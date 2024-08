Siete muertes por enfermedades relacionadas con el vapeo.

Artículo publicado originalmente por VICE Estados Unidos.

El 6 de septiembre, los funcionarios federales de salud advirtieron al público que una misteriosa enfermedad relacionada con el vapeo había matado a cinco personas en los Estados Unidos. Funcionarios de Kansas confirmaron el 10 de septiembre que una sexta persona había fallecido y el 17 de septiembre autoridades de salud de California dijeron que una séptima persona había muerto de una enfermedad relacionada con el vapeo. Se sospecha que hay al menos 450 casos de enfermedades asociadas con el vapeo en hospitales de 33 estados y los números continúan aumentando.

Videos by VICE

Los hospitalizados son en su mayoría jóvenes sanos, y fueron ingresados con síntomas iniciales de fiebre y náuseas, los cuales escalaron a tos, dolor en el pecho y dificultad respiratoria. Entre las primeras cinco muertes reportadas, todos habían vapeado, ya sea marihuana, nicotina o una combinación de ambas, en los últimos 90 días; la mayoría había vapeado mucho más recientemente.

Los casos representan un pequeño porcentaje de la población que practica el vapeo, pero la gravedad de la enfermedad, que parece una neumonía viral o bacteriana, pero no lo es, preocupa a los investigadores. (Un texto publicado en la revista médica The New England Journal of Medicine declaró que “claramente hay una epidemia que exige una respuesta urgente”, y que los médicos “deberían desalentar el vapeo en sus pacientes”).

Los médicos han descrito “lesión pulmonar severa” y en la muerte de un paciente mayor, una “hospitalización larga y complicada”. Una crónica de un paciente en The Washington Post relata que pasó de sentirse enfermo a estar “en la antesala de la muerte” en solo dos días; seis semanas después de salir del hospital, el ex excursionista de 20 años todavía tiene disminuida su capacidad pulmonar y tiene problemas con su memoria a corto plazo. Los médicos no están seguros de que alguna vez llegue a recuperarse por completo.

Si bien las autoridades han publicado estudios de casos que describen un trastorno pulmonar agudo observado en personas que utilizan vaporizadores, su causa exacta sigue sin ser clara. No se ha vinculado a un producto o dispositivo específico; los investigadores tampoco están seguros de si se trata de un fenómeno nuevo o algo que apenas están reconociendo, aunque los detalles apuntan a la primera opción.

Como usuario exigente, ¿cómo puedes saber si estás vapeando responsablemente? Preguntamos a los expertos.

¿Estoy a salvo si evito vaporizar THC?

No. “Muchos casos, pero no todos, han estado relacionado con productos que contienen THC”, dijo MeiLan K. Han, profesora de medicina interna en la División de Medicina Pulmonar y de Cuidados Intensivos del centro médico Michigan Medicine y directora del Programa Michigan Airways. Ella señala que las pruebas de la Administración de Alimentos y Medicamentos mostraron acetato de vitamina E, un aceite derivado de la vitamina E, en los productos de marihuana vapeados por personas que enfermaron. Ese aceite podría estar causando inflamación pulmonar, dijo. Pero no todos los que se enfermaron reportaron haber usado dichos productos y algunos solo usaron productos de nicotina. ”En este momento no hay un tipo de vapeo ‘seguro’ garantizado”, dijo Han.

¿Cómo puedo saber si mi vaporizador es seguro de usar?

La FDA ha advertido a los usuarios de vaporizadores contra la compra de productos “en la calle” o de aquellos que han sido mezclados o manipulados, lo que implica que los productos “acreditados” son más seguros. Pero como señaló Buckles, “No hay regulación o control de estos fabricantes o tiendas de vaporizadores, por lo que no hay forma de saber si un dispositivo o líquido proviene de un ‘lugar acreditado’”. Esto significa que incluso si utilizas un vaporizador muy fino que compraste legalmente en Los Ángeles, no hay garantía de que puedas escapar de esta misteriosa enfermedad. En junio de 2017, la administración Trump retrasó cuatro años la aplicación de las leyes para la industria de los cigarrillos electrónicos, que entrarán en vigor en 2022, aunque un caso judicial podría reducir ese plazo.

Vapeo varias veces al día. ¿Debería dejar de hacerlo?

“Sí, deberías dejarlo de inmediato”, dijo Deborah Buckles, directora del Programa de Tratamiento del Tabaco en el Centro de Cáncer Melvin y Bren Simon de la Universidad de Indiana. Debido a que los investigadores no han identificado la fuente del trastorno pulmonar, dijo, en este momento lo mejor es simplemente no vapear. Los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades dijeron el viernes que recomiendan no vapear mientras la investigación está en curso.

Pero soy adicto a la nicotina y el THC me ayuda a dormir. ¿Los cigarrillos son menos riesgosos que los vaporizadores?

Los cigarrillos son malos para la salud, como bien sabes. “Los cigarrillos conllevan sus propios riesgos, ya que aumentan las probabilidades de desarrollar cáncer de pulmón, enfermedades cardíacas y una serie de problemas pulmonares más”, dijo Han. “La conclusión es que los pulmones no fueron diseñados para respirar otra cosa que no sea aire limpio. Cualquier otra cosa que no sea eso es un riesgo potencial para la salud”.

Los riesgos para la salud de los cigarrillos son bien conocidos. En este momento, los riesgos de los vaporizadores aún no se comprenden bien y esa falta de información va más allá de actual brote de enfermedades. Esto se debe a que los cigarros electrónicos son un fenómeno relativamente reciente. Considerados como una alternativa más segura ante los cigarrillos, fueron llevados al mercado con muy poco estudio científico; hay muchas incógnitas sobre ellos, y cuanto más los estudian, menos seguros parecen ser.

“A los propietarios de tiendas de vaporizadores y a los fabricantes de cigarros electrónicos les gusta decir que son útiles para dejar el cigarrillo”, dijo Buckles, “Sin embargo, no hay evidencia en este momento que indique que esto sea cierto”. La FDA regula los vaporizadores como productos de tabaco y no los ha aprobado como productos para dejar el cigarro ni alguna otra cosa similar.

La conclusión es que actualmente hay una epidemia de enfermedades relacionadas con el vapeo; más allá de ese riesgo, la inocuidad a largo plazo del vapeo está lejos de ser algo seguro. Ante esas incertidumbres, regresar al mal que conoces, los cigarrillos, puede parecer más seguro. Pero a la larga, esa también es una mala idea. “Los cigarrillos ciertamente no son seguros”, dijo Buckles. “Hay 69 agentes conocidos o sospechosos por causar cáncer en cada cigarrillo”.

No es por ser completamente aguafiestas, pero olvidarte de fumar y vapear es prácticamente la única solución. “La ruta más segura son los medicamentos para dejar de fumar aprobados por la FDA”, dijo Buckles, refiriéndose a opciones como los chicles, parches, aerosoles nasales y pastillas. “Y actualmente hay 7 en el mercado. Sabemos que estos medicamentos son efectivos y seguros. La forma más efectiva y segura de dejar de fumar es combinar el uso de medicamentos y la asesoría”. En cuanto a la dosis de THC, tiene otras opciones, probablemente más seguras, que incluyen productos comestibles, bebidas y otras cosas que no involucran la ignición e inhalación de productos químicos.