Siete cosas que aprendimos del reporte de ventas de Discogs

El mercado en línea y base de datos musical, Discogs, incrementará su alcance con una nueva app y con su recientemente publicado reporte de ventas del 2015, el cual está atascado de datos interesantes. La app de Discogs ayudará a que los usuarios se conecten la mercado digital ofreciendo acceso a la base de datos del sitio con una experiencia diseñada para los usuarios móviles; también incluirá un escáner de códigos de barras para comparar precios en línea mientras compras.

Su reporte del 2015 nos da una mirada de la industria musical desde una perspectiva más externa que, digamos, los charts de Billboard. El reporte pone especial atención a los formatos en que los consumidores adquieren su música: al mirar las ventas y las estadísticas de crecimiento en todo, desde vinilos hasta cassettes pasando por CDs y MP3s. Le dimos una mirada de cerca de los números y esto es lo más interesante que descubrimos:

Videos by VICE

A los coleccionistas de discos realmente les gusta Aphex Twin.

Tres de los discos en el Top 30 de Discogs para coleccionistas son de Richard D. James. También hay dos discos de White Stripes y uno de Jack White, pero eso no es tan sorprendente pues él apunta mucho al mercado para coleccionistas.

La música electrónica es realmente popular.

El único género con más títulos en la base de datos sobre las colecciones de los usuarios que la electrónica, es el rock.

Si eres un viejo punk amante del rock, busca en tu colección de discos.

Dos de los diez discos más caros vendidos en el 2015 en Discogs fueron discos de punk: Chung King Can Suck It de Judge y Damned Damned Damned de The Damned.

El pop y rock tienen la mayor cantidad de publicaciones, pero la electrónica los sigue muy de cerca.

El número total de publicaciones en la base de datos de electrónica está creciendo más rápido que el rock.

Posiblemente ya alcanzamos la cima del revival del vinilo.

Aunque aún hay más publicaciones en vinilo que cualquier otro formato, la categoría también fue la que menos creció a comparación de los otros medios.

Los formatos que experimentaron el mayor crecimiento en la base de datos fueron los cassettes y «otros».

La última categoría incluye 8-tracks, MP3s y mini-discs.

Cuando se trata de ventas reales, el vinilo aún se mueve más que cualquier otra categoría.

Se movió casi cinco más veces el vinilo que otras unidades de CDs. Sin embargo, también experimentó menos crecimiento que los CDs o los cassettes, así que quizá debas esperar un poco más para vender tus cintas.

Benjamin Boles está en Twitter.