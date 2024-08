Cómo mantener el deseo sexual si estás confinado con tu pareja

La pandemia del COVID-19 ha creado un ambiente más estresantepara todos nosotros y muchas personas están expresando un sentimiento de “pánico y desesperación general” que ha dado un repentino golpe a su libido. Otros han encontrado el sexo poco atractivo y desean un contacto mas íntimocomo un abrazo en lugar de tener sexo.

En una encuesta reciente, realizada por NBC News a poco más de 9000 personas, concluye que sólo el 24% de las personas encuestadas cree que el brote de coronavirus había afectado positivamente a sus vidas sexuales (el 28% fue neutral y el otro 47% restante dijo que le había afectado negativamente).

Lo primero de todo es, sin embargo, entender que este cambio en nuestra libido no es algo que debamos temer y con lo que tengamos que batallar continuamente. Cuando experimentamos estrés, empezamos a crear cortisol, que es un hormona clave en la respuesta al estrés en lo que se conoce como la “reacción de lucha o huida “. Cuando nuestros cerebros están literalmente luchando por nuestra supervivencia, no es raro que estemos menos en sintonía con nuestra vida erótica y estemos menos excitados.

Por eso es importante reconocer que nuestra libido es algo que va a fluir y refluir a lo largo de nuestras vidas y presionarse a uno mismo para recuperar esa excitación puede ser un estrés añadido durante este tiempo.

¿Pero cómo podemos recuperar el deseo sexual cuando estamos atascados compartiendo el mismo espacio todo el día? Cuando se trata de nuestras relaciones, podemos vivir esta situación en la que pasamos tanto tiempo juntos de forma forzosa con pánico total. Al fin y al cabo, para la mayoría, para desear a alguien hace falta distancia y en estos días de cuarentena tenemos todo menos eso. Cuando amamos a alguien, lo queremos. Anhelamos esa cercanía y tener a esa persona a nuestro lado. Pero ahora estamos experimentando un momento en el que nuestro amante está atrapado en el mismo recinto cerrado que nosotros todo el día.

Podemos amarnos ¿pero es normal sentir que somos menos deseables o que les deseamos menos? Y aquí es donde la falta de distancia cambia un poco las cosas. El tema del deseo es probablemente el tema más común con el que tratan las parejas de relaciones a largo plazo porque a veces es difícil que los deseos de cada uno coincidan. Puede ser que tú estés más caliente que nunca, listo para empezar con los látigos y las cadenas mientras que tu pareja se pasa el día preocupada por lo que está pasando ahora mismo en el mundo.

Habla con tu pareja

En estos casos, una comunicación sexual positiva es clave. Dile a tu pareja con respeto cómo te sientes y que quizá ambos podríais no estar al mismo nivel en cuanto al deseo sexual se refiere. Yo personalmente animo a la gente a usar “declaraciones del yo” en estos casos, por ejemplo: “Con todo lo que está pasando ahora mismo, no me siento muy caliente últimamente”. Por otro lado, si tu eres el que está experimentando el rechazo de tu pareja, puedes empezar con algo: “Me siento extremadamente poco atractivo o indeseable cuando rechazas mis insinuaciones”.



Asegúrate de escuchar a tu pareja y de estar ahí para ella. La comunicación sexual puede ser difícil pero es esencial. Estar en una relación es un trabajo, así que no tengáis miedo en discutir los pasos que ambos podéis tomar para trabajar juntos en lo que tiene que ver con vuestro deseo.

Espacio personal

No hace falta expresar lo importante que es el espacio personal durante este tiempo de confinamiento. Dependiendo del tamaño del espacio que compartas con tu pareja, aprovecha para ganar distancia. Durante estos días se nos dice que nos lavemos constantemente las manos, que practiquemos el distanciamiento social, que no nos toquemos la cara, etc., pero recordemos que no debemos perder de vista la importancia de tocarnos a nosotros mismos y a nuestros amantes. Estos tiempos pueden ser aislantes y si no recordar el valor de la intimidad y el tacto, erótico o no, empezaremos a sentirnos solos.

