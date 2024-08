Sigourney Weaver, una villana ancestral para The Defenders

El demonio ciego de la Cocina del Infierno; la detective listilla y con fuerza sobrehumana; el honrado exconvicto de Harlem cuya piel es irrompible; y el chaval del puño brillante adiestrado durante años en una montaña mística de nombre impronunciable. Ninguno de estos cuatro vigilantes de New York buscaba compañía para resolver sus altruistas cruzadas personales, pero el más siniestro horizonte de sucesos les acaba de plantar delante una causa común por la que sumar sus poderes. Esa causa tiene una sombra alargada y un nombre propio: Alexandra.

Los acordes de guitarra del Come as you are reverberan en un vagón de metro, vemos a nuestros héroes agotados en sus asientos y enseguida nos damos cuenta de que pocas melodías servirían mejor para describir The Defenders . La letra de la vieja canción de Nirvana habla de significarse por lo que cada uno es, de tomar decisiones con rapidez, y apela también a antiguos enemigos, todo ello sobre un poso musical de épica enrarecida, distraída.

En la nueva serie-evento de Netflix, tanto Daredevil como Jessica Jones, Luke Cage e Iron Fist son fieles a sus propios códigos, pero se ven forzados a unir fuerzas con urgencia y pese a sus voluntades individualistas, con tal de plantar cara a una enemiga ancestral, de naturaleza completamente insondable. La villana Alexandra, a la que da vida con aire implacable la legendaria Sigourney Weaver, la eterna rival de Alien, es un personaje del todo enigmático, que parece salido de las nieblas del tiempo. Alexandra es una mujer sofisticada y poderosa que conoce el arte de la guerra, ha conquistado los misterios de la vida y la muerte, y representa el final de todas las cosas. Si ha emergido de las sombras es para recuperar aquello que afirma le pertenece: ni más ni menos que la ciudad de New York. La Gran Manzana se convierte una vez más en la perfecta representación de la civilización moderna perpetuamente amenazada, que los cuatro héroes de barrio deberán proteger.





The Defenders acierta al seguir principalmente los pasos de la trama de Daredevil, el único de los personajes principales que atesora ya dos temporadas de trayectoria, y el que representa un universo más enriquecido. Al ritmo de la cosmología particular de Matt Murdock, el abogado ciego que por las noches se viste de diablo enmascarado y defiende las calles acosadas por la delincuencia, se consuman los actos principales del argumento de The Defenders, y confluye todo un nutrido dramatis personae de personajes secundarios, los hombres y mujeres normales que acompañan a cada uno de los héroes, desde Foggy Nelson hasta el vecino de Jessica Jones, Malcolm Ducasse. Aún así, lo cierto es que los verdaderos pilares de este drama son las figuras relacionadas directamente con el conflicto que puede convertir la ciudad en ruinas. En torno a la amenaza de Alexandra comparecerán en escena La Mano, un antigua orden de ninjas que practica magia oscura; Stick, el cínico maestro en artes marciales que entrenó a Matt cuando era joven; o Misty Knight y Colleen Wing, aliadas en la policía y en los tatamis de Luke Cage e Iron Fist. A todos esos personajes queda añadir el verdadero peligro que dará lugar a la confluencia de los héroes, una cortante figura devuelta a la vida que no será demasiado difícil de adivinar para los aficionados a los cómics de Daredevil.

Daredevil

Pero no todo va a ser tan fácil. La alianza de héroes que se fragua en la serie no tiene nada de convencional ni de pomposo, sino que es una solución a la que se llega de una forma medida y consecuente. Este equipo de defensores urbanos no es un grupo de «Súper-amigos», como bien se encarga de recordarnos el bueno de Luke en una sobremesa trascendente. De hecho, es posible que esta sea la primera y la última vez que tengamos oportunidad de verles actuar juntos. En otras palabras: no son Los Vengadores.

El lugar de reunión de The Defenders

Al fin y al cabo, se trata de un cónclave de personajes solitarios, acostumbrados a hacer las cosas a su manera, cuatro seres súper-dotados que prefieren distanciarse y distinguirse del resto. Especialmente Jessica Jones, quien se muestra totalmente reticente a las dinámicas de grupo, se atraganta cada vez que alguien apela a fuerzas místicas, y apesta de todo con tal de echar un buen trago y olvidarse del mundo. El gesto de humildad de Luke Cage se confunde con los baños de gloria que le suponen cada paseo por Harlem, donde todos los chavales le aclaman como el héroe del barrio. Luke no adora a sus nuevos aliados, pero jamás fallaría a su gente. En cambio Danny Rand, el inmortal Puño de Hierro se mueve impulsado por sus designios místicos, por eso es el único convencido de los beneficios de unir fuerzas frente a la amenaza superlativa que supone La Mano a las órdenes de Alexandra. Para Daredevil, esta nueva guerra choca de pleno con sus encrucijadas morales como hombre de fe y luchador incansable. Como no podía ser de otra manera, el personaje destinado a convencerles de que están todos del mismo lado es Claire Temple, la enfermera interpretada por Rosario Dawson, que ejerce un papel unificador definitivo. Aunque tal vez la sabrosa comida de un viejo restaurante chino también tenga algo que ver con que se multipliquen las complicidades.

Claire Temple y Luke Cage

Además de personajes con matices, escenas de acción corales capaces de desencajarnos la mandíbula y tramas oscuras que nos dejan colgado de un cliffhanger episodio tras episodio, The Defenders se define por sus guiños de humor negro e ironía, una comicidad adulta que distingue a las producciones de Netflix del humor más diáfano y generalista de las producciones para el cine de Marvel Studios. Aquí puedes reír, pero solo entre dientes.

Pero no sonrías demasiado, porque el mal está a punto de tirar la puerta abajo. Si te gusta pasar episodios como si pasaras páginas del tebeo, The Defenders te trae la epopeya superurbana definitiva, una aventura que va de las aceras humeantes de New York a los cielos místicos de K’un-Lun. Ponte en guardia y agudiza los sentidos: podrás sentir el ruido de cristales rotos, el filo de las espadas cortando el aire, huesos quebrándose y explosiones lejanas, el zumbido de un fluorescente crepitante y cuatro sombras saltando entre callejones.