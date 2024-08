Siesta: Vas a Midori Takada

Hay muchísima peña haciendo cola, logras pillar la última entrada y te tumbas en una butaca. La cosa no ha empezado y ya tienes a peña durmiendo a tu lado, “deben venir de un after” piensas, porque apestan. La música te inunda el cerebro y caes dormida. En el sueño te ver como un pájaro blanco, una especie de gorrión pero de nieve. Vas volando por encima de un mar de llamas, pero las llamas no queman, son suaves. Cuando penetras en ellas descubres que debajo hay estrellas y planetas. A lo lejos ves un planeta de color rosa que tiene cinco anillos. Te diriges hacia él pero cada vez está más lejos. De repente, todo está cada vez más lejos y te quedas flotando en la inmensidad de la negrura. Nunca más vuelves a despertar.