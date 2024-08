El significado de los videojuegos en los templos budistas de Tailandia

Este artículo fue publicado originalmente en Waypoint, nuestra plataforma dedicada a los videojuegos.

Un zombie se levanta de su tumba. Sus brazos marchitos se enredan con los cables de los teclados y los computadores portátiles, sosteniéndolo a la tierra. Sus ojos hundidos y dientes amarillos miran fijamente al espectador.

Videos by VICE

El zombie es solo una parte de un póster del One Pillar Pavilion, un templo budista en Hanoi. Dividida en paneles como un cómic, la pancarta representa las consecuencias kármicas de varias acciones. Las personas que se burlan de Buda enloquecen. Aquellos que trabajan diligentemente renacen con mejores circunstancias.

¿Y el zombie? Está con un grupo de jugadores en un café internet, gritando a las pantallas de los computadores.

«Pierde el tiempo jugando juegos», advierte el cartel, «Apenas renaces en la vida humana».

El cartel en cuestión. Foto: Robert Rath | Waypoint

Los periodistas de videojuegos han estudiado íntimamente la reacción del cristianismo a los juegos, desde los desarrolladores religiosos que co-optaron el medio hasta los grupos evangélicos que los condenan como una herramienta de Satanás. Pero se ha enfocado menos en cómo otras creencias se involucran y, en ocasiones, chocan con los videojuegos.

Lo cual es extraño. Los juegos, después de todo, son un fenómeno global. Después de haber viajado mucho por Asia, aún no he encontrado un país donde los juegos no sean comunes. He conversado sobre Overwatch con guías turísticos en Vietnam y he visto monjes jóvenes jugar Candy Crush en Tailandia. En Namche Bazaar, una ciudad de suministros situada a 3.439 metros de la región de Khumbu en Nepal, conocí a un joven que juega Clash of Clans. Los nombres de los juegos para celulares se adaptan bien a la vida que se emplea caminando entre los pueblos de las montañas.

Pero la primera vez que detecté una reacción religiosa a los videojuegos fue viendo este afiche vietnamita. Intrigado, comencé a profundizar, leyendo comentarios en Internet sobre monjes adictos al celular. Estudié entrevistas del Karmapa Lama, el segundo Lama mejor calificado en el budismo tibetano, y un ávido jugador de los First Person Shooter.

Sin embargo, ninguno de estos proporcionó una discusión sólida sobre cómo los videojuegos interactúan con el budismo. ¿Qué tan difícil fue la reacción de los monjes? ¿Hubo realmente una epidemia de monjes adictos a los juegos? ¿La experiencia de los juegos había cambiado la forma en que estos estudiosos budistas percibían el Noble Camino Octuple?

Para obtener respuestas, fui a Wat Chedi Luang en Chiang Mai, Tailandia.

Foto: Robert Rath | Waypoint

El Wat o templo, es un sitio histórico de siete siglos de antigüedad. La piedra angular de la altísima estructura piramidal fue puesta en el siglo XIII, pero un terremoto en 1545 tumbó la mitad superior de la estructura, dejando la construcción original como una ruina pintoresca.

A pesar de que sus días de gloria ya pasaron, Wat Chedi Luang sigue siendo uno de los templos más grandes de la segunda ciudad más grande de Tailandia. Sus estructuras más nuevas son un centro de culto, estudio y divulgación sobre la enseñanza budista.

Todos los días, el templo organiza un programa llamado «Monk Chat», donde los extranjeros pueden hacer preguntas sobre el budismo y permitir que los monjes practiquen inglés con un hablante nativo.

Durante los dos días siguientes, hablé con tres hombres en diferentes fases de la vida de un monje— un monje practicante, un novato y un exmonje— sobre cómo los juegos se entrelazan con un estilo de vida de budismo dedicado.

Aunque esperaba cierta resistencia a hablar de videojuegos, me encontré, en cambio, a tres hombres con opiniones profundas y consideradas sobre el papel que tienen las enseñanzas de Buda en un mundo tecnológico, y cómo nuestra era interconectada influye en el intento de vivir una vida de atención plena y meditación.

«Los videojuegos distraen a los monjes jóvenes, y [estos] causan problemas», respondió Veerayuth Pongsiri, un exmonje que ha seguido sirviendo en el templo como laico. Él señala que, en su mayoría, son los monjes novatos los que juegan juegos, lo que tiene sentido, ya que a menudo estos entran en la vida monástica cuando son niños. Los novatos tienen entre siete y diecinueve años y, como muchos jóvenes, pueden carecer de control de los impulsos. «A veces tienen diez años y su madurez no es suficiente».

