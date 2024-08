Los oscuros universos en blanco y negro de Silvia Grav y Rahi Rezvani

Silvia Grav es una fotógrafa española que nació en 1993 en el País Vasco y que actualmente reside en Los Ángeles. Sus fotos se caracterizan por cuerpos deformados que parecen disolverse en un espacio sucio e inquietante y que transmiten una sensación de opresión e inquietud. Silvia ha declarado en varias ocasiones que sus imágenes son una puerta abierta a su mundo interior, sus sueños y sus miedos.

Su ídolo para este número de fotografía se trata de Rahi Rezvani, un fotógrafo nacido en Irán en 1978, pero que se trasladó a Holanda tras finalizar sus estudios. Rahi , entre otras cosas, ha colaborado con Marina Abramović en la producción The Life and Death of Marina Ambramović y ha dirigido varios vídeos para la banda británica Editors. Sus fotos encajan a la perfección con las de Silvia formando un tándem lleno de oscuridad y misterio.

Fotografía de Rahi Rezvani

Fotografía de Silvia Grav

Fotografía de Rahi Rezvani

Fotografía de Silvia Grav

Fotografía de Rahi Rezvani

Fotografía de Silvia Grav

Fotografía de Rahi Rezvani

Fotografía de Silvia Grav

Fotografía de Rahi Rezvani