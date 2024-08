Si alguien jode, golpearlo hasta que cambie de idea: Entrevista a Suerte Campeón

Todas las fotos: Diego Salcedo.

Desafortunadamente, la música peruana es todo lo generalizado que hay en Perú. Lástima que se le señale como «selvática», «andina» o «criolla», cuando se debe demarcar y nombrarle sólo como música. Lo que conocemos como «música peruana» es una mezcla de sonido y estilo, hay muchos géneros dentro de ella, que se pueden clasificar en «música y danzas de la costa peruana», y también de la «sierra» y «amazónica». Las arpas, laúdes, guitarras, bandurrias, vihuelas, son tan sólo algunos en la variedad de instrumentos que se utilizan en la modulación de este país.

Videos by VICE

Perú cuenta con eclécticos estilos musicales como la música criolla, africana, huayno, cumbia y rock, efectivamente, un blues y un protopunk (recordar a Los Saicos) asociados al trabajo, la ira y la guerra o lucha de clases. Fuera de ser un hogar de variados rictus folclóricos, Perú es un santuario de la anarquía.

Tras cientos de años de mestizaje cultural, se ha creado un amplio paisaje musical a través de este pensamiento obrero. El rock fermentado en la República del Perú se ha ido desviando desenfadadamente de la quena, los charangos, los cajones y las quijadas de burro para demostrarnos que, en cierto sentido, la música no tiene bandera, y que en principio, es infinita, tal como lo dice el investigador Julio Mendivil: «la peruanidad no es una esencia universal que todas las obras musicales peruanas comparten, sino, más bien, algo que las personas definen, renuevan y enriquecen a través de sus prácticas musicales».

De esta manera, se desbandan hasta nosotros, desde las altas cumbres de los Andes, cuatro jovenes coléricos cuya única bandera reside en la Amistad, el aguante, la solidaridad y el «Hazlo tú mismo», pues Suerte Campeón es una banda peruana que rompe con la media de grupos melosos impulsados por el folclor, Movistar y su publicidad vacía. Suerte Campeón es la coyuntura, tanto de un rock autóctono, como de una música superficial, más entroncada con Norteamérica (o el pop en sentido amplio), que con el Sur.

Suerte Campeón son dueños de un sonido propio que ya nadie les puede usurpar, ni mucho menos refutar en la cara. Son originales, auténticos, perdedores de nacimiento, campeones de corazón. Una banda que llega hasta nuestros oídos sucios para recordarnos que éste es sólo el comienzo de todo lo que no queremos.

A propósito del lanzamiento de Este es el comienzo de todo lo que no quieres, grabado en julio de 2017, editado y mezclado en ‘La Frontera Estudios’ —un EP dedicado a todos los que creen que los sueños se pueden cumplir—, entrevisté a esta banda de «Twee Rock» por medio de un cuestionario que envié por Outlook hasta la Amazonía. Una «entrevista» para conocer un poco más de su música, eufonía que créanme, muy pronto abarrotará el mercado musical mexicano y mundial. Y si alguien jode… habrá que golpearlo hasta que cambie de idea.

Noisey: ¿Por qué el nombre de Suerte Campeón?

Suerte Campeón: Al comienzo nos llamábamos Los Buenos Tiempos, pero no nos gustaba porque sonaba a banda de boleros. Entonces en un chat grupal que teníamos en Facebook, comenzamos a soltar un montón de nombres y salió Suerte Campeón.

¿Qué diablos es el «Twee Rock»?

El «Pollo», guitarra principal, vino con el nombre. Según él, nuestros arreglos, cuando ensayábamos, sonaban Twee Pop. Pero después de varias tocadas, en la cuales no usábamos efectos e incluso no ensayábamos, terminó cambiando el nombre a Twee Rock. También, tiene que ver con la actitud con la que tocamos, entre medio nerviosos y con ganas de cagarla a la vez.

La prensa especializada los ha definido como: «ligeros sonidos eléctricos», pero ¿cómo se definirían a ustedes mismos?

Sentimos que sonamos más punk y pop en nuestras canciones que algo más eléctrico. No es que no nos guste, pero desde el comienzo hacemos música por ese lado. Además, los punteos de guitarra acelerados tienen que ver con la influencia de escuchar Twee Pop. Al final, todo lo contrastamos con letras sobre depresión y cosas que salen mal. Una pequeña mazamorra para la gente.

¿Cómo es crear rock desde Lima, Perú?

En realidad «hacer rock» en Lima tiene muchas respuestas. En la «movida» actual, existen muchas bandas que son muy buenas pero que no tienen la forma de salir a medios masivos, o por lo menos hacerse más conocidos fuera de las redes sociales. Las radios, sobre todo, siguen pasando música de hace veinte años, y esa repetición a mucha gente le cansa. Es como que les da miedo apostar por algo nuevo, o simplemente lo ignoran. Lo mismo pasa con los grandes «festivales de rock» en donde tocan treinta bandas que vienen todos los años y solo tres que son nuevas propuestas locales. Es por eso también que esta movida es muy DIY, siempre buscan hacer cosas con los pocos recursos que tienen. El otro lado de la moneda es que han comenzado a aparecer muchos usuarios de Youtube que hacen sesiones con los nuevos grupos, por lo que hay difusión por redes y la existencia de Movistar Música acá ha hecho también que haya una exposición para nuevos artistas en televisión. Y es verdad, eso hace que el movimiento sea más sólido, pero si no hay un apoyo externo al fin y al cabo, sobre todo en este país, es muy difícil hacer música diferente y que todo el mundo la conozca.

