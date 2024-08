El simulador de vuelo Flight Simulator 2020 de Microsoft es la forma más segura de volar durante esta pandemia

Artículo publicado originalmente por VICE India.

Para todos aquellos que nos perdimos las vacaciones y volar hacia lugares nuevos y lejanos, Microsoft nos trae la versión 2020 de su querido Flight Simulator.

Viajar significa libertad, introspección y relajación, pero la incertidumbre de los tiempos actuales ha reemplazado todo eso con paranoia. Lo que ofrece este simulador, que está de vuelta después de su último lanzamiento hace 15 años, es esa sensación de terapia y comodidad, aunque de manera virtual. Si estás cansado de estar confinado, este simulador es una buena alternativa para aliviar la tensión del encierro sin tener que salir.

El juego presenta una increíble representación fotorrealista del planeta: tiene 37 000 aeropuertos, 1 500 millones de edificios, 100 millones de lagos y dos billones de árboles. Los dos petabytes de datos geográficos reunidos a partir de imágenes de alta definición de Bing Maps, generadas de manera satelital, es lo que diferencia por completo a este simulador de sus rivales. Desarrollado por French Studio Asobo y los estudios Xbox Games, los datos necesarios para simular este mundo en tiempo real se ejecutan en la enorme red de la nube Azure de la empresa. Con una puntuación metacrítica de 93, este simulador es también el juego de PC con las mejores evaluaciones del año.

La mayoría de las ciudades son generadas procedimentalmente por la inteligencia artificial con un algoritmo que proporciona conjuntos de reglas arquitectónicas para que el programa funcione. El algoritmo sabe bien cómo diferenciar dentro de la arquitectura a través de las distancias. Pero, algunas ciudades fueron diseñadas a mano, hasta su último detalle. Si la tuya es una de ellas, podrías incluso volar por todo el mundo y, literalmente, volver a casa.

Desde que anunció su plan para reelaborar Flight Simulator en junio de 2019, Microsoft ha estado perfeccionando el producto mediante el lanzamiento de versiones de prueba. El simulador ha sido mejorado al agregar y corregir detalles minuciosos, utilizando los comentarios de la comunidad de simuladores de vuelo. Ahora, el producto ya terminado, más de un año después, es algo como esto: variaciones estacionales en la simulación, en las que puedes activar o desactivar la nieve al volar durante el invierno en los países donde nieva; visuales de vuelo nocturno, donde el equipo ha recreado el brillo sobre las ciudades, para los insomnes; diferentes luces en estadios deportivos y estacionamientos, usando la temperatura Kelvin de diferentes tipos de luz.

Incluso el control de vuelo y el avión se sienten muy reales, según varias reseñas. Por ejemplo, la lluvia en el parabrisas del avión se ve afectada por la hélice, porque eso es lo que sucede en un avión real cuando una hélice gira: hace que las gotas de lluvia pasen sobre el parabrisas. Si alguien quiere dificultar los aterrizajes, puede aumentar la fuerza o la dirección del viento, hacer que el cielo esté más nublado o intensificar la lluvia para hacer las cosas aún más desafiantes. Un aspecto clave de la experiencia de simulación de vuelo es el manejo de los controles de la cabina. Microsoft ha mejorado la física de la cámara para que los movimientos de la cabeza del piloto sean más precisos. Entonces, si alguna vez tuviste el sueño no realizado de convertirte en piloto, esta es una alternativa muy cercana.

La idea fue concebida hace seis años por el jefe del proyecto Jorg Neumann. “Estábamos trabajando en un proyecto de HoloLens llamado HoloTour; el objetivo era que pudieras usar la realidad aumentada para visitar diferentes lugares de la Tierra, y así visitamos Machu Picchu”, le dijo Neumann a The Guardian. “Nunca había estado en Sudamérica y se sentía muy real. Me dije a mí mismo: ‘¿Podemos hacer esto por todo el planeta? Quiero sentarme en esa colina de la película Out of Africa y contemplar las llanuras’. Creo que ahora ya podemos hacerlo”.

Sin embargo, el juego no está exento de defectos. En esta reseña de VICE Estados Unidos, el escritor dice que el juego tarda mucho en cargarse y que tiene muchas fallas y retrasos repentinos en la señal. Para tener el juego hay que descarga la gigantesca cantidad de 100 GB, y por ello la simulación a menudo falla, lo que la convierte en una experiencia impredecible.

La versión estándar cuesta $59,99 dólares, la deluxe $89,99 y la deluxe premium $ 119,99. Este juego salió el 17 y 18 de agosto para PC, con diferentes horarios para las distintas zonas, puedes encontrarlos aquí. Para Xbox One, será lanzado en una fecha posterior.

