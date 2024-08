Slab City: Así convierte el anarquismo la basura en arte

Hay muchos lugares en el mundo donde el arte nos sorprende por su creatividad y los mundos que recrea. Uno de esos mágicos, raros y extraordinarios lugares es Slab City, también llamado «The Slabs», un espacio que es en gran parte una comunidad de personas nómadas que ocupan un desierto en Sonora en el llamado Condado Imperial de California, 156 millas al noreste de San Diego.



Sab City es la zona ocupada más grande de EEUU y es utilizada por propietarios de «vehículos recreativos» (camionetas, trucks, caravanas…) provenientes de todo Norteamérica.

Su nombre viene de las losas de hormigón que se quedaron en el desierto y que pertenecieron a los cuarteles abandonados de la Segunda Guerra Mundial del Cuerpo de Marines de Camp Dunlap.

Varios miles de campistas, muchos de ellos retirados, usan Slabs como base durante los meses de invierno, es un desierto ocupado donde no se paga por estar, pero también donde es difícil tener electricidad y agua corriente, ya que ninguno de esos servicios es oficial y hay que desplazarse bastante para conseguirlos.

El calor del verano en Slab City es demasiado abrumador (se llegan a tener temperaturas de 50 grados centígrados) y los llamados «snowbirds» –estas personas que suelen migrar hacia el norte del país en primavera – se van, sólo un grupo de 200 personas, aproximadamente, se queda y son los «residentes permanentes» de esta comunidad que ha creado sus casas y un museo de arte al aire libre a partir de la basura que ya se encontraba en la zona, y la basura que ha ido llegando en las últimas décadas.



Muchos de estos slabbers han llegaron a Slabs porque no querían formar parte de un sistema capitalista o, simplemente, no podían mantenerse en él. Otros llegaron porque ya jubilados sienten que los ahorros se estiran mucho más si uno vive en un RV (recreacional vehicle) sin pagar renta por el espacio donde lo estaciona. Como sea, la sensación de libertad reina en todo el lugar y quienes eran pobres, ahora se sienten ricos porque tienen una casa donde vivir (ya sea con ruedas o con paredes hechas a partir de residuos de hormigón y maderas viejas), una piscina de agua caliente en la que nadar cada día (hay una poza natural de agua muy caliente cuya profundidad se desconoce y donde la mayoría de los habitantes y residentes de Slab City comienzan o terminan el día), y aunque con poca comida, la que hay se comparte.

Slab City también tiene una librería y algunos bares, uno con un escenario donde a menudo hay shows gratis ofrecidos por esos travellers que van de paso o por los músicos residentes del lugar. Es típico para muchos pasar el año nuevo en Slab City, celebrarlo por una semana, llevar enormes soundsystems y montar raves, porque no hay leyes que lo prohíban.

Cuando uno llega a Slabs por primera vez todo parece caótico, descontrolado y descuidado, pero no es así. Teniendo en cuenta que no hay alcantarillado, electricidad, agua corriente o servicios de recolección de basura, el lugar está bastante bien. Mucha gente cuida de la ciudad y lo que es muy importante, recopila los restos de basura para seguir creando un arte inusual y de gran escala. No hay límites de espacio.

Como sus propios habitantes o nuestros compañeros de VICE News describieron en algún momento a este lugar, Slab City es un diminuto enclave de anarquía.

Veamos cómo se mira este «Museo de Arte Anarquista» cuyo portón de entrada es para muchos The Salvation Mountain.

