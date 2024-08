Ocho fiestas para mover la pelvis este fin de semana

Si todavía no se le han acabado las vacaciones, o si simplemente quiere aprovechar la energía entrante del nuevo año, acá le tenemos una selección de farras bien chimbita para que después no diga que no le avisamos.

Fiestas para todos los oídos y preferencias: una muestra gráfica mexicana, clásicos de la música del año 2000, mucho techno, farras donde los vinilos son los protagonistas del beat, salsa, ritmos africanos, caribeños y latinoamericanos que van desde lo cundiboyacense hasta lo brasilero.



¡Anímese y caiga!

Videos by VICE

Muestra de gráfica mexicana: La muestra de gráfica mexicana se compone de una serie de trabajos realizados en diferentes técnicas de artistas e ilustradores mexicanos. La técnica de impresión es Gliceé, que no es más que una forma de imprimir en altísima calidad y en papeles artesanales o procesados. La muestra va a estar acompañada por los beats de Mateo Rivano, aka DJ Barba Roja, quien nos deleitará con una selección de música de la República mexicana.

Old is good: Clandestino presenta una fiesta pensada para los que ya están en el tercer piso y, sin remordimiento, quieren perder la cabeza en una noche en la que la protagonista es la música de la década del 2000.

¡Caiga y reviva los clásicos!

¿Dónde? Clandestino – Calle 82 # 12 – 50

¿Cuándo? 8 p.m

¿Cuánto? Por confirmar

Viernes 12 de enero

BAUM 027 w/ Agents Of Time: Baum reúne este sábado en un mismo espacio a Agents of Time, acompañados del sonido de Memek, Julian Peña, Sebastian Ortiz y Stav.

Imperdible.

¿Dónde? BAUM – Calle 33 #6—24

¿Cuándo? 11pm

¿Cuánto? Preventa, 30k. Taquilla, 40k.

Vinilísima: Una fiesta con cuota loca y extranjera en la que el vinilo es el centro de atención. Dom Caiaffo viene desde Porto Alegre, Brasil, donde fue fundador de la fiesta VooDoo e hizo parte del colectivo Futuráfrica-Afrobraziliangrooves y otros proyectos volcados hacia la música africana, caribeña y latinoamericana. La cuota local está a cargo del guaquero BarbaRoja con su siempre impredecible set de vinilos y junto a él estará el viejo Dirty como anfitrión y maestro de ceremonia.

¿Dónde? Latino Power- Calle 58 #13-88

¿Cuándo? 9:30 pm

¿Cuánto? 10k

Opening 2018 OCTAVA: Este viernes, OCTAVA abre sus puertas. Una noche a ritmo de Pao Calderón, Almma y Dani M, acompañados del sonido de John Dope y Harvey Tie.

¿Dónde? OCTAVA – Carrera 8 # 63—41

¿Cuándo? 9 pm.

¿Cuánto? 20k, antes de las 12 am.



Sábado 13 de enero

Los Vinileros del Trópico (Brasil-Boyacá-Bogotá): Esta es una cofradía que gira entorno al hipnotismo de las vibraciones producidas por el arrastre de la aguja arando en los surcos sónicos del vinilo. Esta congrega a quienes mezclan sus mejores pócimas de encantamiento en la comarca de Teusaquillo-Chapinero con Dom Caiaffo de Brasil, Garnnika de la región cundiboyacense y Pinche Dj de la localidad de Suba, sin dejar a un lado el sonido de Combo TLB Records.

¿Dónde? *Matik-matik* — Carrera 11 # 67-20

¿Cuándo? 10 pm

¿Cuánto? 10k



Mansvr / Dj Gelato / Galletas Calientes / Kammy Ranks: Sábado de residentes en Videoclub: Dj Gelato y Mansvr en el X, Galletas Calientes y Kammy Ranks en el Bar.

¿Dónde? Video Club—Calle 64 #13-09

¿Cuándo? 10 pm

¿Cuánto? 25k hasta la 1am, 35k hasta el cierre.

Salsa vs. Dancehall: Dos de los ritmos con más sabor se ponen a disposición para que usted pierda el control de su cuerpo. Todo a cargo de Dj. Simón de Radio Rebelde.

¿Dónde? Cine Tonalá—Carrera 6 # 35—37 (Barrio La Merced)

¿Cuándo? 10 p.m

¿Cuánto? 10k