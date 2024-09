Un pueblo entero de Alaska será trasladado por culpa del cambio climático

Síguenos en Facebook para saber qué pasa en el mundo.

El remoto pueblo de Shishmaref, enclavado en una estrecha isla ubicada en Alaska votó este miércoles una propuesta para trasladar a todos sus vecinos a un nuevo asentamiento, que todavía se desconoce.

Videos by VICE

Un recuento no oficial realizado por la secretaría del municipio habría concluido que el resultado de la votación ha sido de 89 votos a favor del traslado y 78 a favor de la permanencia. Sin embargo, la votación es sobretodo simbólica, puesto que no se ha encontrado todavía la manera de costear los estimados 180 millones de dólares que costaría trasladar al pueblo entero rumbo a su nuevo destino.

Si bien el gobierno de Estados Unidos dispone de fondos disponibles para reconstruir vecindarios después de que estos hayan padecido fenómenos extremos o desastres naturales, como huracanes o terremotos, no existe ningún plan federal o estatal que contemple qué hacer en caso de movimientos y desastres más lentos y paulatinos, como los provocados por el cambio climático.

Pese a todo, lo cierto es que muchos pueblos están padeciendo los impactos de la erosión y del aumento del nivel del mar y Shismaref no es la primera comunidad que se siente obligada a trasladarse rumbo a una ubicación más elevada.

En imágenes: estas deslumbrantes escenas documentan el cambio climático en la Antártida. Ver aquí.

En Shishmaref el derretimiento de las banquisas está provocando el deshielo del suelo ártico, lo que, a su vez, está causando una erosión extrema del suelo y del litoral. Algunos de sus vecinos ya han denunciado que han tenido que cambiar de casa más de 30 veces en los últimos 15 años y que largas franjas de su litoral han desaparecido completamente desde que nacieron. Según sus estimaciones, en veinte años su isla podría haber sido barrida de la faz de la tierra.

Esau Sinnok tiene 19 años y es de Shishmaref. El mes pasado fue invitado a la Casa Blanca, donde fue vitoreado por su activismo climático. Sinnok ha denunciado que teme, al igual que otros muchos, que el traslado termine con una forma de vida ancestral, que destruya a una comunidad que cohabita desde hace muchas generaciones.

«Las 650 personas de este pueblo son mi familia. Y si me arrebatan la posibilidad de verles a diario, que es a lo que estoy acostumbrado, no sé qué pasará —supongo que si tuviera que trasladarme a la ciudad se me rompería el corazón por no volver a ver sus caras», ha declarado Sinnok en las páginas del Telegraph.

Sigue a VICE News En Español en Twitter: @VICENewsEs