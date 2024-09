Si este pedazo de la Antártida se desprende el nivel del mar podría subir 3 metros

Síguenos en Facebook para saber qué pasa en el mundo.

Investigadores en Postdam, Alemania, han previsto el futuro de la Antártida Occidental — y la cosa no pinta nada bien para la mayoría de las ciudades costeras más pobladas del mundo.

Los científicos han explorado específicamente en la zona del continente helado conocida como el mar de Amundsen. Sus proyecciones parten de la hipótesis de lo que sucedería si el glaciar se resquebrajara y cayera al mar. Según sus cálculos, el derrumbamiento provocaría tal desprendimiento que el nivel del mar podría llegar a aumentar tres metros en todo el mundo. Ni más ni menos: un incremento medio del nivel del mar de tres metros por las costas de todo el planeta.

Anders Levermann es coautor del estudio y científico miembro del Instituto de Postdam para la Investigación de las consecuencias del cambio climático. Levermann compara la cantidad de hielo que debería derretirse para provocar una situación de inestabilidad con las delgadas capas de una cebolla.

Los investigadores querían averiguar qué pasaría si esa fina lámina de la cebolla se volviera inestable. ¿Provocaría ello que el problema se quedara contenido en esa zona o se propagaría por toda la Antártida?

«Lo que hemos descubierto es que no sería un problema exclusivo de la Antártida», cuenta Levermann. «Toda la zona marina de casquetes glaciares de la Antártida Occidental [en nuestro modelo] está desequilibrada y está vaciando pedazos de hielo al océano, lo que implicaría un aumento de tres metros de los niveles del mar».

‘Miami se perdería de manera casi inmediata’.

La única esperanza de este modelo, admite Levermann, es el tiempo al que se producirían esos eventos. El estudio, publicado por Proceedings of the National Academies of Science se refiere al aumento del nivel del mar en tres metros como algo que podría suceder «en los próximos siglos de este milenio».

Sin embargo, a pesar de que el modelo no contempla bien el factor tiempo, lo que sí que contempla con solvencia es cómo la topografía de la región y la dinámica en el comportamiento del hielo podría prevenir un catastrófico desprendimiento, razona Levermann. Según Levermann, su modelo prueba que ese desprendimiento sería imparable.

«Sea lo que sea lo que se necesita para contener el desprendimiento, jamás tendrá la fuerza necesaria», cuenta.

Levermann advierte que si bien la gente podría emigrar de las zonas costeras en el futuro, parte del legado físico de la civilización sería incapaz de resistir una situación en que el nivel de los océanos aumente tres metros.

«Ciudades como Nueva York, Nueva Orleans, Hamburgo, Calcuta o Tokyo… tales son los lugares en los que estamos construyendo nuestro legado para el futuro», explica Levermann. «Existirán ciertas zonas de la costa, ciudades costeras, que no podremos proteger contra el incremento del nivel del mar».

Si eso sucede, «perderíamos Miami de manera casi inmediata».

Eric Rignot es profesor de la universidad de Irvine, en California, y experto investigador del Jet Propulsion Laboratory de la NASA. El año pasado, Irvine suscribió un alarmante estudio en el que analizaba el retroceso de los glaciares de la zona. Según él, solo el área del mar de Amundsen — donde glaciares como el Pine Island o el Thwaites ya están en contacto con el agua — contienen un nivel de hielo suficiente como para aumentar los niveles del mar en un metro.

Y, tal y como señala, bastarían dos metros de incremento del nivel del mar para provocar el desplazamiento de 200 millones de individuos a nivel global.

Según Rignot este último estudio viene antecedido por anteriores investigaciones elaboradas en la región.

«La idea de que esta parte de la Antártida podría desencadenar el derrumbamiento de todos los casquetes de hielo de la Antártida Occidental no es nueva», explica Rignot a VICE News. Según él, se cree que la región es inestable desde hace décadas.

Rignot opina que los acontecimientos modelados por los científicos de Postdam podrían suceder incluso antes de lo que estos han previsto. Es posible que una de las desventajas sobre el papel es que las proyecciones contemplan el desprendimiento a largo plazo», razona.

Los pequeños glaciares del mar de Amundsen, como el Smith o el Pope, están retrocediendo a gran velocidad, cuenta — tan deprisa como a razón de uno o dos kilómetros al año.

«Todavía estoy asombrado ante la velocidad a la que están cambiando glaciares como el Smith, el Pope o el mismísimo Thwaites», comenta Rignot. «Si observas los cambios registrados a lo largo de los últimos 20 años, los resultados son profundamente perturbadores».

Rignot añade que, de acuerdo con los estudios modelados y las observaciones realizadas es muy posible que en los dos próximos siglos de vida desaparezca «muchísimo» hielo.

«No puedo pensar en ningún estudio ni en ninguna investigación que haya concluido la Antártida Occidental vaya a permanecer una vez se extinga todo este hielo», añade. «El resto de la Antártida Occidental desaparecerá acto seguido».

Claro que saber cuándo sucederá es algo que todavía es una incógnita.