«Los videojuegos distraen a los monjes jóvenes, y [estos] causan problemas»

Para Pongsiri, la epidemia de novatos que juegan demasiados juegos es muy real. Pero en lugar de arriesgarse a un castigo kármico, como se muestra en el afiche de Vietnam, lo ve como una amenaza para sus estudios.

«Este [período de vida monástica] es su tiempo para practicar la meditación», dice. «Si el joven monje presta atención a un juego dos horas al día o cinco horas al día, es menos tiempo para aprender la enseñanza budista. Él no puede administrar el tiempo».

Sin embargo, Pongsiri también señala que puede ser un problema de convicción personal. En Tailandia, la vida monástica no es un compromiso de toda vida. De hecho, la mayoría de los novatos eventualmente dejarán su vida de monje. Y un gran número, particularmente de niños de aldeas rurales entran a ser monjes porque esto es una oportunidad de educación. Para los estudiantes con talento, la vida monástica puede abrir camino hacia un título de maestría o un doctorado, no solo en estudios budistas, sino también en inglés. Estos novatos con mentalidad educativa, dice, están más interesados en los beneficios prácticos de la vida del templo que en cualquier tipo de camino religioso.

«Estudian poco a Buda. Usan la religión budista como una escalera hacia otra educación», dice. «Cantan y hacen meditación sentados, pero no entienden». Esos novatos, afirma, son más propensos a ceder a la tentación y jugar Realm of Valor entre clase y clase.

Pero Pongsiri no está en contra de los juegos. De hecho, él piensa que está perfectamente bien para los monjes jugar. [Los juegos] pueden ser relajantes e incluso beneficiosos, ya que les permite conectarse con jóvenes ajenos a su vida monástica.

«En mi opinión, si juega una hora al día, está bien», dice. «Pero solo una hora. ¿Qué piensas?»

Triphop Suttarchai. Foto: Robert Rath | Waypoin

Al otro lado de la mesa, Triphop Suttarchai, un monje novato vestido con túnicas cian, mueve la cabeza como diciendo más o menos. «Una hora y media», contesta.



Suttarchai entró en el monasterio a los catorce años, cuando su madre notó su interés en el budismo. Después del período estándar de tres meses—un servicio, se dice, que todos los hombres tailandeses deberían hacer— decidió quedarse para ganar más atención plena y restringir su naturaleza crítica.

Ahora con veintiún años, podría ser nombrado como monje con todas las de la ley, pero ha decidido esperar hasta que haya aprobado una serie de extenuantes exámenes religiosos. Hacerlo le dará un raro honor: un reconocimiento por parte del propio rey, que sigue siendo una figura venerada en Tailandia.

De hecho, mientras nos sentamos a discutir sobre videojuegos, podemos escuchar el zumbido del canto desde el templo principal. Los monjes están preparando un ritual que marca el primer aniversario del rey anterior, la muerte del rey Bhumibol. Un año más tarde, todavía cuelgan retratos de seis metros de alto y decoraciones de luto en todos los edificios públicos.

Según Suttarchai, no es raro ver monjes jugando con celulares, computadores portátiles o incluso en un gamepad. Uno de sus amigos, dice, sufrió académicamente porque pasó demasiado tiempo jugando videojuegos de fútbol en vez de estudiar.

De hecho, Suttarchai solía ser un fanático del juego online japonés de RPG Dragon Nest, pero lo dejó porque estaba interfiriendo con sus estudios.

Práctica de conversación en inglés. Foto: Robert Rath | Waypoint

«Es de pelea», dice. «Destruyes para pasar más niveles. Pero, dejé de jugar durante tres o cuatro años. Mientras quiera jugar [ese juego], pierdo mi tiempo. Quiero ser el número uno, pero no puedo permitir que el juego controle mi vida».



«No significa que no podamos jugar el juego», aclara. «Jugar un juego está bien para relajarse».

Pero muchos exageran, afirma. «Uno de mis amigos hizo un informe sobre la cantidad de horas que los monjes pasan en Facebook y en teléfonos inteligentes. Dijo que era mucho».

