‘Si Fuera Presidente’: una plataforma para influenciar a los candidatos

Hace unos 15 años, poco tenía que ver el internet con las más altas esferas de la política y de la toma de decisiones de un país. Hoy, si bien la red está plagada de memes, redes sociales y entretenimiento, cada vez más los espacios virtuales sirven como sitios de encuentro entre ciudadanos y tomadores de decisiones.



La campaña presidencial de Barack Obama, la Ola Verde de 2010 en Colombia y la campaña presidencial de Emmanuel Macron en Francia son ejemplos directos de situaciones en las que la ciudadanía ha tenido voz sobre lo que normalmente se discute entre pocos a puerta cerrada y luego se propone unilateralmente. En esos tres momentos, los ciudadanos han podido participar en la creación de propuestas para las campañas de los candidatos que compiten por convertirse en el presidente de una nación.

Esa creación de espacios en los que la ciudadanía puede incidir directamente sobre lo que proponen los candidatos presidenciales es una realidad que ya se contempla en Colombia, gracias al proyecto ‘Si Fuera Presidente’.

‘Si Fuera Presidente‘ es una iniciativa de Change.org y de SeamOS, dos plataformas virtuales dedicadas a lograr que la ciudadanía se encuentre y se pronuncie sobre temas específicos y que esos pronunciamientos tengan un impacto en la realidad nacional. Change.org lo ha hecho a través de peticiones que crean y firman los ciudadanos y que recientemente, gracias a la alianza que establecieron con el Ministerio del Interior, son agendas atendidas en las carteras y dependencias del Estado correspondientes. SeamOS ha logrado que más de una decena de concejales de Bogotá acepten y se comprometan a poner sus propuestas en su plataforma antes de ser presentadas en el Concejo. Allí, los ciudadanos pueden votar a favor o en contra de la propuesta. El compromiso de los concejales incluye replantear sus propuestas si la mayoría de ciudadanos vota en contra de lo que proponen.

En esta ocasión, con las elecciones presidenciales a dos meses de distancia, las dos plataformas decidieron usar sus aprendizajes y experiencias para crear una plataforma totalmente enfocada en las elecciones presidenciales de 2018. “Fue una alianza natural —le dijo a ¡Pacifista! Nicolás Díaz, director de SeamOS—. Change ha sido un pionero en poner temas en la agenda pública a través de la movilización digital y fue casi natural encontrar en SeamOS un brazo de incidencia política que estaba enfocado en que estas voces lograran llegar a ejercicios de incidencia política”.

Según Díaz, el proyecto de ‘Si Fuera Presidente’ surgió del hecho de que los mecanismos tradicionales de participación, como las elecciones o los plebiscitos, sean subutilizados y muchas veces no contemplen las opiniones de organizaciones y sectores de la población cuyos intereses no son parte de las agendas programáticas de los candidatos. “Al ver esa desconexión surgió la idea de “si fuera presidente, ¿usted qué haría y cómo lo haría?”. Es una forma en que los colombianos no nos quedemos quejándonos y contando las horas para ver cuando termina (el proceso de elecciones) sino que haya un ejercicio para que los ciudadanos hagan llegar sus ideas e intereses al ejercicio del poder, puntualmente a la presidencia”, aseguró Díaz.

La plataforma, que entró en funcionamiento desde este martes 20 de marzo, funcionará así: las organizaciones sociales y la ciudadanía en general tendrán la oportunidad de crear peticiones sobre temas específicos, buscando que hagan parte del gobierno del próximo presidente. Esas peticiones, además de ser firmadas y apoyadas por cualquier otro usuario de la plataforma, serán conocidas por los candidatos presidenciales quienes, además, tendrán la posibilidad de acogerse a esas propuestas. El compromiso de los candidatos es dar respuesta pública a las peticiones más firmadas, si esas peticiones terminan convertidas en puntos de su agenda de gobierno o de su Plan Nacional de Desarrollo —en caso de ser electos— depende enteramente de ellos.

Hasta la fecha, los candidatos Iván Duque, Sergio Fajardo, Gustavo Petro y Humberto de la Calle ya se comprometieron con el proyecto y reafirmaron su compromiso de dar respuesta pública a las peticiones.

“Estamos todavía a la espera de que (Germán Vargas Lleras) nos dé un sí. Estamos muy interesados en que haga parte de este proyecto y que le dé el mensaje claro a la ciudadanía de que le interesa escucharla, que le interesa su participación (…) y que está dispuesto no solo a hacer política de la forma tradicional sino también a ejercer otras formas de representación. Sin duda el ejercicio perdería mucha fuerza si él llega a ser candidato de segunda vuelta y no está oyendo a la ciudadanía”, afirmó Nicolás Díaz.

Si bien las peticiones que harán parte de ‘Si Fuera Presidente’ dependen enteramente de la voluntad y acción ciudadana, los creadores del proyecto tienen claro que es fundamental incluir el mayor espectro de temas posibles. Sobre eso ya han estado trabajando a partir de la colaboración con organizaciones sociales como la Fundación Maisa (enfocada en temas de mujeres), la Unión Sindical Obrera de la Industria del Petróleo, la Mesa de calidad del aire, la Plataforma ALTO (una organización animalista) y Todos por la Educación. Además de los temas que han impulsado esas organizaciones, Nicolás Díaz le contó a ¡Pacifista! que ya se han discutido algunas peticiones que reparan en temas judiciales, de salud, económicos y sobre discapacidad.

“Lo que hacemos es establecer unos filtros de calidad para que estas sean propuestas que los candidatos realmente puedan adoptar. (…) La idea es co-construir con la ciudadanía y ver qué es posible y qué no. Que la contienda presidencial sea de ideas y de propuestas, de argumentos técnicos, no un ejercicio pasional y de odios”, afirmó Díaz.

Aunque el propósito principal de ‘Si Fuera Presidente’ es participar y contribuir a las discusiones de la campaña presidencial de estos próximos dos meses, con la elección de un candidato no termina el proyecto. Así se lo dijo Jonatan Rodríguez, encargado de Change.org en Colombia, a ¡Pacifista!. Según él, la plataforma seguirá abierta después de que sea elegido el próximo presidente para que el público pueda ver cuáles fueron los compromisos del entonces candidato y pueda hacerle control a su mandato.

“Queremos que queden públicas las respuestas de los candidatos para que una vez sea elegido presidente, se pueda hacer un seguimiento efectivo de sus compromisos con la plataforma, los ciudadanos y las peticiones con las que se comprometan”, afirmó Rodríguez.

Todo es una apuesta, por parte de Change.org y de SeamOS, para que los candidatos recuerden que sus propuestas y compromisos tienen que responder a los intereses de la ciudadanía y sean los ciudadanos quienes los elijan para que respondan a sus necesidades e intereses.

“Hoy más que nunca las elecciones presidenciales se juegan en Internet. No queremos promesas, queremos compromisos reales con las preocupaciones del día a día expresadas por los colombianos” afirmó Rodríguez.

