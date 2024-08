Sly Stone y Lucrecio: todos estamos hechos de estrellas

Una de las bandas multiraciales más conocidas y adoradas es Sly & The Family Stone, liderada indiscutiblemente por uno de los músicos americanos más talentosos, soslayados y atormentados de su generación: Sly Stone.

Sly comandó una banda de rock que a su vez fue una de las piedras angulares para definir el verdadero rumbo del género una vez que las bandas inglesas se habían apropiado culturalmente de sonido. Sly y su Familia representaron a la perfección el espíritu y ambiente del Área de la Bahía de finales de los sesenta y principios de los setenta. Siendo además la Familia (no la del viejo Charly Manson también avecindada en Cali) una de las primeras bandas multiraciales en alcanzar las posiciones altas en las listas de éxitos de la música popular.

La carrera de la banda de Sly se puede dividir en al menos dos períodos de tiempo, el primero siendo el que comprende sus cuatro primeros discos y en el que el sonido de la banda es un sonido mucho más orientado al soul/rhythm & blues ,y el segundo que comienza con el There’s A Riot Going On, editado originalmente en 1971, y en el que el sonido y alineación de la banda empiezan a cambiar.

Con ese disco, Sly empieza una etapa mucho más funky pero también más introspectiva y oscura que va a traducirse en el inicio de la caída en espiral que incluiría torpes negociaciones de regalías de su obra con su ventajoso manager, relaciones personales fracasadas, y el abuso de varias sustancias tóxicas. Durante la década anterior varias fuentes mencionaron que Sly Stone vivía en la calle bajo el refugio de un camper. A la fecha no se ha podido aclarar el tema de las regalías que le corresponden al legendario músico de setenta y cuatro años.

Existe un momento clave en la carrera de Sly y su banda, y es justo durante la grabación del que es considerado su álbum más popular: Stand!. Es con ese álbum que Sly se empieza alejar de los miembros de la banda no solo de forma personal, sino también en el plano creativo. Así Sly comienza su evolución. Grabó varias partes del disco solo y sin consultar a los otros miembros de la banda. Célebremente, el outro gospel-rock de la rola que le da título al disco fue grabada por Sly tocando todos los instrumentos. Sabía que una era había terminado y estaba listo para inaugurar otra.

Habrá que decir que varios miembros de la banda también comenzaron a explorar otros sonidos y roles. Greg Errico y Larry Graham comenzaban a coquetear con otras bandas de la efervescente escena del Área de la Bahía. La única que se mantendría fiel a Sly en los años después de Stand! sería Cynthia Robinson, su trompetista.



El There’s A Riot Goin’ On, nos presenta a Sly grabando la mayoría de las canciones solo, utilizando prominentemente una caja de ritmos, siendo esta una de las primeras ocasiones que un elemento así era usado en un disco de música popular. El título es claro reflejo de los tumultuosos principios de los setenta en América. Muchos interpretan el título como una respuesta al What’s Going On de Marvin Gaye que había sido lanzado apenas unos meses antes. La rola «Family Affair» sería sampleada por los Black Eyed Peas en la rola ‘Weekends’ de su segundo disco Bridging the Gap.

Entre el Stand! y el There’s A Riot Goin’ On, la banda empezaría a grabar un disco que nunca sería editado pero que como resultado dio uno de los sencillos más funky y famosos de la banda «Thank you (Falettinme Be Myself)», cuyo nombre escrito como se escucharía fonéticamente sería influencia en el futuro para músicos como Shuggie Otis, Prince y hiphoperos en general.

En el lado B de ese sencillo, editado originalmente en un 7’’ está incluida «Everybody is Star», una rolita buena onda en la que todos los miembros que cantaban en la familia interpretan una parte de la letra escrita por Stone. Toda la armonía musical y personal que acompañó a la banda está condensada en tres minutos. La rola sería sampleada por los Roots en su disco del 2004 The Tipping Point, el disco más aburrido de los Roots, pero también el que representa mi primer acercamiento a la música de Stone.

El planteamiento de «Everybody is a Star» es que todos los seres humanos somos especiales aunque ‘brillemos’ de diferentes formas y estemos expuestos constantemente a circunstancias que nos oprimen: eso no logrará que brilles menos. Cuando escuchas la rola puedes llegar a pensar que Sly tiene razón, luego sales a la calle y se te olvida. La realidad es que es una canción muy especial por el momento que cruzaba la banda y la convulsión social que caracterizó esos años.

De Rerum Natura o De La Naturaleza de las Cosas, en español, es un poema escrito por el filósofo romano Lucrecio en el siglo primero de antes de nuestra era. El poema incorpora la filosofía de Epicuro y de los atomistas Demócrito y Leucipo. Entre otras cosas, se plantea la teoría atómica, que considera que toda la materia del universo está compuesta por átomos. Siendo el átomo la mínima expresión de la materia y que conforma todo lo que nos rodea: agua, plantas, tierra, seres humanos, planetas… Es decir: estamos hechos con el mismo material que con el que están hechas las estrellas. Estas ideas fueron (obvio) perseguidas por los seguidores de la incipiente fe monoteísta conocida como cristianismo.

Me gusta pensar que Sly estaba familiarizado con la teoría atómica y el incendiario poema de Lucrecio, y como corolario de la primer era de su banda escribió una de las rolas más bonitas de su catálogo, inspirada en ella.

‘Todos somos estrellas / puedo sentirlo cuando brillas sobre mí’.

