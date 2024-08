Sexo, muerte y redes sociales en los Premios Anuales de Porno

En algún momento después del segmento principal de cómo hacer una escena anal galardonada, pero antes la invasión al escenario que dejó a Lil Wayne diciendo que «había muerto y llegado al cielo», este año los Premios AVN —conocidos como los ‘Oscars del porno’— pasaron unos minutos encarando la realidad y finalidad de la muerte.

La ceremonia, que ocurrió el sábado en la noche en el Hard Rock Casino de Las Vegas, no es una arena que suele lidiar con la mortalidad. Esta vez fue diferente. Greg Lansky, el creador de los estudios de adultos Tushy, Vixen y Blacked Studios, recibió su premio a mejor director del año, y solo dio un rápido agradecimiento antes de invitar al productor Kevin Moore para que hablara en su lugar. La esposa de Moore, la estrella porno August Ames, se suicidó el cinco de diciembre del año pasado a la edad de veintitrés años.

«Me siento incómodo estando aquí arriba», dijo Moore, productor del estudio Evil Angel. «Estoy incómodo con los aplausos porque, para ser franco, no los merezco. Le fallé a ella. Le fallé a su familia. Y tengo que vivir con eso. Pero el fracaso ya no es una opción. Nunca podrán haber otros Premios AVN que tengan una conmemoración a tantas mujeres jóvenes muertas otra vez».

Moore no solo se refería a su esposa, sino también a Shyla Stylez, Olivia Nova y Yurizan Beltran, que murieron en los últimos tres meses. Cuando la quinta joven Olivia Lua, de ventitrés años, murió en rehabilitación el dieciocho de enero, Moore twitteó: «Esto se ha vuelto una crisis».

Moore usó su discurso para anunciar el lanzamiento del Proyecto August, en memoria de su esposa, quien él dijo que sería un «sistema de apoyo adaptado para las actrices en esta industria». También respondió a aquellos que habían criticado a su esposa en Internet, recibiendo una ovación de pie por parte de muchos en la audiencia cuando dijo: «Es tu cuerpo. Es tu elección. El agente, El productor, La compañía, y ciertamente las redes sociales, no deciden lo que haces con tu cuerpo».

Muchos han implicado las redes sociales en la muerte de Ames. El tres de diciembre fue víctima de un ciber-bullying generalizado después de twittear: «Para la actriz que esté remplazándome mañana para @EroticaXNews, estás filmando con un tipo que ha grabado porno gay, solo para que sepan. Porque es todo lo que puedo decir… ¿Los agentes en realidad no se preocupan de a quién representan?… Yo hago mi tarea por mi cuerpo».

Este tweet abrió una herida en la industria. Por un lado, estaban aquellos que creen que los actores siempre deberían tener una absoluta decisión sobre las personas con las que tienen sexo. Por otro lado, estaban los que creen que la posición de Ames —de que los hombres que tienen sexo con otros hombres representan un «riesgo más alto» de VIH y otros ITS comparados con los hombres que solo graban porno heterosexual— perpetúa un mito homofóbico sobre los gays.

Las respuestas furiosas a su tweet vinieron tanto de adentro como de fuera de la industria.

En un blog publicado menos de una semana después de la muerte de Ames, Moore escribió: «Escribo esto para dejarlo bien claro: el bullying le quitó la vida». Señaló a dos personas. El perfil más reconocido era el de la estrella porno Jessica Drake, que twitteó en apoyo a sus coestrellas LGBTI: «Actores, en todos sus significados, follen con quien quieran follar… Pero si eliminas amigos basado en el hecho de que hayan hecho algún trabajo gay o mezclado, tu lógica está seriamente dañada».

Moore también nombró a Jaxton Wheeler, un actor que se identifica como pansexual, que le tweeteó a Ames el cinco de diciembre: «El mundo está esperando tus disculpas o que te tomes una pastilla de cianuro. Aceptaremos cualquiera de los dos». Sin saberlo, para ese punto August ya estaba muerta. Ella envió su ultimo tweet exactamente a la media noche del cuatro de diciembre, simplemente escribiendo: «Váyanse a la mierda todos».

Aunque no hay una clara relación entre las cinco muertes recientes —algunas fueron suicidios, algunas fueron por drogas, algunas no tienen causa de muerte confirmada— su proximidad ha levantado preguntas serias para la industria sobre si están cumpliendo con la labor de cuidar a sus jóvenes y vulnerables actrices.

No obstante, aparte del discurso de Moore, los Premios AVN continuaron como si nada. Markus Dupree ganó el premio a Mejor Intérprete Masculino del Año antes de lanzar un entretenido aunque incoherente discurso de victoria, mientras que el premio a la Mejor Intérprete Femenina del Año, Angela White, tuvo el mayor éxito de la noche en la historia, llevando catorce premios a casa.

