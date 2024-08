Si tus papás no te hicieron la cara bien, no sales en “Autoestima” de Cupido

¿Qué pedo con lo bien que a Cupido le queda su nombre? O sea, me tienen bien enamorado. Nos tienen bien enamorados. Hace unos días estuvieron en un programa de concursos que se llama “Fama a Bailar” e hicieron su propia rendición para la categoría “mal playback de televisión” en algo que con la mano en la cintura podría superar esas obras maestras del absurdo firmadas por los Red Hot Chili Peppers, Muse o Morrissey. Usaron pinches instrumentos de juguete mientras Alejandro comía pistaches o zucaritas o lo que sea de un vaso.

El tema que presentaron ahí fue “Autoestima” que, no nos vamos a hacer tontos, ya sabíamos iba a ser su próximo sencillo. Es francamente imposible no escuchar su disco y quedarte pegado en este temón. Es otro nivel de nihilismo. Esto vas más allá de inhalar cocaína del culo de una top model adentro de un Maserati. En la escala del meme de Winnie Pooh, “decir que papá y mamá me hicieron la cara demasiado bien” funciona como buen primer paso para levantar la cejita presunciosamente. Luego Pimp Flaco lo lleva al siguiente nivel y dice que “ser tan guapo no es tan guay como los feos creen”, y ya poniéndose el monóculo y el sombrero de copa, cierra con un “mi cara es cara, mami, y el verde le sienta bien, por eso la quieren poner en billetes de cien”. Cancelen el mundo, estos tipos ganaron todo.

Videos by VICE

Y bueno, pues ayer lanzaron el video de la canción cuya premisa es bastante sencilla. Como Pimp Flaquito dice que todo el mundo tendría que atreverse a creerse el más guapo, pidió que la gente mandara sus videos en vertical cantando el tema y pues sí, nuestros papás y mamás nos hicieron la cara demasiado bien. Yo no salgo en el video –sí podría, pero “la gente linda como yo no suele caer bien”– sin embargo, Carlota Cosials de Hinds, Kinder Malo, Lola índigo, Princesa Alba y David Broncano sí. Mira el video al inicio de la nota.

Conéctate con Noisey en Instagram.