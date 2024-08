Siete discos de la diáspora latina en 2017

Dicen que nadie es profeta en su tierra, y la dispersión humana es cada vez menos evitable. Las fronteras creativas se han juntado con la movilidad de personas que han encontrado desde un lugar fuera de sus límites territoriales, llevar su mensaje, hacer un llamado global e izar bandera de una manera visceral que logra que muchas más personas se unan a su voz.

Este año quisimos rendir homenaje a esos proyectos que en la distancia lograron juntarnos en un sentimiento introspectivo: Ela Minus en Adapt o Ibeyi en Ash; en una mística ritual que hace llamado a la espiritualidad como ÌFÉ con III+III; el sentimiento contestatario del inmigrante como Las Cafeteras con canciones como “If I was President” en Tastes Like LA; Chicano Batman con su disco Freedom Is Free; y volver a la raíz como Boogát con San Cristobal Baile Inn.

Para ellos, este reconocimiento y para ustedes, la invitación a sumergirse en emociones duras y encantadoras, que nos recuerdan que Latinoamérica es una potencia musical dentro y fuera de sus fronteras.

***

San Cristobal Baile Inn

Boogat

(Canadá/México)

Boogát es un MC de ascendencia mexicana y paraguaya que nació en Montreal, Canadá y mezcla hip-hop con ritmos como cumbia y reggaetón. Boogat ha demostrado buenas habilidades para destacar a ambos lados de la frontera, con un arsenal de carisma, rimas universales y ritmos de fusión para lograrlo. Su oferta musical reboza identidad mexa y latina y no se monta en tendencias de moda sólo porque tiene que hacerlo, sino se da la oportunidad de explorar temas cotidianos a través de canciones inteligentes, con coros pegajosos y mucha buena vibra. Su estilo es directo, pero no es rudo, sabe ser honesto y mantenerlo real, sin necesidad de caer en pretensiones ni ser fácil. San Cristobal Baile Inn es un disco que hizo viviendo una larga temporada en CDMX, cuyo fin es reencontrarse con sus raíces y es un canto de alegría, donde la identidad y lo millennial juegan en la misma cancha, que es el lado correcto de la historia. —Feli Dávalos

Escúchalo aquí.

Freedom Is Free

Chicano Batman

(Estados Unidos)

Tras la elecciones en noviembre de 2016 en Estados Unidos, varios aseguraron que lo único bueno de que Trump fuera presidente sería que saldrían muchas bandas de punk increíbles. Aunque lejos del punk, los miembros de Chicano Batman han sentido los efectos de la campaña del mandatario naranja, quien destapó la cloaca de racistas y xenófobos que ahora merodean por todos lados. Freedom Is Free es una colección de tracks que comenta sobre estos tiempos mientras desafían esta época, tocando temas de ende social que afectan a todos los humanos; como en la canción que le da título al álbum, un comentario sobre cómo se condiciona la libertad del hombre, la cual es una problemática que va más allá de Trump. La manera en la que Chicano Batman se acerca a la verdad es suave y llena de ritmo, con guiños a Marvin Gaye, Sly Stone y Stevie Wonder, porque la fiesta del barrio sigue aunque las calles ardan, y no dejaremos de bailar y cantar ante las adversidades. —Marcos Hassan

Escúchalo aquí.

IIII + IIII

ÌFÉ

(Puerto Rico/Estados Unidos)

ÌFÉ es magia la pura de códigos que nacen en la fe Yoruba y se encriptan en el repicar de los tambores, el sonar de las campanas, la rumba cubana, el dancehall jamaiquino y el mainstream global. Su esencia espiritual y su espíritu levitacional de cambio, hacen de III +III un disco para la abstracción en un universo cósmico increíble donde el mensaje te llega en español, inglés y Yoruba; con canciones como “Umbo” que te hablan de la necesidad de tener alguien cercano a tu lado, la lucha hacia la libertad en “Bangha” o el agradecimiento y la curación en “Yari Gemini”. El proyecto de Otura Mun, un americano residente y renacido en la fe Ifá en Puerto Rico, nos dio este año uno de los discos más especiales por la carga encantadora y revitalizadora con la que está cuidadosamente creado. Sumérjanse en este ritual de iniciación. —Sebastián Narváez Núñez

Escúchalo aquí.

