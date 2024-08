“Siempre hay que cerrar las tijeras”: Personas nos cuentan sus supersticiones más extrañas

Artículo publicado por VICE México.



Desde que tengo uso de razón mis familiares inculcaron en mi cerebro el término “mala suerte”. “Diego, no pases por debajo de una escalera, es de mala suerte”, o “Diego, no dejes que te trapeen los pies; no vas a poder casarte”. Y bueno, aunque quizás nunca me case, tampoco me seduce la idea de dejar que algún trapeador dañe mi calzado. Hoy es martes 13, el día mundialmente conocido como de “mala suerte”. Ya saben: ““Martes 13, ni te cases ni te embarques, ni de tu familia te apartes”.

¿De dónde viene la mala suerte y el martes 13? Hay varias teorías. Una dice que tiene que ver con la Última Cena de Jesús de Nazareth y los 13 apóstoles. En la Biblia, exactamente en el capítulo 13 es donde se habla del anticristo. Además, el número 13 del Tarot representa la muerte. Otra teoría dice que la confusión de lenguas de la Torre de Babel ocurrió un martes 13. Acá tienen varias teorías de todos los colores y sabores.

Fuera de todo esto, siento que los latinos creemos en este tipo de supersticiones de una manera bastante intensa y profunda. En mi familia, por ejemplo, esto era casi absurdo. Mi madre tiene más conocimiento sobre mitos acerca de la mala suerte que cualquier otra persona.

No hay mejor manera ni forma de entender el martes 13 que preguntándole a la mayor cantidad de personas posibles sobre sus creencias y mitos acerca de este día. Así que le preguntamos a varios jóvenes con qué mitos raros o exóticos sobre mala suerte conviven, creen y tratan de evitar.

SI SE ROMPE UN ESPEJO TIENES 7 AÑOS DE MALA SUERTE

Me crié en una casa bastante supersticiosa. Mis tías saben leer el Tarot y no hay momento en el que dejen de platicar sobre la mala y la buena suerte. Yo realmente no creía en muchas de sus historias, hasta que me pasó una experiencia que aún no logro entender.

Hace años mi mamá tuvo una enfermedad bastante rara en la piel: tenía ronchas como si sufriera de sarampión. Se vio con muchísimos doctores y ninguno pudo curarla del todo. Mis tías la llevaron a un sanador, y él le dijo que alguien “había hecho un trabajo” sobre ella. Mi madre le comentó que hace meses, su espejo se había roto luego de ducharse. El sanador, luego de leerle las cartas, le dijo que cuando un espejo se rompe es porque “alguien está tirando malas vibras” y que si no se actúa de manera inmediata, vivirás varios años de mala suerte: enfermedades, problemas en el trabajo y relaciones. Se hizo una limpieza, alineó energías y luego de unas semanas su piel volvió a la normalidad. No creo en muchas cosas, pero en el momento en el que se me quiebre un espejo salgo corriendo a limpiarme.

—Cinthia, 28

NUNCA SENTARSE SOBRE MESAS

Es imposible que me siente sobre una mesa. Ya sé que normalmente no se puede, pero en algunas es posible y esto trae malísima suerte. La mesa tiene nuestros alimentos, nos sentamos a diario en ella con nuestras familias y representa uno de los lugares más importantes de nuestro hogar.

Históricamente, la mesa principal del hogar es muy simbólica. Sentarse en ella hace que nos rechacen proyectos, se caiga nuestra chamba, relaciones y hasta que falte la comida en casa.

—Dayana, 27

TIRAR SAL EN EL PISO

Aprendí esto por las malas. En casa de mi abuela, un domingo cualquiera, mi familia estaba cocinando. Me pidieron la sal y se me cayó completita en el suelo. Mi abuela gritó como si se hubiese quemado algo. Según ella, la sal tiene una simbología importante porque “antes funcionaba como salario ya que mantenía los alimentos en buen estado”.

Nunca supe si eso era verdad, pero sí he escuchado en otras casas que la sal en el suelo no es buena idea. Así que cada vez que puedo, cuido que la sal no caiga en el piso. Además, mucha gente dice que protege contra los males y espíritus que no están libres.

—Simón, 25

NO TENER DINERO EN LA BILLETERA

No hay nada más mal vibroso que no tener nada en la billetera. ¿Cómo vamos a atraer prosperidad sin tener dinero? Es algo más que simbólico. Tampoco digo que hay que cargar miles de pesos, pero un par de billetes no hacen daño. ¿Recuerdan la historia de Jim Carrey que tenía un cheque sin fondos con 1,000.000 de dólares y luego lo pudo cobrar? Pues es algo así, es cuestión de visualizar. Sé que quizás suena a consejo de abuelita, pero funciona.

—Manuel, 30

DEJAR LAS TIJERAS ABIERTAS

Siempre, siempre hay que cerrar las tijeras luego de usarlas. Si, cuando ya no las tienes en la mano quedan abiertas y, está apuntándote; vas a tener problemas de pareja. Si la tijera te apunta y estás soltero, no te vas a a casar o tendrás muchísimos problemas próximos para encontrar pareja. Si estás casado, te serán infiel.

—Leonel, 29

LEVANTARSE CON EL PIE IZQUIERDO

Creo en este mito por mi propia culpa. Hace tiempo, me enteré que el ser izquierdo está relacionado históricamente con la mala suerte. En un lugar leí que los santos se sentaban a la derecha de Dios y relacionaban esto con que el movimiento del sol era hacia la derecha y no hacia la izquierda.

También lo asociaban con que la gran mayoría de las personas son diestras. Desde ese día, conscientemente siempre me levanto con el pie derecho. Incluso cuando en algunas ocasiones amago con levantarme con el izquierdo, me detengo inmediatamente y me voy hacia el lado derecho de la cama o cambio de pie.

—Omar, 29

