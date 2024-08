Sigues con el plan pero cojeando

Al final la cosa te sale bastante bien. Te has encontrado con un grupo de chavalitos jóvenes que te han ido llevando en brazos a todos los conciertos que tú querías. Te has convertido en su gurú y les has enseñado unas bandas que no conocían y que les han flipado. Al final la cosa no está yendo tan mal. Después de Kokoshca te piras a casa en taxi, deseando volver a encontrarte a esa peña para que te lleven como una Virgen del Rocío. Habéis quedado en, como no, Shellac, delante a la izquierda.

Al día siguiente te despiertas con muchas ganas de volver al festival y encontrarte con esa peña. Te duele un poco la rodilla pero bueno, NO PASA NADA. Te pones unos guisantes en la rodilla durante unos minutos, te vistes y te piras pal festi. Pero joder, la rodilla realmente DUELE.