Siete mixtapes esenciales de Lil B para volverte uno de sus iniciados

Aunque el legado de Lil B como rapero singular y vidente de los deportes ha quedado grabado en piedra, las obras que influyeron a todos, desde Lil Yachty hasta Kendrick Lamar (no es una coincidencia que el único rapero en ganar un Pulitzer cite a B como su héroe), no estuvieron disponibles masivamente por un largo tiempo. Anteriormente, la prolífica producción de BasedGod estaba exclusivamente en manos de la distribuidora de mixtapes DatPiff, con algunos de sus discos de larga duración disponibles en la tienda de iTunes y varios sencillos más disponibles sólo a través de su canal de YouTube. Estas importantes influencias musicales corrían el peligro de perderse en el olvido, pero algo sorprendente sucedió la semana pasada cuando estos proyectos aparentemente impensables (hay muchas mezclas de samples y ritmos reutilizados en estas cosas) empezaron a aparecer lentamente en los servicios de streaming.

Ahora, gran parte de la obra de Lil B está aquí para que la escuches en streaming con su autorización. Es una cantidad abrumadoramente grande de material, con muchos álbumes que contienen más de 90 minutos de música. Si bien, con el tiempo, te acostumbrarás a consumir esa música atemporal y libre, mezclada creativamente de forma masiva, en un inicio no todos los oídos estarán en sintonía con la música de B. Aquí hay una introducción a las canciones básicas de Lil B, las que resumen mejor sus múltiples facetas y demuestran cuánto del panorama moderno del rap está hecho a su imagen.

6 Kiss (2009)

Siendo uno de los primeros lanzamientos formales de B, 6 Kiss muestra una confianza sorprendente al incorporar texturas irregulares desde el punto de vista inocente y optimista de B. También es donde el arquitecto del cloud rap, Clams Casino, comenzó a trabajar con BasedGod, además sus ritmos para «I’m God» y «What You Doin» todavía están muy adelantados a su tiempo. A cualquier persona que dude de que B puede rapear de verdad cuando le de la gana, ponle el sample «B.O.R.» de Imogen Heap.

Blue Flame (2010)

Con su eclecticismo casual y despreocupado, Blue Flame da origen al modelo para muchos de los proyectos futuros de B. La pseudo caricatura aggro-rap de Rick Ross/Waka Flocka que lo hizo famoso aparece por primera vez aquí en éxitos destacados como «I’m Paris Hilton» y «Mel Gibson», que contienen todos las improvisaciones que tanto hemos llegado a amar (u odiar). Por supuesto, también está el éxito viral «Wonton Soup» («bitches suck my dick cause I look like J.K. Rowling» [las perras me chupan el pito porque me parezco a J.K. Rowling]) y las incursiones en el estilo boom bap («Blue Flame Remix») y los ritmos sureños («The Based Bible»).

Red Flame (2010)

Personalmente, diría que Red Flame es el álbum definitorio de Lil B. Tiene el estilo de Wayne en su despreocupación punk y su ingenio estructural, experimentando con diferentes estilos durante sus primeros dos tercios antes de terminar con un EP que es una trampa gloriosamente ultrajante y singular. Ambos lados son magníficos, con B adoptando la música de Jay Electronica y Andrea Bocelli (sí, en serio) en esa primera parte y luego adoptando las identidades de los presidentes y las estrellas del pop en la parte culminante. Red Flame es una experiencia que debes escuchar para poder creerla.

Rain in England (2010)

Rain in England, el elemento más auténtico y #rare [raro] en la obra de B sin lugar a dudas, genuinamente no tiene precedentes: un conjunto de extensos paisajes sonoros y ambientales, de producción propia, sobre los cuales BasedGod deja fluir su estilo libremente, hablando de la espiritualidad, el amor y la vida misma. Es posiblemente el álbum de hip hop new-age más conocido del mundo. Los tópicos de B son menos egocéntricos que, por ejemplo, los de J. Cole debido a su capacidad infantil de maravillarse ante la existencia de la humanidad (“birth is so amazing» [el nacimiento es tan sorprendente], «women are so beautiful» [las mujeres son tan hermosas]). Rain in England es el sonido del descubrimiento del lado bueno de la vida en tiempo real.

I’m Gay (2011)

El título conocido en todo el mundo del rap, I’m Gay, es lo más cerca que Lil B ha estado de hacer un verdadero álbum de rap con consciencia debido a sus temas de esclavitud mental y su trabajo artístico referenciando a Marvin Gaye. Sin embargo, conserva un sesgo: los samples oscuros abarcan todo, desde los Slowdive y Spirited Away, pasando por los Goo Goo Dolls, hasta el famoso ídolo japonés Yukiko Okada. La mezcla relativamente corta e impecable del álbum (se comercializó como un LP en lugar de un mixtape) lo hace accesible para los neófitos, y cuando tienes aquí música tan trascendente como «Unchain Me» producida por Clams Casino, I’m Gay es una recomendación fácil.

God’s Father (2012)

Si Red Flame es el clásico accidental de Lil B, entonces God’s Father es su obra maestra intencional. Es un viaje continuo de dos horas a través del mundo de B, esto gracias a una secuencia cuidadosa y algunos aspectos destacados genuinamente icónicos. Aquí tenemos «I Own Swag», el track contra David Banner que sobrevivió al altercado para convertirse en el origen del paso del cooking dance. También tenemos «I Love You», la expresión más conmovedora de aceptación y alegría en el catálogo de B. En medio está un rap DIY que es emocionante, relajante, divertido y extrañamente revelador, al igual que la vida misma.

Hoop Life (2014)

Hoop Life es un tipo de álbum conceptual, con temas en torno a la NBA y el amor de Lil B por el baloncesto. Ese enfoque se extiende a la música, gran parte de la cual tiene el estilo de la música post hyphy del área de la bahía que es tan cálida y acogedora como un día de verano. Esta consistencia sólo se ve interrumpida por el monumental tema contra Kevin Durant, “Fuck KD», canción que (quizás) dio origen a los Golden State Warriors tal como los conocemos hoy en día. Es irónico que el álbum más asociado con el implacable hábito de maldecir de BasedGod sea también uno de sus lanzamientos más amigables en general.

