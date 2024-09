Shaquille O’Neal le demuestra su amor al Northampton Town

Hoy en la mañana, Shaquille O’Neal, leyenda del basquetbol y un ser humano gigantesco, subió un vídeo a YouTube para felicitar a un equipo inglés que acaba de ganar la liga. No, no fue el Leicester City, el nuevo e improbable campeón de la Premier League. Se trata del Northampton Town que ganó la League Two, la cuarta división del futbol inglés.

Por más raro que parezca, esta no es la primera vez que el grandulón ha demostrado su apoyo por los Cobblers, equipo que solo ha jugado una vez en el máximo circuito del futbol inglés —la campaña del 65-66— y cuyo estadio tiene capacidad de apenas ocho mil asistentes.

En febrero de este año, cuando el Northampton Town se encontraba en lo alto de la tabla, Shaq, vistiendo una playera sin mangas y con la cara como si se acabara de despertar, mandó un mensaje motivacional a «Kelvin y el resto de los Clobblers».

Antes de que pienses que Shaq se enamoró del Northampton luego de, no sé, pasar el fin de semana en las Midlands del Este, reflexiona dos veces. Kelvin es Kelvin Thomas, el presidente del Northampton Town. De acuerdo a ITV, Thomas también es «el dueño de la estación de radio con sede en Florida, Shaq-Fu. La estación de música, reproduce una mezcla de R&B y Hip-Hop, fue creada en conjunto con la ex estrella de la NBA, Shaquille O’Neal». Esto aclara un poco el misterio del fanático más grande del Northampton Town, pero no te juzgaremos si prefieres seguir creyendo que Shaq se levanta temprano los fines de semana para ver los partidos de la League Two.