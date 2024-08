Snack japonés pide perdón por usar rostro de Nicolas Cage sin permiso

Desde la semana pasada, se hicieron virales las imágenes de un palito de maíz inflado ilustrado con el rostro de un Nicolas Cage barbado, con los ojos entrecerrados y usando gafas, acompañando frases memorables como «Nicolas Cage se convierte en comida japonesa y así fue cómo el ‘Nicolastick’ vio la luz» o «Nicolas Cage ahora es un snack japonés llamado ‘Nicolastick’«. La historia llegó a todas partes.

Dijeron que el snack estilo umaibō era parte de una campaña promocional para la próxima película de Cage Army of One (la cual prefirieron llamar extrañamente Mi Objetivo, Bin Laden en Japón), y el empaque —mostrando a un Nic Cage hirsuto, pero feliz— estaba claramente relacionado con la película.

Fue una hermosa mezcla de cultura pop, cursilería japonesa y la excentricidad de Nicolas Cage; y una vez que su absurda pero perfecta fama surgió, fue demasiado complicado regresar el conejito a la caja.

Sólo había un pequeño problema. Nicolas Cage no sabía absolutamente nada sobre estos snacks.

Parece que Riska, la compañía que fabrica los palitos umaibō, no tenía permiso para usar el retrato de Cage. Según un comunicado de prensa obtenido por MUNCHIES con el glorioso asunto «NICOLAS CAGE NO ESTÁ SUJETO A NINGÚN COMPROMISO CON LA MARCA JAPONESA DE SNACKS RISKA», el producto existe, pero nunca pretendieron venderlo o patrocinarlo con Cage.

«Durante la última semana varios medio de comunicación han publicados historias falsas, asegurando que Nicolas Cage está patrocinando a la marca japonesa de snacks Riska», dijo la agencia cinematográfica internacional FilmNation International. El comunicado de prensa continúa aclarando que se suponía que los palitos sólo serían ofrecidos a quienes vieran la película, aunque incluso eso parece no haber sido autorizado:

«Nicolas Cage no está sujeto a ningún compromiso con la marca japonesa de snacks Riska como hace poco reportaron algunos medios noticiosos. El señor Cage no tenía conocimiento previo acerca de la creación del producto y tampoco otorgó ningún permiso para utilizar su retrato de esta forma. Los productos fueron creados para el estreno japonés de MI OBJETIVO, BIN LADEN (lanzada como ARMY OF ONE en EU) y muestra el trabajo artístico de la película. Era una producción limitada en cantidad y sólo estaba pensada para convertirse en productos promocionales que serían entregados a los asistentes a las funciones de la película en tres cines. Todas las partes responsables de la creación y anuncios de este producto promocional se disculpan sinceramente por el uso de la imagen del señor Cage de esta forma y cualquier daño que hayan podido causar a él, su imagen y su reputación».

No se puede culpar a alguien por pensar que Cage había, de hecho, patrocinado la marca japonesa, dado que ya alguna vez mostró sus habilidades de actuación estilo Kabuki en comerciales japoneses.

Pero en cuanto a los palitos umaibō de Mi Objetivo, Bin Laden, parece que Riska tendrá que hacer un trasplante de caras. ¿Lo entendiste?