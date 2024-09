Snopes: La plataforma online para saber qué historia viral es real o falsa

En la época que Donald Trump ha nombrado una y otra vez «fake news» o «noticias falsas», es doloroso pero también necesario aceptar que tiene –algo de – razón. Con la cantidad de información que flota por las redes sociales, cada vez se vuelve más difícil ser capaz de confiar en la veracidad de las noticias que le llegan a uno. Siempre, indudablemente, tiene que haber un elemento de discernimiento y escepticismo sano. Sin embargo, no siempre es fácil y es común que no todo sea falso o no todo sea verdad y es ahí donde Snopes entra a la ecuación para ayudar a todos los internautas.

Creado en 1994 por David Mikkelson, Snopes es un proyecto que como tal busca hacer una base de datos basada en investigación de primera calidad y diversas fuentes, para asegurar la veracidad de las noticias que llegan a las mayores cadenas de medios a nivel mundial y, también, a noticias que simplemente se hicieron virales por las redes sociales. Snopes funciona de manera completamente independiente y no prioriza ningún tipo de contenido con base en temática, sociedades comerciales o relaciones editoriales. Actualmente es considerado en Estados Unidos y Canadá como una fuente de confianza para periodistas y académicos gracias a su estilo de comprobación y selección independiente de aproximación editorial.

El cuerpo de las comprobaciones que llevan a cabo se basa en 7 parámetros que explican por qué se considera una nota de una manera específica, ellos son: verdadero, verdadero en su gran mayoría, mezcla, falso en su gran mayoría, falso, incomprobable y fuera de tiempo. Como es visible, cada uno se explica a sí mismo y todo radica en la cantidad de pruebas que hayan sido recopiladas para la argumentación de la noticia y afirmación en las redes.

Sólo por mencionar un par, ellos han comprobado la falsedad de noticias como «el arrepentimiento de Steve Jobs en sus últimas palabras«, «Elvis Presley fue encontrado como un vagabundo en San Diego» y «las mujeres retienen ADN de todas sus parejas sexuales«. De política, relaciones internacionales, rumores de muertes y tonterías virales, Snopes prueba ser una fuente muy confiable cuando eres escéptico sobre un tema en específico. Si quieres ver más o revisar un par de noticias por ti mismo, visita la plataforma aquí.