Sin embargo, señala que, incluso para los monjes, las reglas budistas no son necesariamente una prohibición general de comportamientos. La prohibición de beber no se trata tanto de evitar el alcohol, sino más de garantizar que una persona pueda mantener su atención y controlar sus propias acciones. Sin embargo, un monje cruza una línea cuando no puede dejar de jugar o comienza a proyectar su felicidad en un juego. «Tu felicidad no depende de nada externo. No le das la llave de tu felicidad a nadie más».

Pongsiri, el exmonje, está de acuerdo. El peligro de jugar un juego no es el juego en sí, sino el deseo que puede causar —ya que en el pensamiento budista, el deseo es la causa del sufrimiento— «Si pierdes o ganas, vas a querer hacerlo una y otra vez. Siempre estarás pensando en el juego. Si te aferras a esa mentalidad, causas sufrimiento mental o físico».

El peligro de la competencia y el deseo es la razón por la cual a los monjes generalmente no se les permite practicar deportes —aunque, para ser honesto, he visto a más de unos pocos novatos jugando juegos de fútbol escondidos—. Los deportes ofrecen muchos beneficios, ambos están de acuerdo, pero si estos se enfocan demasiado en ganar o generar malos sentimientos, pueden dañar los intentos de llegar a la iluminación.

Foto: Robert Rath | Waypoint

De hecho, el propio Buda rechazó los juegos por exactamente la misma razón, haciendo una lista de los juegos que no jugaría porque eran una pérdida de tiempo mejor invertida en la búsqueda de la iluminación. Curiosamente, sin embargo, los monjes con los que hablé nunca habían oído hablar de esto, o al menos, lo conocían con un nombre diferente al título común en inglés de «Buddha Games List».

Sin embargo, tanto Pongsiri como Suttarchai también argumentaron que el deber de un monje no es aislarse, sino aprender sobre el mundo para que puedan ayudar a difundir el mensaje de Buda. La mayoría de las personas, después de todo, no viven como monjes, y el clero budista debe reunirse con ellos en sus propios términos. Por lo tanto, el conocimiento sobre los juegos puede ayudar a un monje a conectarse con los jóvenes y crear un mensaje que ayude a las enseñanzas de Buda.

Mientras discutía esto, mencioné una teoría personal de las mascotas: que la reaparición en un FPS de multijugadores refleja el ciclo budista de la muerte y el renacimiento. Todo el mundo comienza un partido habitando un avatar, y no importa cuántas veces muera ese avatar, el jugador —o en términos budistas, la conciencia—renace en otra forma, conservando el conocimiento que adquirió antes de la muerte.

«Si vamos así, estamos por el camino equivocado, la gente te dispara», dice Pongsiri, indicando un camino con su mano. «Entonces vas por otro camino después del renacimiento, esto es bueno para aprender. Este es el beneficio del juego, podemos aprender «.

Suttarchai está de acuerdo en que, teóricamente, esta podría ser una forma de enseñar la reencarnación. «En el juego, simulas y practicas en tu mente. La última vez que hiciste mal, tuviste que corregirlo y tomar otro camino».

Por supuesto, eso significaría usar un juego violento para enseñar una religión no violenta, pero parece que esto puede no ser una barrera en absoluto. Como se mencionó, la segunda máxima autoridad en el budismo tibetano, el Karmapa Lama, cree que los juegos de FPS son una forma segura de descargar la agresión sin lastimar a nadie.

Pero cuando se les preguntó a los monjes si matar en el juego causaba daño kármico al jugador, los monjes tuvieron una respuesta matizada.

«Depende de tu intención», dice Suttarchai. Explica que para que un asesinato tenga consecuencias kármicas, el acto debe cumplir una serie de requisitos previos. Primero, el objetivo debe estar vivo, y segundo, tú debes entender que está vivo. Tercero, tienes que intentar matarlo y hacerlo con la intención de dañar. «Así que creo que jugar un juego no afecta el karma, ya que no están vivos».

Foto: Robert Rath | Waypoint

Pero pueden causar apego, advierte. Entonces, si te acaloras en un partido y comienzas a jugar con la intención de lastimar a otro jugador, eso puede afectar tu propia alma. En otras palabras, jugar un juego no es pecaminoso, pero matar o sabotear a otros jugadores porque sím puede serlo. Y, por supuesto, si Grand Theft Auto acostumbra a un jugador al crimen y la crueldad, eso tendrá consecuencias kármicas.

