Shock y elegancia en el video de “Like a Velvet Glove” de Blue Velvet

Uno de los países latinoamericanos con herencia darks más pronunciada es Perú, gracias a varias bandas de excelente calidad que salieron del subterráneo con la ola de nueva música rock que se suscitó en el país centroamericano en la década de los años 80. Tendríamos que hacer una investigación profunda para saber por qué en Perú hubo tanta participación gótica pero lo que nos concierne hoy es algo más inmediato, el estreno de un video nuevo de una banda nueva que mantiene la escena en el país andino con botas aterciopeladas bien plantadas en el suelo.

El duo Blue Velvet ––conformado por Noelia Cabrera y Antonio Ballester–– se formó en Lima a inicios del 2017 y hace poco presentaron su primer larga duración In Event Of Moon Disaster por parte de la venerable disquera Buh Records.

Videos by VICE

Hoy presentamos el video para el primer sencillo del álbum. Como bien pudieran deducir del nombre del proyecto, sus referentes visuales en “Like a Velvet Glove” se van del lado del surrealismo oscuro, la transformación de lo cotidiano tanto a lo grotesco y también a lo sublime sin ser una copia del trabajo del director David Lynch. Se nota más bien una fuente de inspiración en común, una inquietud por explorar las zonas del consciente entre los sueños y la fantasía, lo real y lo surreal. Los ritmos de los sintetizadores y las cajas de ritmos logran aterrizar la textura de su cometido, pero es la voz de Cabrera lo que pinta el camino de esta exploración del mundo de los sueños.

Aquí pueden ver el video dirigido por Rodrigo Cabrera y lean nuestra entrevista con Blue Velvet para conocer mejor este proyecto.

NOISEY: ¿Cómo se forma Blue Velvet?

Blue Velvet: En verdad de la nada. Nos conocíamos hace años y sabíamos que ambos tocábamos pero nunca habíamos tocado juntos. Un día quedamos y nos dimos con la sorpresa de que salió una canción que nos gustó mucho en solo unas horas. Empezamos a juntarnos semanal y pronto teníamos como seis temas que luego fueron parte del disco. En general, Blue Velvet nació porque musicalmente nos complementamos muy bien y se nos hizo fácil componer ¡Siempre nos sorprendemos de las cosas que sacamos y es bravazo!

¿Cómo encontraron el sonido de la banda?

Venimos de una escuela post-punk, new wave y psicodelia oscura. Definitivamente bandas como Cocteau Twins, Xmal Deutschland, Siouxsie and The Banshees, Dead Can Dance, Spacemen 3, Suicide, Kraftwerk, Chris & Cosey, D.A.F, Sonic Youth influenciaron nuestro sonido indirectamente. Sin embargo podemos decir que difícilmente uno puede decir que “ha encontrado su sonido”. Es un proceso de evolución constante en el que influyen muchas cosas; lo último que uno está escuchando, la mano del productor con el que trabajas, las ganas de experimentar con ideas propias, la reacción del público a ciertas canciones que hace más divertido tocarlas en vivo, etc.

Perú tiene una larga tradición de música gótica así como de música experimental, ¿qué tanto ha influido la música local en su sonido?

Creemos que tenemos exponentes muy respetables en la escena peruana bandas como Salón Dadá, T de Cobre, Paisaje Electrónico y Voz Propia entre muchos otros. Si bien son bandas que disfrutamos mucho escuchar, nuestro sonido no ha sido muy influenciado directamente por ellos. Tal vez en cuanto a música electrónica experimental si estamos un poco más ligados al sonido de un Dante González o, bueno, también y mucho más claramente, de Ciëlo y de Silvania.

No tiene mucho que lanzaron In Event Of Moon Disaster , ¿podrían hablar un poco del disco?