Sexo de mantenimiento

Últimamente publicaciones de sobras relacionadas con la cuarentena que tratan sobre cómo mantener un horario mientras se está encerrado en casa y de cómo esto es beneficioso para la salud mental y la productividad. Poner una alarma, ducharse, vestirse para el día de trabajo y luego acomodarse en el sofá para comenzar tus horas de descanso, sin olvidar las pausas para el café y el almuerzo. ¿Entonces por qué no programar el sexo en tu horario? Entiendo completamente que no es lo más sexy y que el nombre, eso que los sexólogos llaman “sexo de mantenimiento”, no ayuda. Pero escúchame, programar el sexo no tiene por qué ser algo que parezca una tarea, sino tomarse el tiempo para hacer algo que os guste a ti y a tu amante. Para aquellos que estén en casa con niños, sugeriría programar algo de sexo de mantenimiento en las horas de siesta, encajar uno rapidito durante el décimo maratón de películas infantiles o incluso mandárlos dormir sea un poco más temprano algunas noches.

La importancia de la masturbación

Dicen que la clave para volver a tener una vida sexual sana con tu pareja es la masturbación. El tiempo de soledad erótica es importante no sólo en estos días, sino que es algo que siempre recomiendo a mis pacientes. El tiempo de soledad erótica no siempre significa tomarse el tiempo para masturbarse, sino hacer algo que te haga sentir sexy . No me refiero a la idea socialmente construida de sexy, sino a lo que sea que signifique sexy para ti . Esto puede ser algo tan simple como darte un baño caliente, encender algunas velas, frotarte con loción en lentas y seductoras caricias, probarte ese vestido negro con la espalda baja y pavonearte por tu apartamento en tacones o puede significar tomarse el día para finalmente analizar tu vulva en un espejo. Tomarse este tiempo para amarse de verdad y quitarse esos malditos pijamas es definitivamente esencial en su vida diaria durante el encierro. Entonces, serás capaz de volver a encender la pasión que puedes compartir con tu pareja de nuevo.

El futuro de la cuarentena

¿Y cómo podemos manejar esto como pareja? Para algunas parejas, estar atrapados juntos en su propio espacio compartido es un sueño hecho realidad. Tal vez finalmente sean capaces de sincronizar sus horarios, pasar el tiempo cocinando, haciendo rompecabezas y por supuesto, tener sexo mañana, tarde y noche, ¿pero qué pasa si esta cuarentena dura mucho más tiempo y las cosas empiezan a ponerse tensas?

Pues lo mismo, porque para todas las parejas es importante aprovechar esta situación para echar una nueva mirada a su relación y cambiar su perspectiva. Mirad vuestra relación y vuestra vida sexual durante estos tiempos difíciles y ved lo que hay de bueno en ella y también lo que se puede trabajar. Hay dos puntos que pueden guiarte a ti y a tu pareja en este proceso de pensamiento: El primero es identificar en qué sois buenos tú y tu pareja como se puede aprovechar en estas circunstancias. El segundo, que se os da mal y cómo podéis trabajar en ello y manteneros unidos.

La cuarentena puede empezar a parecer indefinida, pero aunque no tengamos una fecha concreta en mente recuerda lo que puedes hacer cada día para mejorar tu relación y tu vida sexual. Lo que sí tenemos en abundancia ahora mismo es tiempo. Tiempo para estar más plenamente presentes con nuestras parejas. La forma en que decidamos utilizar este tiempo depende completamente de nosotros. Si estamos con una pareja que ha sentido una pérdida completa de la libido, encuentra el tiempo para trabajar con ella. Vuélvete a aprender el cuerpo del otro y encontrar sus zonas erógenas. El sexo es algo que debe traernos excitación, placer, alegría y liberación. Aprovecha este tiempo que tienes con tu pareja para encontrar nuevas formas de mostrar la intimidad del otro. Encuentra lo que te hace sentir sexy y explótaloa.

Me encantaría que las parejas supieran que nunca deben perder de vista lo que les hace sentir sexy durante todo el tiempo que están en cuarentena (a pesar de trabajar en pantalones de chándal desde el sofá). Es importante recordar que cada día va a traer sus altibajos en nuestras relaciones y que es posible trabajar a través de ellos con la comunicación adecuada, el espacio, el toque íntimo y el sexo.

Recuerda bailar, recuerda jugar, recuerda amar, recuerda besar, recuerda follar, recuerda hacer cosas por el otro, recuerda pasar tiempo a solas, pero siempre recuerda hacer las cosas que te gustan, especialmente en tu vida sexual. Ahora es el momento en que el mundo necesita más amor que nunca. Empieza desde tu casa.

Avril es terapeuta sexual y ofrece terapia en línea tanto para parejas como de forma individual. Puedes ver más en www.sexologygirl.com o seguirla @sexologygirl.