«Robas autos en el juego y luego robas un automóvil real», dice Suttarchai.

Estados Unidos y Tailandia son mundos aparte. Sin embargo, es reconfortante saber que, incluso aquí, GTA es el símbolo de la preocupación moral.

Con esta apertura, les mostré el cartel de «jugador zombie» de Vietnam y les pedí que me lo explicaran. ¿Qué significa que los jugadores adictos «renacerán difícilmente en una vida humana»?

Cuando Suttarchai vio la foto, retrocedió y gimió. Pongsiri siseó. En el Sudeste Asiático, las representaciones de sangrientos castigos kármicos no son una broma. Después de la reacción inicial, ambos se acercaron y estudiaron cada detalle, fascinados.

Suttarchai negó con la cabeza. «Este es el budismo Mahayana», dijo, en el mismo tono que usarías para disculparte por un primo excesivamente evangélico. «Es diferente. Nosotros somos budistas Theravada».

Pero él trató de explicarlo lo mejor que pudo. En el budismo Theravada, dijo, las personas pueden renacer en formas humanas más elevadas o formas animales inferiores dependiendo de su karma. El renacimiento animal parece extraño a los extranjeros, pero tiene un sentido lógico en la concepción budista del alma.

Los budistas siguen los Cinco Preceptos: una orden de abstenerse de dañar a los seres vivos, el robo, la mala conducta sexual, la intoxicación y la mentira.

Cada vez que alguien viola los Cinco Preceptos, explica Suttarchai, pierde el veinte por ciento de su alma, volviéndose menos humano y más animal. Los animales no tienen sabiduría o atención plena. Matan y roban sin remordimiento, haciendo lo que sea necesario para obtener lo que quieren. Los humanos solo están por encima de esto porque tienen sabiduría y son conscientes de sus acciones y comportamientos. Descartar esa atención plena, dice, es lo que hace a alguien menos que un humano.

La conclusión es que los adictos al juego no se levantarán como zombis, sino que podrían renacer con un alma incompleta que es menos capaz de alcanzar la iluminación.

Foto: Robert Rath | Waypoint

El canto rítmico llevó a nuestra charla a un cierre. En el principal wat, los monjes comenzaron un ritual para conmemorar el aniversario de la muerte del rey Bhumibol. Mientras me doy la vuelta, viendo a los monjes y los oficiales vestidos de blanco llorar a su amado monarca, todavía estoy insatisfecho con mis respuestas.

Gracias a Pongsiri y Suttarchai, tengo una idea de lo que piensan los monjes de otros monjes jugando juegos, pero ¿qué pasa con la gente con la que trabajan estos monjes?

Al día siguiente, regreso al templo y encuentro a Phra Artit Dhammabani, una persona que parece hecha a la medida para responder a esta pregunta. Dhammabani es una nueva raza de monje interconectado. Usa Facebook y Twitter para enseñar sobre el budismo y darle a los extranjeros una ventana a la vida monástica. Al igual que Pongsiri y Suttarchai, cree que los videojuegos no son un problema en el monasterio, siempre y cuando los monjes no pasen demasiado tiempo con ellos.

Pero a medida que habla sobre las maravillas y los peligros de los juegos, sus palabras comienzan a acelerarse como un tren que sale de la estación, lo suficientemente rápido como para tomar apuntes.

«Los juegos te pueden dar vida, comunidad, felicidad», dice. «Puedes obtener beneficios … si puedes manejarte a ti mismo, a tu vida, a tu juego».

Pero, aconseja, lo importante que es que los jugadores no se aíslen.

Foto: Robert Rath | Waypoint

«Si ya no te importa comer, dormir, bañarte … no estás viviendo el presente, estás viviendo en el juego. Tú eres la única persona en ese mundo «.

Dhammabani también advierte sobre la sensación ilusoria de los juegos de logros proporcionados. «Piensas: si puedo llegar a la meta, puedo ser feliz. Puedo ser un ganador «, dice. «Pero pierdes tu salud, estudio, familia, y un día cuando regreses [te preguntarás]: ¿qué estoy haciendo?»

Pero para cualquier persona perdida en ese aislamiento del juego, dice, que todavía hay esperanza de llegar a otros.

«Si estás solo en el juego, puedes volver», dice. «Juega con tus amigos y familiares, ellos te entenderán y te amarán».

Incluso podrías decir que es como regresar entre los muertos.