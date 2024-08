Si el futuro de los conciertos es usar este traje extraño, ¿aún queremos asistir?

Artículo publicado originalmente por VICE Estados Unidos.

Hace unas semanas, algunos usuarios de redes sociales quedaron decepcionados cuando se anunció que la gira de conciertos de BTS, The Map of the Soul, se había retrasado aún más debido a… sí, ya lo saben. El imposiblemente fotogénico grupo de K-pop ya había cancelado sus conciertos en Seúl, pero esta actualización reciente reveló que sus otros conciertos, que incluían ciudades como Londres, Barcelona y Berlín, se pospondrán indefinidamente.

“Por desgracia, debido a las continuas advertencias del gobierno sobre concentraciones masivas de gente, la gira de BTS, Map of The Soul – Europa, ha sido pospuesta. Nuestra máxima prioridad sigue siendo la seguridad de nuestros artistas y fans, así como de la comunidad global”, dijo Live Nation. El sello discográfico del grupo, Big Hit Entertainment, también emitió un comunicado diciendo que hubiera sido “difícil” llevar a cabo los conciertos, debido a las restricciones de viaje que habrían afectado a los miembros del grupo, el staff y los “miles de fans internacionales” que se quedan afónicos por gritar en los espectáculos.

Nuestro calendario de conciertos está completamente vacío o en un estado de aplazamiento perpetuo, lo cual es pésimo para las bandas, su staff y todos los que trabajan en los lugares donde se llevan a cabo los shows. También es difícil imaginar cómo se realizarán los conciertos en el futuro, cuando muchos de nosotros sigamos preocupados por las recomendaciones de distanciamiento social, o por sentarnos junto algún extraño en la sección de Admisión General.

Una compañía de Los Ángeles ya está abordando este problema, a través de un traje protector llamado Micrashell. Production Club, un estudio creativo que se especializa en eventos experimentales y que ha trabajado en los espectáculos escénicos de alta tecnología de Skrillex, diseñó el Micrashell teniendo en cuenta los conciertos y festivales de música. El traje portátil es ligero pero hermético y posee un filtro de aire N95 incorporado, un casco suave y protector facial, así como un sistema interno de bocinas totalmente integrado. (También se usa sobre la mitad superior del cuerpo, dejando nuestras extremidades inferiores libres en caso de que necesitemos usar el sanitario… o tener sexo con un extraño detrás de esa misma fila de sanitarios portátiles).

Otras características del Micrashell incluyen la integración de teléfonos inteligentes, una cámara POV que puede enviar fotos a tu teléfono y un ‘sistema de suministros’ que utiliza un recipiente que permite al usuario beber o vapear sin quitarse el casco. (También tiene algo llamado “modo rascarse” que despliega una ‘varita’ interna para cualquier comezón inevitable en la cara). Miguel Risueño, jefe de invenciones de la compañía, le dijo a Fast Company que quería ser “realista” con las capacidades del traje.

“A sabiendas de que esto es un asunto urgente, el traje no cuenta con características de ciencia ficción que aún no existen y serían obstáculos, sino que usamos tecnologías que están disponibles para nosotros”, comentó. “Si no hacemos eso, solo estamos perdiendo el tiempo en lugar de tratar de resolver un problema”.

Actualmente la compañía está “llevando a cabo su análisis de factibilidad” para Micrashell, y está discutiendo sus posibilidades con proveedores y colaboradores potenciales.

Es demasiado tarde para salvar la gira de BTS, pero quizá todos estaremos encerrados de manera segura en un Micrashell para sus conciertos en el futuro. Así que por favor, ya no lloren más..