Es un álbum de un total de 10 tracks producido por Mario Silvania y fue un trabajo que duró en total alrededor de un año. Al inicio las composiciones eran más minimalistas, se proponían bases de sintetizador a las que se podían añadir riffs de guitarra o distintos sonidos, después, con una base consolidada, jugábamos improvisando melodías de voz con cantidades considerables de delay y reverb, que después se volvían letras. Luego empezamos a tocar en vivo un poco más seguido y el proceso de estructurar ideas y convertirlas en canciones se hizo un poco más lento, nos volvimos más perfeccionistas porque empezamos a notar qué canciones eran más divertidas de tocar y eso empezó a influir en nuestro proceso. Hay canciones de las que hemos hecho hasta 5 o 6 versiones distintas para dar con la que era. El proceso llegó a un punto clave cuando empezamos a trabajar con Mario, a quien ambos admiramos por su gran trabajo en Ciëlo y Silvania. Nos ayudó a que las mezclas empezaran a sonar vivas, nos dió claridad en cuanto al sonido y además nos puso un ritmo de trabajo bastante más estricto al que estábamos acostumbrados.

¿Qué nos pueden decir de la canción “Like a Velvet Glove”?

“Like a Velvet Glove” es un momento de transición para nosotros. Fue la última canción del disco que compusimos y refleja un momento en el cual nos sentíamos mucho más maduros con el sonido que cuando empezamos. Me refiero a que habíamos explorado más recursos y además teníamos menos miedo de romper con las estructuras más tradicionales de canción estilo verso/coro. El resultado fue una combinación de moods electrónicos muy interesante y la voz de Noelia en una nueva faceta con influencias de Massive Attack que creemos quedó increíble. Definitivamente pensamos continuar explorando por ese lado y de hecho, ese ha sido nuestro primer single y bueno ahora nuestro primer videoclip.

¿Podrían hablarnos de sus influencias visuales? Su nombre parece referir a David Lynch y el video de “Like a Velvet Glove” se desarrolla en un lenguaje visual fuerte.

Tanto el cine como las novelas gráficas son grandes referentes para nosotros. Sin embargo, la elección de un título de una película de Lynch no fue por pura fanaticada. Queríamos tener un nombre que oscilara entre la delicadeza y la brutalidad, y sentimos que la carga dramática que le había dado la película a esa combinación de palabras la hacía perfecta para transmitir eso. Ese mismo norte es el que tenemos siempre en cuenta tanto para la música como para el aspecto visual. Las imágenes van a ser fuertes, para algunas personas tal vez hasta chocantes, pero siempre va a haber un toque de elegancia y delicadeza en todo lo que hagamos, a nivel visual y de sonido.

Para lograr eso en este video, la inspiración del director partió del glamour de los años 20; los peinados prolijos que se solían llevar en aquella época junto a un maquillaje de “smokey eyes” que enfatizan una mirada dramática y rompen esquemas estéticos, ya que estamos acostumbrados a observar maquillaje solamente en mujeres. Al igual que el maquillaje, la dirección de arte es clave para causar impacto y romper estereotipos promedio de masculinidad con los atuendos usados.

¿Cuál fue su experiencia realizando el video de “Like a Velvet Glove”?

El video fue dirigido y realizado por Rodrigo Cabrera, joven director peruano, y fue una experiencia top con un equipo muy talentoso. La idea conceptual del film tuvo como principal objetivo generar sensaciones y reacciones, ser provocadora a través de la mezcla de sonidos e imágenes en movimiento. Victor Hugo, el protagonista tiene un potente acting y rasgos bellamente andróginos que plasman todo el concepto de romper esquemas, transgredir y transmitir desenfado pero con mucha clase.

¿Qué les gustaría que el público se lleve del video?

Buscamos que el espectador abra su mente a sonido e imagen. Romper conceptos pre establecidos como “correctos”, crear una atmósfera que rompa con lo convencional. Este film es una nueva idea de contar sensaciones y belleza a través de estos elementos.

Conéctate con Noisey en Instagram.