Slash aceptó que algunas letras de Guns N’ Roses eran sexistas

Slash aceptó que las canciones de su reconocida banda, Guns N’ Roses, eran un poco sexistas aunque nunca fueron malintencionadas. Esta declaración la dio en una reciente entrevista concebida a Yahoo! Entertainment, en donde recordó el pasado, pero también opinó acerca de la escena del rock’n’roll y el movimiento #MeToo que destapó varios escándalos de acoso sexual en la industria cultural.

Para el guitarrista esa relación casi depredadora hacia las mujeres que existió en ese momento podría decirse que iba en contravía, ya que ellos se sentían asediados. Según Slash, la banda “representó esa antítesis a grupos como Poison o Motley Crue”, por lo cual sus letras y canciones no iban en la misma dirección. De todas maneras, hay canciones como “Used to Love Her” y “It’s So Easy” que mantienen viva la polémica.

Videos by VICE

Al hablar de de la cultura políticamente correcta, el guitarrista comentó que a las bandas de ahora les puede quedar un tanto difícil hablar de todo lo que piensan. Para el músico, la banda, aunque no era contestataria, tenía la actitud de “no quieres meterte con nosotros”. Sin embargo, Slash también dijo que “ya no hay nada contra qué rebelarse…”. Además, afirmó que la situación política lo está demandando y las bandas jóvenes están migrando hacia ese discurso.

De todas maneras, el guitarrista seguirá recordando la época de los ochenta como una guerra de flyers y la lucha por tocar en el mítico bar Rainbow, mientras la discusión se agita.

***

Sigue a Noisey en Instagram.