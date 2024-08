10 situaciones por las que pasa un DJ en las fiestas

Cuando alguien menciona que es DJ, probablemente la mayoría de personas a su alrededor de inmediato se remitirán a un estilo de vida parecido a Zac Efron en We Are Your Friends, desayunando diariamente con chicas distintas en un mar de botellas de licores costosos. Pero no. Ser DJ es una labor de valientes, que conlleva sacrificio y de la cual se desprenden situaciones para las que nadie te prepara y que solo los verdaderos apasionados son capaces de superar. Si alguna vez te llegas a enfrentar con alguna de las siguientes situaciones y las superas, ¡podrás considerarte un verdadero DJ!

¡Viejo men, poneme un vallenatico!

Ilustraciones por Max Ammo.

Videos by VICE

No falta el despistado que piensa que el DJ es una emisora de radio local y llega pidiendo la canción del tropi-top 10 de la semana porque, obvio, la fiesta solo se trata de lo que él/ella quiera escuchar.

DJ Dan Bilzerian

No hay que negar la realidad: el ser DJ es un imán para aquellas gatas traviesas. En algún punto de la noche, notarás que las miradas de tipo Megan Fox y Luly Bossa te comenzarán a acechar cada vez con más fuerza. Enfócate en la mezcla, recuerda que ya encargaste una credencial de Droopy para aquella dama que te espera en casa.

No estás en la lista

Aún con tu equipo en mano y por más que jures que vas a tocar, el hombre-gorila de la entrada no te va a dejar entrar porque solo sabe de accesos con lista en mano. Si no crees, pregúntale a Felix da Housecat sobre su experiencia en Berghain.

Mundos fantásticos de luces y humo

Habrán lugares donde la inspiración de Tomorrowland se ve reflejada a más no poder. Pequeños recintos con más de una treintena de juegos de luces y laser, a los cuales se les une la máquina de humo la cual el dueño del lugar conserva desde los quince de su hija. Botella de agua, respira profundo y déjate envolver por este mágico mundo.

¡Aguas!

Vivimos en una sociedad donde el exhibir botellas y copas en las fiestas es sinónimo de grandeza y poder. La muerte del computador a causa de un trago mal colocado es uno de los peores momentos en la vida de un DJ/productor. Si no encuentras un destornillador cercano, recuerda que solo los mejores renacen, como ave fénix, de aquellas cenizas musicales.

¡Hey DJ, tomate uno!

Al ser DJ no solo debes mejorar tu habilidad tras las consolas, también debes fortalecer tu garganta. En el 90% de los lugares siempre habrá alguien que se acerque con su vasito lleno de líquido amarillento para felicitarte por la sesión y mostrarte respeto compartiéndote un poco de su trago. No temas rechazarlo, recuerda que las ‘Yayitas’ y ‘Gatúbelas’ ya están tras las rejas.

Cri-cri, cri-cri…

El momento incómodo de la noche: estás tocando con la fiesta a tope y… ¡de repente se va el sonido! Lo mejor que puedes hacer es mantener la compostura y sacar tu mirada de Bruce Willis hacia la pista. Tus «encantos» y habilidades seguramente pondrán a bailar a todos de nuevo en segundos.

Bienvenido al Hotel Mamá

Suele ocurrir que al solicitar tus servicios en otra ciudad, y luego de un extenuante viaje, en lo único que piensas es llegar a ese cuarto de hotel, darte un duchazo y descansar de cara a lo que se viene. Pero cuando el transporte se va desviando hacia el barrio de la casa del promotor, no te alteres. Seguramente el cambuche en el piso no será el más cómodo, ni el escuchar al abuelo de la casa ducharse a las cinco de la mañana será lo más relajante, pero al menos paseamos (?)

¡Déjame poner un temita, porfissss!

Existe gente en el mundo que no tiene consideración alguna por el llamado espacio personal, y en su frenesí de baile, terminan trepados en la tarima desplazando al DJ. A menos que sea un gigante de tres metros o Zé Pequeño, mantente firme. El sostenerse en la posición original, obviamente, es un reto solo para campeones.

¿Cómo así, te pagué ese platal y ya te vas a ir?

Hay ciertos personajes que piensan que te han alquilado por cierto tiempo. Si cuando vas acabando el set, ves que te rodean varios tipos con bolsillo abultado, sácale provecho al momento para experimentar con otros discos, géneros o simplemente otras oraciones a quien le profeses tu devoción.

***

Sigue a Noisey en Facebook.