Si aún no sabes quién es David Axelrod, debes leer esto

Cuando en febrero de 2017 se dio la noticia de que David Axelrod había fallecido tras una larga batalla contra el cáncer de pulmón, la comunidad de productores/beatmakers y diggers lloró su partida confirmándolo como uno de los arquitectos del sonido que conocemos como hip hop.

Productores de diferentes generaciones han venerado devotamente los breaks de batería más crujientes que la humanidad ha conocido. Ni las figuras totémicas más imponentes dentro de la mitología de los tambores, como Jabo Starks y Clyde Stubblefield, ambos bateristas de James Brown y creadores incansables de breaks que han sido sampleados cientos de veces, ni el “Amen Break” de los Winstons, ni “Apache” de la Incredible Bongo Band, ni los veinte segundos que dura el break de batería de “Ashley’s Roachclip” de Chuck Brown y sus Soul Searchers, pueden compararse con los paisajes escarpados de baterías incesantes de las producciones de Axelrod.

Durante su prolífica carrera como productor, David trabajó con el actor convertido en músico David McCallum, con el crooner de voz de barítono Lou Rawls y con el saxofonista Cannonball Adderley (con quien establecería una profunda amistad), entre otros. Con todos se aseguró de incluir a sus bateristas y arreglistas favoritos y con ello dejar su sello inconfundible: atmósferas cinemáticas y las baterías más funkys.

A pesar de su vasta obra e influencia en el hip hop y en el jazz-fusión, Axelrod pasó gran parte de su vida volando por debajo de los radares de la popularidad. Lo anterior aunado al hecho de que su catálogo no había sido reeditado, contribuyen a que poca gente esté familiarizada con el genio del productor angelino.

El primer intento reciente por presentar su trabajo a nuevas generaciones se dio durante el 2005 con una compilación titulada The Edge: David Axelrod At Capitol Records 1966-1970 que incluye algunas de las melodías más representativas de su trabajo, como el “Lifetime Monologue” de Lou Rawls y “Tensity” de Cannonball Adderly. Ambas piezas sampleadas ampliamente. El resto de la selección está integrada por temas incluidos en su trabajo como solista, principalmente de los dos discos que forman sus primeros trabajos inspirados en la obra ilustrada del poeta inglés William Blake.

Precisamente durante el 2017, el dueño y fundador del sello Now-Again Eothen Alapatt (Egon para Madlib y Peanut Butter Wolf), reconocido coleccionista de discos e investigador especialista en funk y soul oscuro, se encontraba trabajando en la reedición de la trilogía mencionada para lanzar durante el Record Store Day de 2017 el Song Of Innocence, la primera mitad del trabajo inspirado en Blake.

La reedición del Song Of Innocence fue uno de los títulos más esperados durante el frenesí que representa el RSD entre los coleccionistas de discos y las copias de edición especial se agotaron rápidamente. Como bien sabemos, la mayoría de las ediciones especiales del RSD son lanzadas en versiones regulares apenas unos meses después de la ya tan manoseada celebración de las tiendas independientes de discos.

La promesa de Egon, quien recopila documentación relacionada a Axelrod, es presentar después Songs of Experience. Egon lanzó un video corto donde aparece el arreglista Don Randi dando detalles de cómo era trabajar con Axelrod en el estudio de grabación (es el que está arriba).

A manera de introducción, les recomiendo las siguientes canciones que han sido ampliamente sampleadas y forman parte de la cultura pop mainstream.

Holy Thursday

La segunda pista del Song Of Innocence es una de las canciones más reconocidas de la obra solista de Axelrod y bien podría musicalizar una de esas escenas con las que Hollywood interpretó pasajes épicos en películas como Los Diez Mandamientos o El Cid (ambas estelarizadas por el otrora líder de la funesta NRA: Charlton Heston). Sampleada prominentemente por: “Righteous Minds” de Joey Bada$$, “Think Twice” de Pete Rock & INI y por supuesto por UNKLE en la famosísima (y aburridísima) “Rabbit in your headlight” cantada por Thom Yorke. La favorita con este sampleo, obviamente es “Dr. Carter” de Lil Wayne, incluida en su opus magna, Carter III. Pero acá hay otras más de veinte que metieron mano.

The Smile

También incluida en el imponente primer disco de Axelrod, Song of Innocence, “The Smile” corre inmediatamente después del corte del que hablamos en el párrafo anterior. Uno de los tracks que forma parte de la influencia de Axelrod en lo que se conoce como jazz-fusión, pues además de sus arreglos orquestales incluye un solo de guitarra con ciertas reminiscencias al trabajo que realizaba por aquellos años el guitarrista inglés John McLaughlin con su Mahavishnu Orchestra. Sampleada por Madlib cuando aún formaba parte de Lootpack en “Undisciplined“.

The Edge

La canción está incluida en el disco Music: A Bit More of Me de David McCallum que incursionaba en la industria musical después de hacerse famoso estelarizando series de televisión. El tema tiene un arreglo de cuerdas que Dr. Dre usó para “The Next Episode”, volviéndolo uno de los sonidos más reconocibles del mundo moderno, una piedra angular de la cultura pop de los últimos treinta años. Estoy seguro que lo habrás escuchado. Madlib también hincó el diente en este tema para armar un beat de Quasimoto, así como Kevin Gates, Kendrick Lamar y Masta Ace.

House of Mirrors

Del mismo David McCallum producido por Axelrod, esta rola fue usada prácticamente en su totalidad por DJ Shadow en el soundtrack del documental Dark Days. Después de que Shadow revisara a conciencia la obra de Axelrod, entabló una relación con él tan estrecha, que en el último álbum de estudio de David, el compositor dedica un tema al tornamesista: “The Shadow Knows“.

The Human Abstract

Otro tema que Shadow inmortalizó. En este caso, para su clásico “Midnight in a perfect world” de su jamás igualado Endtroducing….. Shadow volvería a samplear el tema en ese disco para el track “Stem/Long Stem/Transmission 2“. “The Human Abstract” aparece originalmente en el segundo álbum de Axelrod Songs of Experience con una de las baterías más funkys que la mancuerna con Earl Palmer produjera.

Muchas más canciones de la carrera solista y como productor de Axelrod han sido usadas y es muy posible que si no habías escuchado los temas anteriores, sí hayas escuchado algo que Axelrod produjo, ya sea en su versión original o en las interpretaciones que han hecho los productores de hip hop.

