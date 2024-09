¿Tu gato te comería si te murieras?

Este artículo se publicó originalmente en Broadly, nuestra plataforma dedicada a las mujeres.

A principios de este mes, National Geographic publicó un artículo llamado: «¿Si te murieras, tu perro te comería?» el cual nos llevo a investigar sobre el mismo tema pero enfocándonos en los gatos.

En el artículo se comprobó una verdad que no te va a gustar: que si te murieras de manera inesperada o incluso si sólo te durmieras muy profundamente como cuando caes en un coma, tu perro probablemente se comería tu cara o tus testículos.

No estoy muy segura de por qué esto le sorprende tanto a la gente, excepto porque a la gente le gusta pensar que sus animales, los prisioneros lindos y peludos que encierran en sus casas, y a los que les ponen trajes ridículos y humillantes, y alimentan mal y en otras palabras a los que manipulan para sus propios caprichos –son de alguna manera leales a sus dueños, como si no quisieran simplemente relajarse con sus amiguitos de la misma especie en lugar de que los obliguen a posar para otra foto en las redes sociales. Si alguien te diera la oportunidad de comerte a tu propio tirano, ¿no harías lo mismo? ¿No sería divertido roer a Donald Trump o morder a Theresa May? ¿No sería delicioso comer barbacoa a la Saddam Hussein?

«Los perros son descendientes de los lobos», le dijo a National Geographic el psicólogo de perros Stanley Coren. «Si existe una situación en la que el dueño muere y no hay ninguna fuente de alimento, ¿qué van a hacer? Van a tomar cualquier carne que haya».

Como era de esperarse, los propietarios de gatos –y los que odian a los gatos por igual– se metieron en el debate. «Lo único que digo es que a los gatos los deberían de traer en correas como a los perros, los gatos son groseros, huelen mal y tu gato te comería para sobrevivir», tuiteó un usuario en sus redes sociales. «TU GATO TE COMERÍA SI NO FUERA POR EL HECHO DE QUE ERES MÁS GRANDE QUE ÉL,» dijo otro. «Si de repente te mueres en el piso de tu cocina, tu gato acabaría comiéndote. Si no fueran esponjosos, los cazaríamos por deporte», aseveró un tercero.

La percepción común que existe de que los perros son el mejor amigo del hombre y los gatos son depredadores inmorales sólo es por puro interés propio y significa que la mayoría de la gente asume que un gato sin duda se comería tu cara si un perro lo hiciera. Pero a pesar de que tenemos ejemplos concretos de que los perros comerían carne humana, es más difícil encontrar ejemplos con gatos. En 2013, la policía encontró el cadáver en descomposición de una mujer británica, Janet Veal, de 56 años. Varias de sus mascotas se la habían comido –incluyendo gatos– después de que su muerte pasó desapercibida durante meses. En 2008, Livia Melinte, de 58 años de edad, fue devorada por su manada de 20 gatos.

Afortunadamente, estas historias son extremadamente raras. ¿Pero tu gato se comería tu cara si te murieras inesperadamente?

«Si te mueres inesperadamente, tu gato saldría cazar y se volvería más feroz», explica Sheila Hamilton, experta en el comportamiento de los gatos. «Los gatos son muy ingeniosos, por eso probablemente salgan a comer conejos, ratones, pequeños roedores, básicamente cualquier cosa que se encuentren».

¿Cuánto tiempo tendría que pasar para que un gato abandone el cuerpo todavía cálido de su dueño tan querido? «Mi gato se largaría enseguida», dice Hamilton, con un orgullo inconfundible. «Si no come, se pone de malas».

Si el gato no pudiera escapar del edificio, las cosas podrían deteriorarse. «Se estresaría mucho: lo único que hace es defecar, orinar y rasguñar», explica. A pesar de eso, Hamilton cree que es muy poco probable que el gato se termine comiendo las partes de su dueño. «Esa es la persona que les dio comida, agua y amor. Los gatos son cazadores. Dudo mucho que lo hagan», explica Hamilton antes de hablarme sobre la caridad británica para la protección de los animales, la (RSPCA, por sus siglas en inglés), que tiene una experiencia especial en el manejo de situaciones estresantes, como la muerte de Janet Veal.

Siguiendo la guía de Hamilton, llegué a la RSPCA para confirmar que no han tenido casos en los que los gatos se han comido a su dueño muerto. Lamentablemente, la RSPCA se negó a responder a mis preguntas.

¿Los gatos se comerían tu cara si los dejas solos durante demasiado tiempo? Probablemente no, pero lo mejor es no tenerlo como mascota si eso es lo que te preocupa, (broma).