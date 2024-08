“Si tienen el pito chico, afróntenlo”: Cómo tomarse la dick pic perfecta

Artículo publicado por VICE México.

Voy a comenzar este texto con una declaración: las dick pics siempre deben ser consensuadas. Punto. Por favor. Amigos hombres: no envíen nunca una foto de su pito si la persona que va a recibir el mensaje no quiere verles el pito. Es demasiado sencillo, en serio. Sé que hay muchas cosas que son difíciles de entender en el mundo. La teoría de la relatividad y el último disco que sacó Guns N’ Roses, por ejemplo. Pero el tema de las dick pics es súper sencillo. Vuelvo a explicarlo: no envíen dick pics sin que su pareja, ligue o lo que sea, las haya pedido o estén en un intercambio de nudes o en su relación haya consenso para enviarse sus genitales. Espero que luego de repetir esto quede claro.

Videos by VICE

Ahora, el arte de enviar un dick pick consensuado es más bien complicado. El pene puede ser un genital que peca de tener cierto tipo de estética. Admitámoslo, no es el genital más hermoso de la historia de los genitales. Entonces, como para cualquier foto, hay que tener cierto tipo de “mejor ángulo”, iluminación y más para que el pene en cuestión salga lo mejor posible. Es como si nos tomáramos la foto anual en la escuela: hay que irnos bien peinaditos, bastante descansados y con la mejor cara posible para que en el anuario escolar salgamos guapos y nos convirtamos automáticamente en el orgullo de nuestras mamás cada vez que alguna tía va a nuestros hogares e investiga este tipo de fotos. Le preguntamos a mujeres y hombres que reciben dick picks —consensuados, de nuevo—, sus consejos para que el pene en cuestión salga lo más presentable posible. Acá les van:

Daniela, 25

Rasúrense esa madre. No manden dick pics en horas de escuela, no me prende. O sea: cuando hacen esto me prende más verme en el espejo encuerada. Así, solamente, enviarla sin ningún contexto no siento que sea bonito. Pero bueno, en el momento de enviarla, por favor que el pito esté sin ningún tipo de vello púbico y bien parado. Nada de flacidez. Me gusta ver los testículos, que se asomen, que saluden y digan: “¡Hey!”, pero no que estén completos y puedas ver cada parte de ellos. Ah, y algo muy importante: con una manita en el pene para insinuar que se la están jalando. Eso me prende muchísimo más. Me mama en vivo el semen, pero en fotos no tanto.



Valentina, 29

Estando en un escenario consensuado, el consejo más útil que les puedo dar es: depílense. No hay nada menos estético que los vellos púbicos raros que puede tener el pene. Me gusta también que se vean los testículos, ya que al final del día son parte del pene y pasamos tiempo con ellos en nuestra boca. Así que también hay que ponerle cariño a ellos. Busquen una buena iluminación, busquen ejemplos en Tumblr o cosas así. Si yo te pido una foto de tu pene es como si tú me pidieras una selfie a mí: esperamos ver resultados bonitos y trabajados. No una foto toda descuadrada, con luz de mierda donde el pito parece un extraterrestre en vez del órgano que quiero que esté dentro de mi vagina en ese momento. Háganlo bien, dedíquenle tiempo.



Carlos, 21

Hace tiempo cuando no estaba tan presente en redes sociales, sin dejar en claro mi sexualidad a mis seguidores y tener los mensajes abiertos a todas las personas que me siguen, sucedían cosas muy poco interesantes para un hombre homosexual. Les explico: recibía nudes de mujeres. Con el paso del tiempo, habían hombres que notaron la probabilidad gigante de que yo fuese gay; y empecé a recibir cada dos o tres noches, por parte de un conductor de radio, imágenes de su pene sin que se lo pidiera ni que habláramos. Me llegaba un mensaje directo y cuando lo abría era un pito erecto. Nunca le contesté, actué como si esas imágenes (que en lugar de dick pics parecían memes) no existieran. Mi único consejo para tomarse la dick pic perfecta es: envíenla solo si se las piden, por favor. No hay otro consejo.



Patricia, 33

Soy fan de los penes. Me encantan y el solo hecho de verlos me prende bien cabrón. Cuando se vayan a tomar dick pics, por favor pónganle muchísima atención al glande y las venitas que se forman alrededor del tronco del pene. Son el secreto de una buena foto de su pito. Los detalles son lo que cuentan, y mientras más vean estas cosas muchísimo mejor el resultado final. También me mama una buena iluminación, hay hombres que me han enviado fotos de sus pitos casi sin luz, o con un flash terrible y lo que hace es ponerles la piel del pito mucho más amarilla. Se ve feo, no lo hagan. Pónganle amor, cuando ustedes nos piden fotos de las chichis no les pasamos una foto ahí toda culera. Así que nosotras también queremos fotos producidas y el mejor ángulo posible de sus pitos. Es como si fuese una foto de comida: mientras más suculenta más ganas va a dar de meterla dentro de nuestra boca.

Tatiana, 30

Nunca traten de enviarnos una foto de su pito donde parezca más grande de lo que es. Por favor. Es como cuando ustedes, hombres, se quejan de que muchísimas morras en Instagram se hacen selfies falsos y a la hora de la verdad no les parecen “guapas”. Acá pasa lo mismo. Si tienen el pito chico, afróntenlo y eleven su perfomance en la cama. El tamaño del pito no es tan importante realmente si lo saben usar. Así suene anticuado es totalmente cierto, y además, cuando un hombre me gusta el tamaño de su pito es un complemento, no define si me lo voy a dar o no. Sean sinceros. Envíenos su pito como es, sin pena. Digo esto porque un güey me enviaba fotos de Google y cuando me di cuenta fue la experiencia más triste de mi vida. No sean ese hombre, por favor.



Miguel, 23

Queremos ver un pene, no una selva con un animal en el medio. Esto quiere decir que sean limpios y por favor depílense, aféitense el exceso de vellos púbicos. Luego de esto, vayan y encuentren un fondo atractivo, lo último que queremos ver es algo marginal detrás de un pene. Es una foto, una composición, todo tiene que estar en armonía y en orden. Acá juega muchísimo la fantasía, así que un error terrible como este puede lograr que perdamos las ganas de seguir pidiendo fotos o hasta las ganas de tener sexo con ustedes. Jueguen con nuestra mente, sean creativos. Una persona que sepa enviar buenos nudes es casi el equivalente a buen sexo.

Israel, 32

Yo no envío nunca nudes ni dick pics, siendo sincero. Lo que hago es que mis amigos gays siempre me comparten las que les mandan a ellos; entonces yo las reciclo para mi propio uso. Cuando me mandan alguna de un tipo que podría parecer yo, las guardo en una carpeta, y para no exponerme en la web que es un terreno sin ley, pues reenvío las dick pics ajenas para que si en algún momento alguien las revela, no pase nada y mi pene esté sano y salvo. Así que mi consejo para enviar dick pics sería: envíen las de otro.

Puedes seguir a Diego en Instagram.