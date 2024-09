Sí, puedes embarazarte cuando ya estás embarazada

Este artículo se publicó originalmente en Broadly, nuestra plataforma dedicada a las mujeres.

En 2016, cuando la pareja australiana Kate y Peter Hill dio a luz a dos niñas sanas nacidas sólo con diez días de diferencia, la comunidad médica tomó nota. El dúo había estado tratando de propiciar un embarazo durante algún tiempo, pero debido a un caso del Síndrome de Ovario Poliquístico (SOP) les informaron que tal vez nunca iba a suceder. Pero entonces ocurrió y Kate concibió dos veces en poco más de una semana: una rara ocurrencia conocida como superfetación.

Afortunadamente, la superfetación es tan poco común como suena su nombre, y sorprendentemente es un padecimiento bastante inofensivo. La Dra. Sherry A. Ross, obstetra, ginecóloga y autora de She-ology, explica el proceso sin rodeos: «Una mujer ovula, se queda embarazada, crea un embrión y luego unos días o incluso una semana después ovula nuevamente y luego vuelve a quedar embarazada, creando un segundo embrión».

Suena similar al caso de los gemelos idénticos, pero la Dra. Sherry dice que los fetos son totalmente independientes biológicamente, ya que los huevos no se fertilizan al mismo tiempo. La diferencia entre las etapas de desarrollo de cada feto también suele ser de una semana a 10 días —pero puede ser de hasta varias semanas— porque los dos embriones provienen de dos ciclos distintos de ovulación.

La realidad es que los cuerpos de las mujeres normalmente impiden que esto suceda, lo que vuelve a la superfetación una anomalía científica y algo que los médicos todavía están tratando de dilucidar. Como dice la Dra. Sherry: «A los médicos les gustan especialmente los hechos, les gusta mostrar evidencia de cómo esto realmente tiene sentido, y creo que es lo que vuelve a este caso una entidad mística para la comunidad médica».

En cuanto a quedar embarazada por dos hombres diferentes al mismo tiempo, ¿es factible? «Sí, totalmente», dice la Dra. Sherry

Según la Dra. Sherry, cuando una mujer se embaraza se desencadenan ciertos procesos biológicos, lo que impide que suceda este fenómeno en la gran mayoría de los embarazos. En primer lugar, «si quedas embarazada durante tu ovulación, entonces los ovarios se cierran y ya no deben ovular… Estás embarazada, tus óvulos están fertilizados y tus ovarios dejan de producir folículos futuros».

Otra razón es que cuando una mujer queda embarazada crea un «tapón de moco» que se forma en el cuello del útero después de la concepción, y esto «impide que el esperma entre en el útero para que el segundo óvulo se fertilice».

A pesar de todo esto, ha habido muchos casos registrados a través de los años y en todo el mundo. Kate y Peter Hill estaban recibiendo un tratamiento de fertilidad, lo cual la Dra. Sherry dice que pudo haber sido un factor que contribuyó a su caso de superfetación. «[Si] estás recibiendo un tratamiento de fertilidad, estás desafiando lo que sucede en tu cuerpo normalmente», dice. Según la Dra. Sherry, esto probablemente fue causa de la hiperestimulación de los ovarios de Kate. La parte más sorprendente de la historia de Hills es que la pareja sólo tuvo sexo una vez.

En cuanto a quedar embarazada por dos hombres diferentes al mismo tiempo, ¿es factible? «Sí, totalmente», dice la Dra. Sherry. Este fenómeno que también es extremadamente raro se llama superfecundación heteropaternal, y se produce cuando dos óvulos se encuentran con dos espermatozoides, de dos padres diferentes, creando dos embriones.

Si esto te ha hecho no querer embarazarte nunca, realmente no hay necesidad de preocuparse. La Dra. Sherry hace hincapié en que todo esto está más allá de lo raro, e incluso cuando sucede, normalmente no hay más complicaciones que las de un embarazo regular. Dicho esto, todavía es inexplicable. «Hay algunos fenómenos médicos que simplemente no puedes explicar», dice, «y eso está bien».