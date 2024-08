SINEGO: el productor promesa que presenta un sonido sin ego

Hay pocas sensaciones tan placenteras como descubrir música nueva, sobre todo cuando se trata de artistas emergentes que traen una propuesta interesante. En los últimos años, las fusiones musicales entre distintos géneros se han convertido en tendencia y Sinego es un vivo ejemplo de que estas nuevas fusiones llegaron para quedarse.

Generando más de un millón de reproducciones con “Free” y “Travelers”, este productor multinstrumentista está preparado para conquistar la industria electrónica en México y Latinoamérica con su sonido Electrónico, Pop, Latino y Future- Bass.

Videos by VICE

Nos tomamos una pausa de la música convencional y platicamos con este DJ bogotano antes de su debut en tierras mexicanas.

Platicamos con Sinego antes de su presentación en el festival más grande de música electrónica en México: EDC.

https://www.facebook.com/plugins/video.php?href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2FElectricDaisyCarnivalMexico%2Fvideos%2F2058206001065060%2F&show_text=0&width=560

Thump en Español: Si tuvieras que describir a Sinego para aquellos que no te conocen aún, ¿Cómo lo harías?

Sinego: Yo describiría a Sinego en dos partes: en la parte musical, que es un sonido revolucionario con pop electrónico, con detalles de rock, indie y música latina; y la parte conceptual, que busca crear sonidos sin pretensiones con la intención de conectar a toda la gente del mundo.

Sabemos que estudiaste producción musical y eres egresado de Berklee College of Music, pero más allá de lo académico, ¿Qué influencias musicales tuviste? ¿Qué artistas fueron tu mayor inspiración?

De chiquito comencé tocando batería en bandas de rock y punk. En Colombia estuve tocando un poco de Metal y eso llego a ser mi inspiración más fuerte conceptualmente. La música de artistas como Foo Fighters y Artic Monkeys me influenció a intentar llevar su sonido al mío.

Por otro lado, también tuve inspiraciones musicales latinas, desde lo que escuchaba mi familia hasta la admiración a los artistas que llevaban una vida de rockeros, siendo solteros y latinos.

¿En qué momento decidiste involucrar la música electrónica a tu sonido?

El primer disco que compré incluía géneros como el techno, house y trance, me llamo mucho la atención porque a pesar de que tenía un sonido muy repetitivo, entraba a un estado de trance.

Una de las razones por las que dejé de lado el rock y la música latina fue porque esos géneros dejaron de evolucionar. A los diecisiete años me pregunté: ¿Qué hay de nuevo?, había escuchado todos los sonidos y no encontraba ninguna innovación. Esa novedad la logré dentro de la música electrónica, donde cada seis meses llegaban nuevos productores y evolucionaban sus sonidos día tras día. Así decidí que eso era definitivamente lo que quería hacer: evolucionar.

Foto cortesía del artista.

Ya eres considerado un artista promesa dentro de la mezcla de sonidos latinos con electrónicos. ¿Cuál crees que sea el futuro de esta fusión musical?

Ahorita se está dando algo muy interesante, el reggaetón se está adhiriendo al pop, y el pop con la electrónica. Los artistas que hacían electrónica, ahora hacen ritmos a 90 BPM o con base de reggaetón.

Personalmente siento que habrá un revival de la música con guitarra que se ha ido perdiendo con tiempo, volverá la mezcla de música electrónica con balada, el deep house va a retomará fuerza.

Tus microsongs se volvieron virales por utilizar samples de ciudades mexicanas. ¿De dónde nació esta idea? ¿Cuál fue el sonido más especial que encontraste?

A mi parecer, la mejor manera de viajar y conocer una ciudad es a través del sonido, visitando los lugares poco comunes, sumergiéndome en la escena underground, y en mi paso por México eso hice. Primero comencé grabando por la Condesa -que me parece muy interesante-, y también estuve en Guadalajara.

El sonido más especial que encontré fue un martes a las nueve de la mañana mientras caminaba por un parque. Entré un aviario, encontré un pavo muy lindo y decidí grabarlo, después comenzó a seguirme para atacarme (risas). Es muy diferente el sonido de un pavo normal a un pavo atacándome.

Estamos con altas expectativas esperando tu debut en tierras mexicanas, ¿cómo te sientes?, ¿qué podremos escuchar en tu set?

Me siento muy feliz, siempre me escriben muchos mexicanos por Instagram y Facebook mostrando apoyo, y yo la siento como mi segunda tierra. Me siento identificado con México por muchas razones.

Estoy emocionado porque voy a tocar un set del modo no tradicional, mezclando canciones rockeras e indies con electrónica. Vamos a ver cuál es la reacción de la gente.

De ahora en adelante… ¿Qué podemos esperar de Sinego? ¿Con quién te gustaría colaborar?

Últimamente me he sentido estirado musicalmente, las colaboraciones mainstream no me emocionan lo suficiente, prefiero buscarlas dentro del underground. Espero lograr colaborar con gente talentosa de muchos países como Diamante Eléctrico de Colombia o Jona Camacho. En México ya tengo una canción con The Wookies que vienen pronto y esto me ha inspirado demasiado, me gustaría colaborar con Dua Lipa.

Del oído nace el amor. Escucha a Sinego en el Parliament Car del Electric Daisy Carnival México el sábado a la 1:00 AM.

Conéctate con EDC 2018 en: Facebook.