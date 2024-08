Sí, puedes quedarte embarazada cuando ya estás embarazada

En 2016, cuando una pareja australiana dio a luz a dos niñas con diez días de diferencia, la comunidad médica tomó nota. El matrimonio llevaba tiempo intentando que Kate —la mujer— se quedara embarazada, pero debido a su Síndrome de Ovario Poliquístico (SOP), les dijeron que eso podría no llegar a pasar nunca. Cuando sucedió y Kate se quedó embarazada dos veces en poco más de una semana, se convirtieron en un ejemplo de manual de un extraño suceso conocido como superfetación.

Por fortuna, la superfetación es extremadamente poco común y bastante inofensiva. La Dra. Sherry A. Ross, tocóloga, ginecóloga y autora de She-ology (algo así como «Ella-ología»), explica el proceso claramente: «Una mujer ovula, se queda embarazada, crea un embrión y después, unos días o incluso una semana más tarde, vuelve a ovular y vuelve a quedarse embarazada, creando un segundo embrión».

Suena parecido al proceso de gestación de gemelos, pero la Dra. Sherry afirma que biológicamente es completamente distinto, porque los óvulos no se fertilizan al mismo tiempo. La diferencia entre las etapas de desarrollo de cada feto es también de entre una semana y 10 días de separación ―aunque puede llegar a ser de hasta varias semanas― porque los dos embriones proceden de dos momentos diferentes de la ovulación.

La realidad es que el cuerpo de las mujeres normalmente impide que esto suceda, lo que convierte la superfetación en una anomalía científica y algo que los médicos están todavía tratando de comprender. Según indica la Dra. Sherry, «A los médicos sobre todo les gustan los hechos concretos. Les gusta mostrar un camino que explique cómo funciona este fenómeno y creo que eso es en cierto modo lo que lo convierte en una entidad mística para la comunidad médica».

Según la Dra. Sherry, cuando una mujer se queda embarazada se desencadenan determinados procesos biológicos, lo que da como resultado unas cuantas razones fundamentales por las que este fenómeno (en la inmensa, inmensa mayoría de los embarazos) no sucede. En primer lugar, «Si te quedas embarazada durante la ovulación, tus ovarios se cierran y dejan de ovular… Te quedas embarazada, tus óvulos se fertilizan y entonces tus ovarios dejan de producir futuros folículos».

Otro motivo es que cuando una mujer se queda embarazada, crea un «tapón mucoso» que se forma en el cuello del útero tras la concepción que «impide que el esperma entre en el útero para fertilizar un segundo óvulo».



A pesar de todo esto, se han producido un puñado de casos registrados a lo largo de los años en todas las partes del globo. Kate y su marido estaban sometidos a un tratamiento de fertilidad que, en opinión de la Dra. Sherry, podría haber sido un factor que contribuyó a su caso de superfetación.

«[Si] estás recibiendo un tratamiento de fertilidad, estás desafiando lo que normalmente sucede en tu cuerpo», afirma. Según la Dra. Sherry, esto posiblemente desembocó en la híper estimulación de los ovarios de Kate. La parte más sorprendente de la historia es que la pareja afirma rotundamente que solo tuvieron sexo una vez.

En cuanto a quedarse embarazada de dos hombres diferentes al mismo tiempo, ¿es eso factible? «Sí, absolutamente», indica la Dra. Sherry. Este fenómeno también extremadamente poco común se denomina superfecundación heteroparental y se produce cuando dos óvulos se encuentran con dos espermatozoides de dos futuros padres diferentes, creando dos embriones (la superfecundación homoparental es lo que sucede cuando un solo padre fertiliza dos óvulos diferentes).

Si lo que te acabo de contar te ha hecho jurar que jamás te quedarás embarazada, en realidad no hay de qué preocuparse. La Dra. Sherry insiste en que todo esto es mucho más que poco común y que, incluso cuando sucede, normalmente no presenta más complicaciones que un embarazo normal. Dicho esto, sigue siendo inexplicable. «Hay algunos fenómenos médicos que simplemente no se pueden explicar», dice, «pero no pasa nada».