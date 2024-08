Snifftok: el rincón donde adolescentes publican videos drogados con MDMA

En el asiento trasero de un automóvil que atraviesa Los Ángeles, la creadora más popular de TikTok, Charli D’Amelio, trata de mover lentamente sus pupilas al compás de la canción “Heather” de Conan Gray. Está haciendo una tendencia de TikTok llamada “Heather Challenge”, cuyo objetivo es seguir con los ojos a una chica sexy invisible mientras cruza la habitación.

Al otro lado del charco, en una universidad británica, Mya*, de 18 años, prueba la misma tendencia drogada con MDMA.

“Pensé que sería buena idea intentarlo, porque cuando estoy drogada mis ojos se mueven súper rápido”, me dice por Instagram. No pensó demasiado antes de publicar (“Honestamente, solo pensé: ‘A la mierda’”), pero estaba feliz de ver que el video, que no será publicado en este artículo para proteger su anonimato, había ganado popularidad. “Me emocionó”, dice. “Mis videos rara vez tienen tantas vistas”.

Estos dos videos, aunque diferentes, existen en la misma ecósfera de memes en TikTok, una plataforma cuyos 700 millones de usuarios globales son en su mayoría de la generación Z, que a menudo se caracterizan como nativos digitales que valoran la autenticidad.

La historia de amor de la generación Z con la autenticidad traza una línea entre ellos y los millennials, lo que permite a la generación más joven crear personajes más desordenados y con los que la gente se pueda identificar más en línea. Esto influye en todo, desde el ángulo desde el que graban los videos, hasta la voluntad de compartir videos en internet de ellos mismos rechinando los dientes, experimentando alucinaciones, drogados con hierba o cocaína.

Entra a SniffTok, también conocido como DrugsTok o TripTok, si estás buscando videos específicamente sobre psicodélicos. Como en cualquier otro rincón de la aplicación, la comunidad está construida alrededor de experiencias compartidas y memes, la adaptación de sonidos populares como “I’m lost” y “nobody thinks what I think“, y la creación de otros, como “wanna get a bag?.

Hay consejos sobre cómo curarte el bajón, información sobre la diferencia entre tripear con hongos y ácido, y tips sobre cómo esconder tus drogas. Hay canales con consejos sobre el consumo seguro de drogas, incluidos tutoriales sobre cómo hacerle pruebas a tus drogas para detectar el fentanilo y, por supuesto, muchos niños presumiendo para ganar seguidores, como este que dice que no tuvo un mal viaje en ácido porque “No es maricón”.

El neozelandés Zach* se emocionó cuando un video suyo estando drogado con MDMA comenzó a ganar terreno en TikTok. El clip, que tiene 366.500 vistas, muestra a Zach mirando al vacío con los ojos vidriosos desde el asiento delantero de un automóvil y sus pupilas dilatadas se iluminan por el flash del teléfono.

“Uno de mis amigos estaba grabando porque era divertido”, dice. “No se grabó con la intención de publicarlo en TikTok, pero sabíamos que obtendría muchas vistas, así que lo publicamos por diversión”.

Zach tenía razón: su número de seguidores aumentó a 6.000 y la publicación obtuvo 63.100 me gusta.

Parte del atractivo de SniffTok es obviamente la influencia: tanto Mya como Zach lo confirmaron al admitir que publicaron contenido para obtener likes y vistas, y la popularidad del nicho ciertamente parece hablar de un hambre de contenido relacionado con las drogas. Pero, como cualquier comunidad en línea, compartir chistes privados genera un sentido de solidaridad.

Harry*, de 18 años, hace comedia en TikTok sobre experiencias con las drogas. “Mi incentivo siempre ha sido entretener. Si hago reír a alguien, entonces hice mi trabajo”, dice. “Es un tema con el que la gente se puede identificar, y la gran mayoría de mis amigos consumen drogas. Especialmente en los últimos meses durante el confinamiento, dado que no ha habido mucho que hacer, la gente simplemente se aburre. Hay un sentido de comunidad cuando compartes historias divertidas sobre drogarse”.

Harry incluso conoció a una chica en TikTok. “Me empezó a seguir, yo la seguí de regreso y me escribió en privado mientras estaba drogada con ácido”, dice. “Un romance moderno”.

A otros les resulta catártico conectarse con otras personas con problemas de adicción. Sophia, de diecisiete años, ha compartido clips de ella drogada y ha publicado sobre las realidades de la lucha contra la dependencia de las drogas.

“Sé que muchas personas de mi edad se se sienten identificadas con las adicciones, así que es una forma de obtener apoyo de extraños y que yo les dé mi apoyo”, dice. “No tengo muchas personas en mi vida con las que pueda hablar sobre mi consumo de drogas, por miedo a ser juzgada, así que es un lugar seguro para mí, lo cual es extraño, porque es muy público. Creo que mucha gente encuentra consuelo al compartir sus puntos bajos con otros adolescentes”.

La propia naturaleza pública de estos videos hace sonar algunas alarmas. Es poco probable que asociarse con las drogas sea beneficioso en las entrevistas de trabajo, y la mayoría de las personas se sentirían avergonzadas si descubren que sus mamás vieron un video de ellas estando drogadas. Zach está consciente de este último punto. “Mi familia tiene una historia muy mala con las drogas fuertes”, dice. “Yo ya estoy limpio, pero he estado pensando en quitar el video porque preferiría que mi familia no lo viera”.

Existen otros problemas obvios con SniffTok: por naturaleza, las redes sociales son un carrete de lo más destacado diseñado para mostrar lo mejor de la vida, no sus retorcidos baches. La mayoría de las personas usan TikTok para encontrar videos entretenidos, lo que probablemente sea la razón por la que los clips de personas drogadas obtienen mejores resultados que los relacionados con la reducción de daños.

Existen medidas para mantener el contenido relacionado con las drogas fuera de TikTok: las normas comunitarias dictan que los usuarios no pueden mostrar sustancias ni glorificar el comportamiento peligroso, y cuando se reporta algún contenido, a menudo se elimina. (Más de 104 millones de videos fueron eliminados en la primera mitad de 2020). Los hashtags relacionados con las drogas (como #ket, #mdma y #comedowns) también están prohibidos.

Pero está claro que algunos videos se están filtrando a través de la red y podrían llegar a niños muy por debajo del límite de edad de TikTok, que es de 16 años. Informes recientes sugieren que uno de cada tres niños de siete años usa la aplicación.

Esto preocupa a Ian Hamilton, profesor titular de adicción y salud mental en la Universidad de York, quien destaca la falta de información útil sobre el consumo seguro de drogas dirigida a los adolescentes.

“Hay muy pocos medios que brindan información accesible sobre cómo los jóvenes deben consumir drogas de manera segura”, dice. “Sabemos lo que funciona en términos de educar a los jóvenes: la discusión específica por edad es realmente útil, pero falta en el plan de estudios”. Ian sugiere hacer del consumo seguro de drogas un tema obligatorio en la escuela, permitiendo que los adolescentes accedan a más información sobre el uso de sustancias para que no se dejen engañar por lo que ven en TikTok.

“Necesitamos escuchar a los jóvenes e involucrarlos en la conversación”, dice. “Es un error esperar hasta que las cosas salgan mal. Lo que deberíamos hacer es mirar más allá”.

