo, hasta el punto de que es más que probable que tus nietos se sientan decepcionados si conociste a tu pareja de alguna aburridísima forma offline.



Ahora que es totalmente normal enamorarse a través de nuestros móviles y completamente aceptable tener orgasmos con desconocidos, el potencial de zorreo de estas aplicaciones está en un punto muerto. Nos dedicamos a mirar un catálogo de cientos de personas que buscan cosas diferentes: citas sin compromiso, almas gemelas, tríos… todas las opciones están encima de la mesa y son muchos los detalles que hay que gestionar, sobre todo si lo único que buscas es follar.

De alguna forma, con unas fotos de Facebook de 2014, una biografía ocurrente llena de emoticonos y tu canción favorita de Fleet Foxes, estás dando la información necesaria como para despertar el interés de una persona cachonda que vaya del mismo palo y sin revelar demasiados datos para atraer a alguien que busque intercambiar mensajes incómodos sobre la vida y el amor.

Dado que vamos encaminados hacia un futuro en el que a las mujeres les interesa tanto como a los hombres el sexo sin compromiso, ¿es posible crear un perfil de Tinder picante del que se desprenda que ni estás desesperado ni buscas compromisos de ningún tipo? Pues sí. Sigue leyendo.

LAS BIOS EN BLANCO SON PROPIAS DE LOS ASESINOS EN SERIE

En general, la biografía en blanco es el refugio de los tíos heteros que, pretendiendo cultivar un aire de misterio, lo que terminan cultivando es el analfabetismo.

La realidad es que el hecho de que no estés buscando una relación estable no significa que no puedas tener una personalidad humana. El humor es excitante y la inteligencia es sexy. Aunque pueda parecer muy básico, hay gente a la que le atraen las bromas y los dobles sentidos.

¿Por qué hay que limitar las posibilidades sexuales de los usuarios de Tinder que están tan saturados y muertos por dentro que están dispuestos a acostarse con absolutos desconocidos? Te recomiendo que te abras a la posibilidad de tener una charla postcoital ingeniosa. Te lo mereces.

Una biografía en blanco, sobre todo acompañada normalmente por unos selfis sacados en una habitación con poca luz, da verdadero miedo

Dejando a un lado la diversión de los chistes, una biografía en blanco, sobre todo acompañada normalmente por unos selfis sacados en una habitación con poca luz, da verdadero miedo. El miedo no es sexy. ¿Sabes lo que es sexy? La seguridad y la comodidad de saber que no estás viajando a las afueras para que te roben un riñón, de saber que los Testigos de Jehová no están experimentando con estrategias de reclutamiento del siglo XXI y de que tu cita no vive en una habitación compartida.

Una de las formas más sencillas de hacer que a una potencial cita de internet le importe menos desnudarse delante de un desconocido consiste en mostrarle una pequeña parte de tus credenciales. No, no es una metáfora sobre fotos de pollas. Escribe en Google “biografía graciosa para Tinder” y copia y pega, ¿vale?

PUBLICA TUS FOTOS MÁS SEXIS

¡De verdad! De todas las épocas en la historia de la humanidad, esta es en la que más importancia cobra salir bien en las fotos. Pasa un rato mirando las fotos de la galería y selecciona una que esté iluminada y sea atractiva.

Si no tienes amigos que te puedan hacer las fotos, puedes ir pensando en eliminar las aplicaciones sobre sexo durante un tiempo y centrarte en volverte una persona adulta normal

UN SELFI COMO MÁXIMO

Los selfis son probablemente un componente importante dentro de tu perfil de Tinder, pero no tienen que ser el eje central. Hay varias razones por las que se puede incluir uno: eres la única persona que conoce tu lado más atractivo y los filtros coreanos quedan muy bonitos y están teniendo mucho éxito. Sin embargo, tus fotos tienen que contar una historia que no sea “estoy cañón”.

¿La norma principal? Muchas de tus fotos deberían sacarlas otras personas y estaría muy bien que dieras la impresión de que sales de casa con regularidad a sitios que no sean el gimnasio. Volvemos al hecho de que hay que intentar convencer a alguien de que puede confiar en ti y sentirse seguro a tu lado, no darle motivos para pensar que eres un modelo de Instagram generado por ordenador.

Si no tienes amigos que te puedan hacer las fotos, puedes ir pensando en eliminar las aplicaciones sobre sexo durante un tiempo y centrarte en volverte una persona adulta normal. En serio, apúntate a un equipo de baloncesto o algo.

VE AL GRANO Y NO PIERDAS LOS PAPELES

Entonces, esta noche buscas sexo y quieres ir directamente al grano. No tienes tiempo para andarte con tonterías. Perfecto. Te recomiendo que seas directo a la hora de introducirte en el ambiguo mundo de las aplicaciones sobre sexo, pero sin dejar de entrar en el juego. Tinder es como un deporte en el que compites con todos aquellos que están más buenos que tú en un radio de 5 kilómetros. ¿Cómo puedes vencerles? Siendo extremadamente claro y sincero con lo que buscas sin ponerte nervioso ni dar la sensación de estar desesperado.

Es un arte complicado, pero las guías básicas incluyen la referencia al sexo de forma obvia pero sin caer en la grosería. En tu biografía, puedes decir que no estás buscando nada serio, solo pasar un buen rato. Puede que escribir en mayúsculas “NO ESTOY BUSCANDO UNA RELACIÓN” sea demasiado, pero dar a entender que estás buscando a “alguien especial” con el objetivo de dejar tirada a la otra persona después de la primera cita es una estrategia deleznable. En resumen, no te pases de entusiasmo y no engañes a nadie.

Hablando de pasarse de entusiasmo, no des superlikes porque nunca dejan de dar miedo y crear confusión. Los superlikes son el equivalente en internet a ese paquete que se restriega contra tu muslo en la discoteca: es halagador hasta que te das cuenta de que le puede pasar a cualquiera.

