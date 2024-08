Si eres hombre, pagarás 18% más en este café

Handsome Her, un café vegano en Melbourne, Australia, sólo lleva una semana abierto, pero ya ha causado bastante polémica. No es por las piedras con vulvas pintadas que están justo al lado de la caja registradora y tampoco por los paquetes de calcomanías alusivas a la menstruación. Más bien se deben a unas letras amarillas que están escritas en la entrada del restaurante.

Las propietarias de Handsome Her han escrito tres reglas de la casa para sus clientes: en primer lugar, las mujeres tienen asientos prioritarios; luego, el café cobrará a los hombres «una prima del 18 por ciento para compensar la brecha salarial entre géneros» y ese dinero adicional será donado a un servicio para mujeres; y finalmente, «se respeta a todos».

Videos by VICE

No es sorprendente que la segunda regla haya sido la que recibió la atención de todos, aunque este cargo extra sólo es voluntario y se «impondrá» —tanto como un cargo opcional puede imponerse— por una semana de cada mes. «Quiero que la gente piense en la brecha salarial, porque ha existido durante décadas y queremos insertarlo en la mentalidad de la gente, que lo tengan muy presente», explicó la dueña Alex O’Brien a Broadsheet. «Me gusta pensar que los hombres se detienen a cuestionar sus privilegios un poco».

O’Brien dijo que, hasta ahora, todos los clientes hombres han estado de acuerdo con la operación e incluso un hombre donó $50 dólares para la causa. (Este mes, el impuesto a los hombres será donado a la Elizabeth Morgan House, la cual ofrece apoyo a mujeres y niños aborígenes que han sido víctimas de violencia doméstica). De igual forma, dijo que se le preguntará a los hombres si quieren participar. «Si la gente no se siente cómoda pagando el monto extra o si los hombres no quieren pagarlo, no vamos a echarlos por la puerta», dijo a News.com.au. «Es sólo una oportunidad para hacer algo bueno.»

A pesar de sus buenas intenciones y su buena disposición para iniciar un diálogo sobre la desigualdad, hay muchos hombres que están por lo menos un 18 por ciento molestos con esta idea, y lo peor es que muchos de ellos se encuentran a kilómetros de Handsome Her. «Dime, ¿quién construyó el restaurante, la instalación eléctrica, el gas, el agua, quién consigue los ingredientes? ¿Puras mujeres?», expresó en Twitter un hombre holandés indignado. «Cuando te demanden, aprenderás de las brechas legales y te amonestarán con una advertencia», escribió un tipo de Oregon. Y alguien llamado MattDogg informó de la cafetería a Consumer Affairs Victoria, alegando que el café estaba discriminando a los hombres. (Chicos, así no funciona esto. Para nada.)

Habiendo dicho esto, la tarifa sugerida por el café parece tener bastantes partidarios y, lo que es más importante, son ellos quienes realmente tomarán su taza de café en Handsome Her. «Hemos recibido hombres que viajan por toda la ciudad para visitarnos y pagan el ‘impuesto’ que además ponen algo extra en la jarra de donación, chicos son muy generosos», escribió la cafetería en Facebook. «En tres días abrimos la cafetería, resistimos una tormenta en redes sociales y conseguimos que Australia hablara sobre la brecha salarial entre sexos».

Suena a que tuvieron una primera semana muy exitosa. MUNCHIES contactó con Handsome Her en busca de un comentario.