¿Rock con sentimiento?

Santino lo escribió. En realidad, es una pequeña frase que define bien a la banda. Es como que nos faltaba esto para expresarnos de la forma que queríamos.

¿Qué hacen Santino, Santiago, Alonso, Andrés y Ángel cuando no están haciendo música?

Estudiando, todos somos universitarios. Algunos ya van a terminar y otros están a la mitad de su carrera. Santino estudia publicidad, Ángel producción musical y Alonso, Andrés y Santiago estudian comunicación audiovisual. Además, Santino tiene un proyecto solista llamado Santino Amigo y Alonso también tiene uno llamado Bruno Bardo. Muchas veces, las canciones de sus proyectos solistas las terminamos tocando en «Suerte».

Háblenme del título de Este es el comienzo de todo lo que no quieres.

Al comienzo el EP se iba a llamar Chicos modernos pero no terminó por gustarnos. Después, la novia de Alonso tenía un polo con la frase «This is the beginning of anything you want», y un día borracho, se dio cuenta de eso y lo escribió en el grupo. Luego Ángel lo cambio a «Este es el comienzo de todo lo que no quieres», y terminó quedando, porque sentíamos que iba más con el tema de las canciones. Además, lo vemos como un buen comienzo para nuestro fracaso inminente.

«Andrés», Elena», «Lluvia de verano», Vacaciones del verano del 2004″; ¿el disco podría definirse en Nostalgia?

Sí. Cuando terminamos de grabar las canciones no sabíamos qué palabra encerraría todo, sentíamos que eran canciones sin relación entre ellas. Pero, cuando escuchamos la mezcla final, recién entendimos que la nostalgia estaba presente en todas las canciones. Aunque «Andrés» salió porque nuestro ex baterista, que también se llamaba Andrés, solo tocó una canción la primera vez que nos juntamos, y luego desapareció toda la sesión porque estaba hablando por celular. La canción salió en un minuto y cuando regresó ya la teníamos lista.

¿Cómo fue grabar en La Frontera Estudios?

Jair (Frontera Estudios) nos escribió el año pasado para decirnos que quería grabarnos una maqueta. Al día siguiente fuimos y grabamos el demo de ‘Lluvia de Verano’ y quedamos para grabar el EP con él. A parte de grabar, también nos ayudó a producirlo, algunas canciones no cerraban y él nos dio una mano con eso. Estamos muy contentos con cómo terminó sonando el EP y sobre todo el tiempo que le dedicó en terminarlo sirvió para que pueda agregarle algunos detalles. Pensamos grabar el disco completo ahí también.

¿Cómo fue que firmaron con La Flor Récords, la misma disquera de La Carroza Plástica, Combo Breaker y Medio Hermano?

Nos sorprendió, porque fue en un momento en el que la banda todavía se había creado y nuestro sonido era muy rústico y diferente al de ahora. Hubo una noche en la que tocamos terriblemente borrachos y sin ensayar, fue una de esas noches en la que todo estaba destinado a fracasar y pasó. La guitarra de Santino se malogró y usó una acústica, Alonso tocó con un bajo prestado que terminó rompiendo, la guitarra de Ángel estaba desafinada y casi le cae una luz fluorescente en la cabeza y Andrés, el ex baterista, reventó unas baquetas que le habían prestado en la misma tocada. Al final, entre el público estaba Paulo de La Flor Récords y nos dijo que le gustó la actitud y que quería que la banda estuviera en el sello. Estábamos felices y borrachos, pero más felices.

Convérsenme del arte de Ellen Bello.

El dibujo de la cara lagrimeando lo había hecho Santino como un collage para un video que subimos de nosotros tocando en un parque en el 2016. Luego, cuando teníamos el EP, nadie llegaba a una idea concreta para la portada y faltaban dos horas para la hora acordada en la que se iba a subir a Youtube. Alonso le pidió a su hermana, Elleen, que dibujara el collage de Santino, y lo hizo en cinco minutos. Lo escaneó y ya. Preferimos que sea dibujado porque bueno, de alguna forma es el comienzo para nosotros. Ya tendremos portadas mejor trabajadas.

¿Todos los sueños se pueden cumplir?

¡OBVIAMENTE!, solo hay que tener confianza, no ser tan emo y hacer lo que uno quiere de verdad. Y si alguien jode, golpearlo hasta que cambie de idea.

¿Perdedores de nacimiento, capeones de corazón?

No hay mejor forma de describirnos. Si hay otra, escríbannos.

Sigue a Noisey en Facebook.