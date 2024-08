Siesta or Dead, la cuenta de Instagram que ha copiado La Resistencia

El pasado martes, después de liarla un poco con el estreno de La Vida Moderna, Broncano estrenaba la nueva temporada de La Resistencia. Y la estrenaba perpetuando los tics que le han hecho el rey de la comedia en los dos últimos años, como atreverse a preguntarle a la gente cuánto dinero tiene en la cuenta o darse más importancia a sí mismo que al entrevistado, pero también con algunas novedades. Como ¿Muerto o dormido?, la nueva sección del colaborador estrella del programa, Jorge Ponce, con la que querían demostrar que ellos eran el “El hormiguero mal”.

Y lo demostraron, aunque de hecho ni les hacía falta: algunos ya lo sospechábamos. Lo que no sospechábamos era que ellos, los humoristas del momento, puntas de lanza de la risa millennial, iban a inspirarse demasiado en el trabajo de otra persona, como ya hiciera Rubens con Tiziano o One Direction con The Clash.

Porque cuando Ponce empezó a dar paso a imágenes de stock en las que la persona que aparecía en pantalla podría estar dormida o moñeca (término apadrinado y ya casi mundial gracias a Broncano) muchos pensamos, inevitablemente, en Siesta or Dead, la cuenta de Instagram que le rinde homenaje a los pegotillos de sueño a deshora.

Una colección de imágenes que demuestran que si hay algo que nos iguala a todos no es la muerte, que también, sino la boca abierta y el hilillo de baba que nos cuelga cuando nos quedamos sobados en un lugar que no deberíamos. Una complicación de fotografías que ponen de manifiesto que si hay algo realmente transversal y democratizador a lo largo y ancho del mundo es doblar el cuello en las situaciones más insólitas. Entrevistamos a Carlos Ciller, su creador.

La primera publicación de Siesta or Dead.

VICE: ¿Qué hay, Carlos? Cuéntame cómo y cuándo surge Siesta or Dead.

Carlos: Estuve mucho tiempo con la idea en la cabeza. Surgió en el FIB de 2013 tras ver tantos cadáveres de guiris en el suelo que se dormían en cualquier lado y en las posturas más extrañas. Pero no fue hasta 2015 en Nueva York, cuando vi a este señor al que parecía que habían desconectado de nuestro planeta, que me animé finalmente a crear la cuenta. La idea original era hacer pegatinas con el perfil de Instagram, para que al despertarte te la vieses pegada y fueses a visitar el perfil, pero pensándolo ahora seguro que algún Flanders me hubiera pedido que la quitase.

¿De verdad te encuentras a tanta gente sobada por la calle?

La mayoría de las fotos son mías, pero muchísima gente me manda los que se va encontrando por la calle. Al principio eran solo de amigos, pero luego se hizo un poco más famosa la cuenta y ya llegan de muchísimos sitios y de gente que no conozco.



Cuando empezaste con la cuenta, ¿te pasó eso que ocurre cuando aprendes una palabra o un término nuevo y empiezas a escucharlo a todas horas? Es decir, ¿empezaste a ver de repente a peña sobando por la calle a todas horas cuando arrancaste el proyecto?

Es algo que me ha comentado muchas personas a las que les paso el perfil para que le echen un ojo, que ahora van siempre alerta por la calle por si hubiera un Siesta or Dead. Lo mío creo que llega un punto más allá y ya es una enfermedad en la que veo a todas las personas con pinta de personaje durmiendo.



Me mandaron esta foto desde 4 ángulos diferentes.

¿Tienes confirmado o descartado que haya algún dead entre todas esas siestas?

La foto de arriba me la mandaron desde 4 ángulos diferentes y creo que ese señor aún sigue ahí. Por favor, Carmena, mande a alguien a enterrarlo. Mención especial al vampiro que me mandó mi amigo Horacio.



¿Cómo funciona Siesta or Dead? ¿Es una red colaborativa como Wikipedia?

Principalmente soy yo su gestor pero quiero hacer una mención especial al colaborador Gio Torino.



¿Cuáles son los criterios para aparecer en la cuenta?

Que la foto no esté borrosa, que se vea claramente que la persona está durmiendo y que no se note que eres tú con tus colegas intentando colarla. También intento no sacar a mendigos, aunque creo que he sacado a algunos. Al final hay que tener el máximo respeto por la siesta. Una siesta es una siesta, aunque el hijo de puta del banco te haya desahuciado.

¿En algún momento te ha supuesto un problema moral publicar alguna foto? Es decir, ¿hasta qué punto está bien subir a gente sobada a una red social sin su permiso?

Hubo una situación rara, aunque problema moral poco, en el Sonar 2017, cuando un motivadísimo segurata me increpó y amenazó con cortarme la pulsera por hacerle la foto a un chaval que se había equivocado de gramaje. Ahí se quedará la foto hasta que el chaval me pida que la quite, a no ser que haya muerto. En ese caso se quedará ahí para toda la eternidad.

¿Y alguna vez alguien se ha encontrado a sí mismo en tu cuenta y te ha pedido que retires la foto?

Sólo se han borrado dos fotos en toda la historia de Siesta or Dead: la primera fue una chica que se quejó y amenazó con denunciarme, ni recuerdo la foto, así que no debía de ser tan buena porque la borré. La segunda fue de un señor durmiendo en la calle con el rabo fuera que me mandó alguien de @foroatores. La censura en Instagram es como esa llamada de Jazztel a las 16:00: no respeta ni las siestas.



Este combo en el metro de Madrid, este señor en Benidorm, que para mi define al 100% el espíritu de la cuenta y este bodegón atemporal en Tokyo me encantan. Me dejo muchas geniales, en especial las de Tailandia

¿Cuál es tu Siesta or Dead favorita y por qué?

Es muy difícil elegir pero me quedo con estas tres (ver montaje arriba).

¿A qué personaje célebre de toda la Historia de la humanidad te habría molado pillar echándose una cabezadita para poder sacarlo en la cuenta?

Casi todos los que me hubiera gustado pillar durmiendo ya los pillaron en el Congreso de los Diputados: Celia Villalobos, el misterioso M. y Aznar. A la que más ganas le tengo es a Cospedal, pero como está siempre pensando en maneras para joder a todo el país no sé si le quedará tiempo para dormir.

Cuando viste que tu Instagram se convertía en sección en La Resistencia, ¿qué pensaste?

Jorge Ponce la copió y la llamó Muerto o Dormido. ¿En serio? La diferencia con la mía es que alguien de producción le diría que no podía sacar fotos de nadie sin su consentimiento y tuvo que poner las típicas fotos de librería pocha de stock. Eres muy cutre, Jorge Ponce. Si os lo encontráis sobao algún día, mandadme la foto, por Dios.



Me arrepiento un poco de esta, en el Off Sonar.

¿Alguna vez te has pensado si subir o no una foto y has acabado subiéndola?

Me arrepiento un poco de la del OFF Sonar de 2017. Me di cuenta de las piernas al volver a casa, una semana después, cuando el cerebro empezó a volver a funcionar. Pero ahí sigue.



Hay una siesta que me intriga sobremanera. Es esta. ¿Se aseguró la persona que sacó la foto de que el individuo estuviera bien?

Esta fue la primera colaboración de Horacio. Creemos que es algún primo del futbolista Andrés Iniesta, y para mí es una de las mejores. No quiero darle mucho bombo por que si te fijas y amplias se ve todo el tema. Seguro que ahora algún cabrón que esté leyendo esto, o el propio Andrés Iniesta, me la reporta y me la borra. ¡Respeto a la siesta!