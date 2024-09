Skrillex y The Game hicieron un track sobre el narcotraficante mexicano, El Chapo

El rapero angelino de cara tatuada, The Game, lanzó su nuevo LP, The Documentary 2, el día de hoy y está atascado de colaboraciones. Todos desde Kanye West, DJ Premier, Q-Tip, Snoop Dogg, Lil Wayne y Drake aparecen para un verso o dos en lo que parece el gran regreso del artista ganador de múltiples premios de platino.

Muy muy al fondo en los bonus tracks de iTunes se encuentra un track llamado «El Chapo». Está producida por el solicitado productor de hip-hop de Bangladesh con la co-producción de no otro sino Skrillex.

En la canción, The Game hace rimas sobre destazar gente en partes, pistolas y muchas descripciones sobre el cartel de Sinaloa. Incluye secciones en español y sonidos de mariachi de fondo mientras repite la frase «I am the God».

Entre todo el alboroto se encuentran los mecánicos sonidos de Skrillex, quién presumiblemente se mostró en el estudio suficiente tiempo para tirar su característico ritmo antes de volver a su nave espacial.