Los Premios AVN llegaron al climax en la Exposición de Entretenimiento Adulto AVN de cuatro días, un show comercial que más o menos equivale a una versión en vivo de un pop-up porno, y que involucra a tantos intérpretes interactuando que muchas veces la gente se va a casa con lo que alguien ha llamado la «gripa AVN». Lo más destacado del evento de este año incluyó a Alana Evans, quien recientemente ha estado en los titulares por decir que rechazó un trío con Donald Trump y Stormy Daniels, pateando a un hombre vestido como el Presidente de los Estados Unidos en la ingle en frente del puesto de Cams.com. «Estoy seguro de que mucha gente quiere ver a Donald siendo pateado en las pelotas», me dijo Evans después, riéndose, «así que simplemente tienen que vivir a través de mis pies».

Detrás de todo el exceso hedonista, sin embargo, fluía otra corriente. Las camisetas de tributo a August Ames, de las cuales 1.000 fueron pagadas y distribuidas por Moore, fueron usadas ampliamente durante la semana por fanáticos y artistas por igual. Algunas tenían el eslogan «Never Forget», mientras que otros leen, en referencia a su último tweet: «Váyanse a la mierda todos».

Tasha Reign. Foto: iWantEmpire

En conversaciones privadas, muchos intérpretes expresaron preocupación por el efecto dañino que necesitaba ser destacado en redes sociales para mantener sus seguidores, y que estaba afectando su salud mental. A raíz de las recientes muertes, Tasha Reign —una estrella porno que trabajó en la industria por ocho años y es la presidenta del Adult Performer Advocacy Committee— me dijo que sentía una «sombra pesada sobre nuestra industria. Alrededor de mis cotrabajadores hay un sentimiento solemne, triste».

Reign explicó que los actores en la industria —particularmente actrices— a menudo se sienten «solas y alienadas» a causa del abuso que enfrentan en las redes sociales y cuando tratan de acceder a servicios ordinarios como bancos, alojamiento y salud. «No importa si eres un peatón, o una escort, o una persona que hace pornografía legal en películas, la forma en la que el mundo y especialmente Estados Unidos nos trata es horrible», dijo ella, «puedes decir cosas horribles sobre ‘putas’ y estas ‘asquerosas piezas de escoria’ que son las estrellas porno. La sociedad no permitiría que eso le pasara a otro grupo de personas, pero por alguna jodida razón eso pasa en nuestro negocio».

Reign apoya la idea de introducir un programa introductorio mandatario para las jovencitas que van llegando a la industria, y elevar la edad de ingreso de 18 a 21, pero a sabiendas de que puede ser difícil saber cómo alguien va a responder al estigma vinculado a su profesión. «No sé cómo decirle a las niñas que me contactan por correo que sí, amo mi trabajo, y me gusta lo que hago, y es una enorme parte de mi identidad, pero no, no recomiendo que lo hagas porque no sé sobre tu estabilidad mental», dijo.

Mike Stabile del Free Speech Coalition concuerda con que la discriminación es el factor más grande que impide que los actores accedan a la salud, y sugiere que la situación es similar a la que enfrentaron las personas LGBTI en el último siglo. «Si ibas con un profesional de la salud mental y decías: ‘Estoy luchando con la depresión’, te decían, ‘Bueno, es porque eres gay, y hasta que arregles esa enfermedad no vamos a hacer nada más’», dijo. «Cuando le hablas a trabajadores sexuales, ese es el problema con el que tienen que lidiar cuando tratan de hablar sobre depresión, o adicción, o incluso una pierna rota. El doctor dice, ‘No hay manera de que seas feliz en esta profesión’. Yo pienso que eso disuade a las personas de buscar ayuda».

Modelos de Vixen usando camisetas conmemorativas de August Ames. Foto: Vixen

Kevin Moore ha dicho que espera usar The August Project para ampliar el acceso a la salud mental para los actores, diciendo a la audiencia de AVN que será «un recurso, así que si alguno de ustedes se ve a sí mismo en el borde del precipicio, la ayuda está a una llamada de distancia».

Ese es un problema específico para la industria, pero también hay uno más amplio que nos involucra a todos. La industria pornográfica es un espejo de carnaval, que exagera nuestros rasgos pero que también nos refleja a nosotros mismos —literal y metafóricamente— desnudos. El bullying de las actrices, la prisa por avergonzarlas públicamente y el daño mental que sostienen tratando de mantener una imagen impecable en las redes sociales es también un reflejo distorsionado de los peligros que acechan en el mundo del Internet, en particular para las mujeres.

«Creo que todos en sus redes sociales quieren verse como exitosos, bellos y teniendo un buen momento en la vida», la estrella porno Riley Reyes me dijo en el salón de atrás del puesto de iWantEmpire de la expo. «Todos conservan sus redes sociales para aparentar que son tan felices como sea posible, y creo que en esta industria, en donde nos cuidamos no solo por nuestros compañeros, sino también por nuestros fans, hay una presión adicional para hacer que todo se vea perfecto».

Continuó: «Una de las únicas cosas positivas que ha salido de estos trágicos eventos es que la gente se está abriendo más sobre sus luchas mentales, y están siendo capaces de admitir en frente de sus compañeros y fans que sus vidas no son perfectas. Todos necesitan apoyo a veces, porque la vida de nadie es perfecta».

Sigue a Kevin EG Perry on Twitter.