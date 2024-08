Sí, Courtney Love interpreta a una enfermera en el nuevo video de Marilyn Manson

¡Vaya vaya! miren nada más. Mamá y papá juntos en el mismo video: mamá vestida como una enfermera y papá en una silla de ruedas gruñendo «tu confesión no significa nada». ¡Qué gran momento para estar vivos!

Por mamá y papá, me refiero, por supuesto, a MAMÁ Y PAPÁ DEL ROCK \ m / Courtney Love y Marilyn Manson, la primera hace una aparición en el video «Tattooed in Reverse» de este último. Es una aparición bastante breve, tal vez un par de segundos, incluyendo un primer plano que te perderías si pestañeas, pero aún así, ahí la tienes.

Aún así, hubiera sido genial tener un poco más de Courtney como enfermera. Al igual, tal vez ella podría haberse metido algunos tubos en la nariz, o haber bebido la sangre de Manson, o incluso haberle inyectado algo tan hórrido como veneno de serpiente. Ok, ok, sólo estoy poniendo sobre la mesa algunas ideas. Vaya, junta creativa.

El video en sí está por completo en la línea clásica de Manson, y es exactamente el tipo de cosas que podrías haber encontrado en MTV2, en tiempos cuando la gente miraba televisión. Hay muchas imágenes satánicas, muñecas de aspecto espeluznante y personas sin rostro que bailan como zombis alrededor de un hospital al cual, francamente, no me gustaría que me llevasen durante una emergencia médica. Y Manson está en su habitual atuendo teatral con una cara empolvada, maquillaje para los ojos y sombrero de copa, que respeto, porque al igual que Robert Smith, la identidad de este tío ha permanecido completamente estable, inmutable, a lo largo de años y años.

Como sea, puedes ver el video, Courtney llega alrededor del minuto 1:46 si es lo único que te trajo aquí.