Adapt

Ela Minus

(Colombia/Estados Unidos)

En medio de un mundo caótico y gris, asemejado cada vez más con paisajes apocalípticos, donde todo parece moverse hacia un abismo críptico y sin esperanzas, Ela Minus interiorizó y conceptualizó la frase Bright music for dark times, para darle vida a su tercer EP Adapt. Cuatro canciones profundamente introspectivas en las que nos habla de sus angustias filosóficas sobre el miedo con «Juan Sant», en el desapego emocional y el dolor de la partida en «A.R.P» y «Ceremony», y la impaciencia de querer escapar constantemente en «I Wish I had a Hat». Todo esto cobijado por una producción enteramente suya y enteramente libre de sintetizadores y arpegiadores de ensueño, a veces minimalistas y que logran crear un aura de trance psicológico abstracto y distorsionado pero encantador. Un trabajo que vale la pena escuchar en noches existenciales mirando al techo, olvidándose de todo lo demás. —Sebastián Narváez Núñez

Escúchalo aquí.

Jardín

Gabriel Garzón-Montano

(Estados Unidos)

Este primer álbum de larga duración está completamente escrito, producido y ejecutado por este chico de Brooklyn con herencia franco-colombiana y es su primer lanzamiento en Stones Throw Records. Garzón-Montano ha demostrado no ser un artista monocromático de hits formulados a pesar de haber sido sampleado por Drake en su álbum de un amenazante título largo. Su acercamiento al soul, al R&B y al hip-hop es elegante y ocurrente, de la misma manera a la que se acerca a la cumbia y a otros ritmos latinos que complementan su identidad artística. Si hubiera un heredero de D’Angelo en el universo, Garzón-Montano sería, sin duda, un candidato digno de recibir ese título nobiliario. —Raquel Miserachi

Escúchalo aquí.

Ash

Ibeyi

(Cuba/Francia)

Cuando las hermanas Lisa-Kaindé y Naomi Díaz debutaron en 2015 con su disco homónimo, lograron un impacto inmediato. Su sonido basado en armonías generadas por sus voces, y que alternaban con cantos en yoruba ejecutados a través de arreglos minimalistas, sugería miles de posibilidades dentro de su belleza. Ash las vio despegar a hacia varias de esas vertientes, logrando grandes momentos: de la introspección en tracks como “Waves”, o el júbilo de “Me Voy”, a la abstracción de “Numb.” En Ash escuchamos esperanza dentro de la desolación, así como sus manos tratando de alcanzar nuevas costas y hacerse de nuevo aliados, lo que implica un diverso reparto que incluyó a Kamasi Washington, Mala Rodríguez, Meshell Ndegeocello y Chilly González. El disco incluía un sentir especial a través de de un himno llamado “Deathless,” expresando la unión entre los oprimidos convertida no solo en mecanismo de supervivencia, sino en ser invencible. No importa que los gigantes traten de aplastarnos, podemos ser el héroe de la persona a nuestro lado y viceversa. —Marcos Hassan

Escúchalo aquí.

Tastes Like LA

Las Cafeteras

(México/Estados Unidos)

El movimiento de renovación de la música afro-mexicana y ritmos asociados al son jarocho, aunque se ha mantenido modesto en su alcance, es vigoroso en su propuesta. Desde Xalapa, Veracruz con un grupo como Sonex o en Los Ángeles con La Santa Cecilia o incluso Chicano Batman, hasta Lila Downs. Las Cafeteras es uno más de estos actos de California que navega con doble bandera, pero también representa una nueva generación de músicos apropiándose de lo que les corresponde por derecho, demostrando que lo saben tocar mejor que nadie. En Tastes Like LA Las Cafeteras entregaron el testimonio más hermoso de lo que significa ser mexicano-americano que se haya escuchado en muchísimos años, un disco que trata su herencia cultural y musical con verdadero amor, la renueva y la adapta a la realidad del chicano millennial. Pocas veces un estándar como «This Land Is Your Land» había recibido una bocanada de aire fresco tan necesaria como la versión incluidad en Tastes Like LA, apoderándose a través de la música del futuro de su comunidad y de su identidad colectiva. Y el sencillo «If I Was President», también es uno de los más poderosos ejemplos del poder de la música en el contexto multicultural de la banda. Tastes Like LA te hace vibrar en el corazón y te devuelve la fe en la humanidad. —Feli Dávalos

Escúchalo aquí.

