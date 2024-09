El filósofo del anticapitalismo Slavoj Žižek habla sobre Aphex Twin

El filósofo, psicoanalítico y crítico cultural Slavoj Žižek puede darse el gusto de codearse con Noam Chomsky en eso de ser uno de los pensadores más importantes de la filosofía contemporánea. Žižek, inclinado hacia la teoría política, los estudios culturales, la teología y la crítica cinematográfica, se ha vuelto una figura pública en la actualidad por incluir la cultura popular como gran parte de su irreverente, pero impecable discurso sobre ideología, arte, filosofía y política. Si usted es una criatura más audiosivual que lectora, puede chismosear los documentales The Pervert’s Guide To Ideology o The Pervert’s Guide to Cinema escritos por Žižek.

En una entrevista para 2DF, un canal de televisión alemana, el filósofo esloveno toca el tema de cómo la televisión y el cine proyectan nuestros sueños y pesadillas. Para contextualizar la situación, el filósofo aclaraba que «la pesadilla no es simplemente el horror, ni simplemente la ansiedad o tensión. La pesadilla siempre será la ambigüedad de cruzar los límites, de externalizar, en dónde te encuentras cara a cara con tus miedos más profundos.»

Por ese hecho, el de ver la pesadilla como el acto de confrontar los horrores del inconsciente, es que Žižek trajo a colación el video musical de Aphex Twin, ‘Come to Daddy’, dirigido por el gran realizador audiovisual Chris Cunningham. El enfoque del pensador es interesante: plantea que el video no se queda dentro del límite de proyectar nuestras pesadillas, sino que empuja los límites, al hacer que el horror pueda vivir «más allá del televisor».

¿Se acuerdan de la parte en la que el monstruo demoniaco se sale de la pantalla del televisor y comienza a gritarle a la viejita en la cara? Pues bien, según Žižek, el tema es que «ese fragmento televisivo no solamente cobra vida, porque eso sería muy primitivo, sino que la PANTALLA cobra vida y la criatura emerge a nuestra realidad».

Cuando ese bicho satánico escapa del televisor es cuando el horror cobra sentido: deja de estar encerrado en la fantasía que se inscribe en la pantalla y puede interactuar con nuestra realidad. Žižek resalta la importancia del video por el punto de volver externo aquello que solo puede vivir adentro: «tomemos como ejemplo la saliva en tu boca: no es desagradable ni horrible, puedes tragarla sin problema. Ahora, trata de hacer algo muy simple, escúpela en alguna superficie, trata de lamerla y volverla a tragar». La cosa cambia, ¿cierto?



He ahí el punto: de acuerdo con Žižek, «Come to Daddy» es una genialidad audiovisual, por la implicación simbólica que acarrea: «la experiencia primordial de la pantalla es de una dimensión fantasmagórica. Pero (en este video) el horror no se limita a esa frontera que nos separa de la pantalla, la transgrede». En esta pieza audiosvisual, Aphex Twin y Chris Cunningham logran retorcer nuestras cabezas a su mismo nivel. Eso es mucho decir.