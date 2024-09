Sky Brown tiene ocho años, y ya es skater profesional

Sólo tiene ocho años, pero Sky Brown ya es una de las patinadoras profesionales favoritas del público.

A su corta edad, Sky se presentó en el Vans US Open Pro Series de este año, convirtiéndose en la skater más joven en participar en la competencia. El torneo se llevó a cabo en Huntington Beach, California, y aunque no ganó, Sky compitió contra atletas de la talla de Alana Smith y Arianna Carmona en uno de los escenarios más grandes del deporte.

Sky comenzó a patinar a los tres años, aprendiendo trucos con su padre desde que pudo pararse en la patineta en la ciudad de Miyazaki, Japón. Cinco años después, la pequeña skater cuenta con más de seis patrocinadores y ha viajado por el mundo patinando junto a su hermano Ocean.

«Voy a skate parks con mi papá desde que tengo memoria y siempre han sido muy divertido para mí que los parques normales, prefiero las rampas a los columpios y resbaladillas, son mucho más divertidas».

Además, el skate no es la única disciplina en la que Sky destaca. Como le platicó al sitio Girl Is Not A 4 Letter Word, también comenzó a entrenar surf, así que igual que con la patineta, probablemente pronto la veamos haciendo olas por su cuenta en este deporte.

«Cuando era pequeña molestaba a mi papá para que me llevara a surfear por la mañana y así poder jugar en la playa, me metía al coche y me negaba a bajarme. Luego un día mi papá me dio una tabla y me empujó a unas olas pequeñas, y eso fue todo. Me gustó muy rápido. Ahora me levanto muy temprano en la mañana y saltó sobre mi papá hasta que se levanta y me lleva a surfear».

Brown parece una niña como cualquiera, incluso dice, «Odio los vegetales. ¡Guácala, son horribles! Y me da miedo la oscuridad», como muchos niños de su edad, pero cuando sube a la patineta, queda claro que Sky no es como los demás. Si no lo creen, véanla patinando en la competencia.